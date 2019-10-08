Дайджест СМИ: Республиканцы отвернулись от Трампа, США ввели новые санкции против Китая

Автор:

Кучер Егор

Трамп — предатель

Сразу целый ряд влиятельных зарубежных СМИ пишут о начале силовой операции Турции против курдов в Сирии. Главный посыл состоит в том, что этой операции потворствовал сам Трамп, начавший выводить из Сирии войска. Курды уже обратились к США, обвинили Вашингтон в предательстве, а также предупредили, что Анкара своими ударами развязывает руки террористам. Самое неприятное для Трампа состоит в том, что эту позицию поддержали в США не только демократы, но и республиканцы.

Высшие законодатели в Палате представителей и Сенате США продемонстрировали редкое двухпартийное единение и осудили решение президента Дональда Трампа вывести войска США из северо-восточной Сирии, что может спровоцировать новые турецкие удары по курдам в этом районе,

— сообщает Reuters.

Фото: Michael Debets/Globallookpress

Ряд членов Конгресса пригрозили принять резолюцию, призывающую Трампа отменить вывод войск из Сирии или ввести санкции против Турции, если Анкара продолжит удары по курдам. Отмечается, что именно курды помогли США бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), а турецкие военные объявили их террористами.

«Это решение представляет серьёзную угрозу для региональной безопасности и стабильности, а также посылает опасный сигнал Ирану и России и нашим союзникам о том, что Соединённые Штаты больше не являются надёжным партнёром», — сказала спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.

К ней неожиданно присоединился спикер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который заявил, что «вывод войск США из Сирии принесёт пользу только России, Ирану и режиму Асада». По его мнению, «это увеличит риск перегруппировки ИГ и других террористических групп в регионе». Под этими «группами», как отмечается, Макконнелл имел в виду режим Башара Асада.

Макконнелл также отметил в своём заявлении, что большая часть Сената проголосовала в январе за поправку, выражающую двухпартийную обеспокоенность в связи с сохраняющейся угрозой со стороны исламских боевиков в Сирии, а также за поддержку продолжающегося военного присутствия,

— отмечает Reuters.

Митч Макконнелл. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

США начали выводить войска с северо-восточной границы Сирии в понедельник, что фактически дало Турции зелёный свет для продвижения в этот район. Трамп также анонсировал вывод войск в воскресенье.

Как пишет The Wall Street Journal, отвечая на эту критику в понедельник, Трамп заявил, что он «полностью уничтожит экономику Турции», если она «зайдёт слишком далеко». При этом Трамп был пойман на противоречии, так как несколькими часами ранее заявил, что США выводят войска, чтобы не мешать Турции проводить военную операцию против курдов.

«В ответ на призыв Эрдогана к вторжению Белый дом выступил поздно ночью с заявлением о том, что американские войска уйдут и позволят Турции взять под свой контроль район, где курды держат в заключении около 12 тыс. бойцов "Исламского государства" и около 58 тыс. членов их семей», — пишет издание.

Отмечается, что Турция стала действовать незамедлительно и сразу после заявлений Трампа начала массированные артиллерийские удары по позициям курдов.

Новые вооружения США

Между тем Трамп постарался создать позитивный фон и поспешил сделать соответствующие заявления. В беседе с журналистами он сказал, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения», включая подводные лодки новейшего образца. Выдержки из стенограммы, опубликованной Белым домом, приводит Yahoo News.

«Я могу сказать вам, что две страны, которые наиболее разочарованы тем, что мы покидаем (Сирию — прим. Царьград), — это Китай и Россия, потому что им нравится, что мы застряли там, превратились в наблюдателей и тратим огромные суммы денег вместо того, чтобы продолжать наращивать свои силы. Сейчас у нас в разработке огромное количество оружия. У нас есть оружие, в которое никто даже не может поверить», — сказал Трамп.

По его словам, США также «восстановили свою ядерную мощь», а новые вооружения частью демонстрируются, а частью — нет, поэтому о них мало кому известно.

Мы строим подводные лодки, о которых они даже не думали раньше, они гениальны. Мы надеемся и уповаем на Бога, что нам никогда не придётся их использовать, но мы делаем то, что должны были делать в течение многих лет,

— заявил президент США.

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Отмечается, что Трамп начал кампанию по сокращению военного присутствия США за границей, однако его критики выражали опасения в связи с тем, что президент США решил начать именно с Сирии.

Вашингтон наращивает давление на Пекин перед переговорами

Как сообщает Bloomberg, в понедельник администрация Трампа поместила восемь крупных китайских технологических компаний в чёрный список, обвинив их в причастности к нарушениям прав человека мусульманских меньшинств в западном регионе страны Синьцзяне.

«Речь, например, идёт о двух компаниях, занимающихся видеонаблюдением, — Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology. По некоторым данным, они контролируют до трети мирового рынка видеонаблюдения и имеют камеры по всему миру», — сообщает агентство.

Также ограничения США будут действовать против компании SenseTime Group Ltd — самого перспективного стартапа в сфере искусственного интеллекта, — а также его партнёра Megvii Technology Ltd, который вскоре намеревается привлечь до 1 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Гонконге.

Этот шаг, о котором было объявлено после закрытия американских рынков, был сделан в тот же день, когда участники переговоров представителей США и Китая начали подготовку к встрече на высоком уровне, которая должна состояться в четверг в Вашингтоне,

— сообщает Bloomberg.

Организациям, включённым в этот список, запрещено вести дела с американскими компаниями без предоставления правительственной лицензии США, хотя некоторые из них поддерживают отношения с запрещёнными компаниями через международные дочерние компании.

Король Швеции исключил часть внуков из Королевского дома

Как пишет шведская газета Svenska Dagbladet, король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

«Изменения коснулись детей принца Карла Филиппа, двух детей принцессы Софии, принца Александра и принца Габриэля, а также детей принцессы Мадлен и Криса О'Нила — принцессы Леоноры, принца Николая и принцессы Адриенны. Дети останутся членами королевской семьи, но потеряют любые права на трон, а также лишаются обращения "королевское высочество"», — пишет издание.

Король Швеции Карл Густав XVI. Фото: Patrik Ã–Sterberg/Ibl Bildbyr/Globallookpress

Отмечается, что такое решение было принято монархом ради блага своих внуков и внучек. Отрешение их от официального королевского статуса позволит их родителям растить их в более демократичной обстановке. Когда дети подрастут, то сами смогут выбрать свой жизненный путь — стать политиками или бизнесменами.