Дайджест СМИ: Россия обгонит Саудовскую Аравию по резервам, у НАТО нет шансов в Чёрном море • 73 • Политика Зарубежные СМИ 12 августа пишут о резком росте золотовалютных резервов России: по этому показателю страна может выйти на четвёртое место в мире, опередив Саудовскую Аравию. После отказа США поставлять Турции истребители F-35 Анкара заинтересовалась покупкой российских Су-35. Флот стран НАТО в Чёрном море не имеет шансов выжить в случае гипотетического конфликта с Россией. В Москве прошли очередные протесты оппозиции Автор:

Кучер Егор Рост резервов Как сообщает агентство Bloomberg, Россия продолжает пополнять свои золотовалютные резервы на фоне новых санкций со стороны США. По объёму запасов наша страна может достичь восьмилетнего максимума, что позволит ей выйти на четвёртое место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. В то время как Саудовская Аравия истощает свои резервы для покрытия социальных расходов на фоне низких цен на нефть, Россия сжала свой бюджет и получает профицит на фоне опасений относительно новых санкций, — отмечает агентство. Фото: www.globallookpress.com Bloomberg добавляет, что голос России всё чаще становится решающим в переговорах с ОПЕК, и это усиливает расхождение финансовых показателей у крупных нефтяных игроков. За последние четыре года резервы России увеличились на 45% и составили в июне 518 млрд долларов. Саудовская Аравия идёт по противоположной траектории: к июню резервы упали до 527 млрд долларов, поскольку Королевство тратит деньги, накопленные в период более высоких цен на нефть, — прогнозирует Bloomberg. С апреля цена на нефть марки Brent упала более чем на 20% и составила около 57 долларов за баррель, что намного ниже уровня, необходимого большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для покрытия государственных расходов, отмечает агентство. ОПЕК+ пообещала в декабре сократить ежедневную добычу, но неясно, будет ли Россия, крупнейший не входящий в ОПЕК партнёр, продолжать сокращение. Президент Владимир Путин заявил, что он доволен ценами, близкими к нынешним уровням, добавляет Bloomberg. Россия намерена подвинуть Саудовскую Аравию с четвёртого места в мире по размеру резервов. Запасы Саудовской Аравии, вероятно, будут продолжать падать, поскольку торговая война сказывается на общемировом росте и ценах на нефть, — сказано в сообщении. Турция нашла замену F-35 Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, Турция обратила внимание на российский истребитель Су-35 после её исключения из программы американских самолётов F-35 из-за сделки по покупке Анкарой у Москвы ракетных комплексов С-400. «После приостановления членства в программе F-35 была оценена заявка российской государственной оружейной компании "Рособоронэкспорт" на продажу Су-35», — сообщает издание. В Турции в настоящий момент идёт обсуждение сотрудничества по Су-35 и возможной сделки по приобретению Анкарой этих истребителей. Вице-премьер России Юрий Борисов ранее допускал возможность продажи Су-25 Анкаре, отмечает Yeni Safak. Ю. Борисов. Фото: www.globallookpress.com Издание также сообщает, что инициатива в вопросе возможного приобретения у России Су-35 исходит от чиновников, которые занимаются закупками для Минобороны Турции. Если эти чиновники и представители оборонного ведомства договорятся по этому вопросу, то Анкара официально начнёт переговоры с Россией по Су-35. Конфликт на море не в пользу США Профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в статье для The National Interest написал, что прошедшие недавно учения стран НАТО Sea Breeze в Чёрном море должны были послать определённые сигналы Москве, однако на деле могут лишь немного укрепить позиции Украины в переговорах с Россией по «захваченным» в конце прошлого года украинским морякам. Однако даже в этом случае страны НАТО действуют безрассудно, проводя такие учения. «В лучшем случае такие меры можно рассматривать как способ придать Киеву уверенность в переговорах с Москвой. Тем не менее риски таких манёвров не были адекватно оценены в Вашингтоне. В качестве примера можно сказать, что в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Чёрного моря по-прежнему находится не менее 18 тыс. мин, оставшихся после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. На самом деле нетрудно представить войну между США и Россией, инициированную случайным затоплением судна НАТО из-за неразорвавшейся мины», — сказано в материале. Фото: www.globallookpress.com Однако даже в этом случае силы НАТО «будут уничтожены в первые часы войны», утверждает профессор Голдстайн. Поэтому, уверен он, США повезло, что в соответствии с конвенцией Монтрё, Вашингтону запрещено направлять свои авианосцы в воды Чёрного моря. В гипотетической ситуации, когда им было бы разрешено проходить через проливы, они были бы быстро уничтожены мощной комбинацией дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных сил и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров. Всё это, конечно, даже не касается самолётов, оснащённых гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новая система "Кинжал", — сказано в материале. Протесты в Москве The Wall Street Journal обращает внимание на протесты оппозиции в Москве 10 августа. Издание считает их «широкой волной протеста россиян против политической системы Владимира Путина». При этом издание не учло, что акции тысяч человек в столице не говорят о «волне протеста» в масштабах всей России. Тем не менее в акциях в центре Москвы западные журналисты увидели формирование «широкой платформы». «50 тыс. протестующих, которые собрались в субботу на бульваре всего в миле от Кремля, доказали, что движение, начавшееся с протестов против муниципальных выборов, превратилось в платформу для широкого круга политических интересов», — сказано в материале. 10 августа. Москва. Фото: www.globallookpress.com По мнению издания, причина «протестного настроения русских» кроется в недостаточном экономическом росте. Более того, по мнению журналистов газеты, жители России испытывают проблемы с питанием. Крупные российские торговые сети даже «ввели потребительские кредиты в продуктовых магазинах, чтобы граждане России могли позволить себе купить еду». В материале также говорится о минусах сырьевой экономики. В то же время The Wall Street Journal признаёт, что у оппозиции нет никакой единой повестки. Большинство участников протестов не имеют конкретных требований, — пишет издание. The Wall Street Journal отмечает, что за санкционированной акцией последовали попытки протестующих «прорваться к администрации президента в нескольких шагах от Кремля», что привело к задержанию около 250 человек за нарушение общественного порядка. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





73 Источник Похожие новости "Долой самодержавие": Обрадованный митингами Ходорковский выдвинул новый лозунг Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы Банки начали продавать квартиры с жильцами "Предостережение или призыв к беспорядкам?": Зарубежным послам зададут в Совфеде "неудобные вопросы" Разозленная некомпетентностью Лондона Елизавета II может выйти на политическую арену - Daily Mail Отец погибшей трехлетней девочки: Моя дочь не болела Новости партнеров