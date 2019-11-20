Дайджест СМИ: Решающие показания в деле об импичменте Трампа, дуэль Джонсона с Корбином и атака Израиля на Сирию

Автор:

Гасанов Камран

Новые показания против Трампа

Вчера состоялись третьи слушания в Конгрессе, которые «приближают» импичмент Дональда Трампа, пишет британская газета The Guardian. На них впервые дали показания те, кто имел доступ к телефонному разговору Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля.

«Недолго думая, я понял, что должен сообщить об этом советнику Белого дома», — сказал подполковник Александр Виндман, главный специалист по Украине Совета национальной безопасности. «У меня были проблемы, и я был обязан сообщить о них соответствующим людям в системе командования», — добавил он.

А. Виндман. Фото: Shawn Thew / Globallookpress

Республиканцы поставили под сомнение честность Виндмана, ветерана войны в Ираке и выходца из бывшего СССР. На вопрос конгрессменов, почему он не испугался давать показания, Виндман ответил:

Потому что Америка — это страна, в которой я служил и которую защищал, где служили все мои братья. И здесь правда ценится.

Другой допрашиваемый, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отказался связывать расследования против нефтегазовой компании Burisma с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе», — заявил Волкер на слушаниях.

К. Волкер. Фото: Douglas Christian / Globallookpress

Вчерашние показания подтвердили давление Трампа на Киев с целью добиться расследования против Байдена, отмечает The Guardian.

«Волкер и другой свидетель, представитель Совета национальной безопасности Тим Моррисон, свидетельствовали, что Сондленд (посол США в ЕС) регулярно общался с Трампом. Три свидетеля подтвердили, что они слышали, как президент лично просил Зеленского во время июльского разговора провести расследование против Джозефа Байдена и согласовать [его] с Джулиани», — говорится в материале.

Западная пресса пишет, что теперь «все взоры» обращены на Гордона Сондленда. Сразу после своей отставки тот отрицал сговор между Трампом и Зеленским. Но позднее он признался, что посоветовал помощнику Зеленского не ждать военной помощи США Украине до возобновления расследования против Байдена.

Дебаты Корбина с Джонсоном

Пока в США решают судьбу Трампа, в Британии набирает обороты предвыборная кампания. Премьер Борис Джонсон и лидер лейбористов Джереми Корбин провели первые в истории телевизионные дебаты, пишет France 24. Выборы в парламент Великобритании пройдут 12 декабря.

Событие в прайм-тайм могло стать переломным моментом в доселе тусклой предвыборной кампании,

— пишет французское издание.

Фото: Han Yan / Globallookpress

Однако ни один из кандидатов «не нанёс сокрушительного удара» своему оппоненту.

В дебатах Джонсон полностью сосредоточился на своём плане окончательно вывести страну из Европейского союза, повторяя мантру «завершить Brexit».

«Мы непременно выйдем 31 января, так как у нас есть соглашение, которое готово к запуску», — сказал он, пообещав завершить будущие торговые отношения с блоком к 2021 году.

Корбин сказал, что «дедлайн» его соперника на выборах чересчур оптимистичен, и что Джонсон готов распродать британскую Национальную службу здравоохранения (ГСЗ) ради торговой сделки с США. Корбин также обвинил Джонсона в проведении «серии секретных встреч с Соединёнными Штатами, на которых они предлагали открыть наши рынки NHS... для американских компаний».

Джонсон назвал обвинения выдумкой. Самая большая угроза экономике — не сделка с США, а «неспособность выйти из ЕС», заявил премьер.

Два лидера ответили на множество вопросов, включая британскую монархию и будущее Шотландии, но дискуссия всё время сводились к Brexit. Корбин пообещал пересмотреть соглашение Джонсона с ЕС и провести ещё один референдум. Он напомнил, что половина британцев выступают против выхода из Евросоюза.

Израиль атаковал Сирию

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress

Израиль тем временем нанёс ракетные удары по Сирии, сообщает Der Spiegel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила "широкомасштабные атаки" на позиции сирийской армии и сил, связанных с Ираном. По данным израильских ВВС, в ночь на среду они атаковали несколько целей в Сирии,

— пишет немецкое издание.

Источники сообщили, что Израиль нанёс удары в ответ на ракетные обстрелы из Сирии днём ранее.

ЦАХАЛ также адресовал предупреждение сирийскому правительству: «Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, исходящие из Сирии, и предостерегаем от дальнейших нападений на Израиль. Мы будем продолжать действовать решительно и так долго, насколько это необходимо, против иранских сил в Сирии», — говорится на странице израильского военного ведомства в Twitter.

Сирийские СМИ сообщали о серии взрывов около Дамаска и его аэропорта. Согласно им, ПВО Сирии поразили «несколько целей». Агентство SANA добавило, что атаки совершены с «ливанских и палестинских территорий».

С другой стороны, Израиль заявил, что Сирия выпустила ракету, проигнорировав последнее предупреждение, когда он уничтожил несколько сирийских подразделений ПВО.