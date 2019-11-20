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Дайджест СМИ: Решающие показания в деле об импичменте Трампа, дуэль Джонсона с Корбином и атака Израиля на Сирию

20 ноября 2019, 20:54  •  100 • В мире
20 ноября западная пресса обсуждает третьи слушания в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, первые предвыборные дебаты Бориса Джонсона с Джереми Корбином и ракетные атаки Израиля против проиранских сил в Сирии
Автор:
Гасанов Камран
Новые показания против Трампа
Вчера состоялись третьи слушания в Конгрессе, которые «приближают» импичмент Дональда Трампа, пишет британская газета The Guardian. На них впервые дали показания те, кто имел доступ к телефонному разговору Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля.
«Недолго думая, я понял, что должен сообщить об этом советнику Белого дома», — сказал подполковник Александр Виндман, главный специалист по Украине Совета национальной безопасности. «У меня были проблемы, и я был обязан сообщить о них соответствующим людям в системе командования», — добавил он.
А. Виндман. Фото: Shawn Thew / Globallookpress
Республиканцы поставили под сомнение честность Виндмана, ветерана войны в Ираке и выходца из бывшего СССР. На вопрос конгрессменов, почему он не испугался давать показания, Виндман ответил:
Потому что Америка — это страна, в которой я служил и которую защищал, где служили все мои братья. И здесь правда ценится.
Другой допрашиваемый, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отказался связывать расследования против нефтегазовой компании Burisma с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом.
«Оглядываясь назад, я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе», — заявил Волкер на слушаниях.
К. Волкер. Фото: Douglas Christian / Globallookpress
Вчерашние показания подтвердили давление Трампа на Киев с целью добиться расследования против Байдена, отмечает The Guardian.
«Волкер и другой свидетель, представитель Совета национальной безопасности Тим Моррисон, свидетельствовали, что Сондленд (посол США в ЕС) регулярно общался с Трампом. Три свидетеля подтвердили, что они слышали, как президент лично просил Зеленского во время июльского разговора провести расследование против Джозефа Байдена и согласовать [его] с Джулиани», — говорится в материале.
Западная пресса пишет, что теперь «все взоры» обращены на Гордона Сондленда. Сразу после своей отставки тот отрицал сговор между Трампом и Зеленским. Но позднее он признался, что посоветовал помощнику Зеленского не ждать военной помощи США Украине до возобновления расследования против Байдена.
Дебаты Корбина с Джонсоном
Пока в США решают судьбу Трампа, в Британии набирает обороты предвыборная кампания. Премьер Борис Джонсон и лидер лейбористов Джереми Корбин провели первые в истории телевизионные дебаты, пишет France 24. Выборы в парламент Великобритании пройдут 12 декабря.
Событие в прайм-тайм могло стать переломным моментом в доселе тусклой предвыборной кампании,
— пишет французское издание.
Фото: Han Yan / Globallookpress
Однако ни один из кандидатов «не нанёс сокрушительного удара» своему оппоненту.
В дебатах Джонсон полностью сосредоточился на своём плане окончательно вывести страну из Европейского союза, повторяя мантру «завершить Brexit».
«Мы непременно выйдем 31 января, так как у нас есть соглашение, которое готово к запуску», — сказал он, пообещав завершить будущие торговые отношения с блоком к 2021 году.
Корбин сказал, что «дедлайн» его соперника на выборах чересчур оптимистичен, и что Джонсон готов распродать британскую Национальную службу здравоохранения (ГСЗ) ради торговой сделки с США. Корбин также обвинил Джонсона в проведении «серии секретных встреч с Соединёнными Штатами, на которых они предлагали открыть наши рынки NHS... для американских компаний».
Джонсон назвал обвинения выдумкой. Самая большая угроза экономике — не сделка с США, а «неспособность выйти из ЕС», заявил премьер.
Два лидера ответили на множество вопросов, включая британскую монархию и будущее Шотландии, но дискуссия всё время сводились к Brexit. Корбин пообещал пересмотреть соглашение Джонсона с ЕС и провести ещё один референдум. Он напомнил, что половина британцев выступают против выхода из Евросоюза.
Израиль атаковал Сирию
Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress
Израиль тем временем нанёс ракетные удары по Сирии, сообщает Der Spiegel.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила "широкомасштабные атаки" на позиции сирийской армии и сил, связанных с Ираном. По данным израильских ВВС, в ночь на среду они атаковали несколько целей в Сирии,
— пишет немецкое издание.
Источники сообщили, что Израиль нанёс удары в ответ на ракетные обстрелы из Сирии днём ранее.
ЦАХАЛ также адресовал предупреждение сирийскому правительству: «Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, исходящие из Сирии, и предостерегаем от дальнейших нападений на Израиль. Мы будем продолжать действовать решительно и так долго, насколько это необходимо, против иранских сил в Сирии», — говорится на странице израильского военного ведомства в Twitter.
Сирийские СМИ сообщали о серии взрывов около Дамаска и его аэропорта. Согласно им, ПВО Сирии поразили «несколько целей». Агентство SANA добавило, что атаки совершены с «ливанских и палестинских территорий».
С другой стороны, Израиль заявил, что Сирия выпустила ракету, проигнорировав последнее предупреждение, когда он уничтожил несколько сирийских подразделений ПВО.

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