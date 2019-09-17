Дайджест СМИ: Разведка США «нашла» русского шпиона, европейцы не поддерживают Вашингтон

Автор:

Кучер Егор

Русские хакеры и шпион

Business Insider опубликовал обширный материал о вероятных хакерских атаках со стороны России на ФБР США. Источники в американском разведсообществе полагают, что эти действия были скоординированы русским шпионом.

Российское правительство взломало систему связи ФБР, чтобы лишить бюро возможности отслеживать русских шпионов, работающих в США, сообщает Yahoo News со ссылкой на расследование, опубликованное в понедельник,

– отмечает новостной портал.

Фото: Michael Weber /Globallookpress

Утверждается, что ещё в 2012 году США знали о способности России взламывать определённые виды защищённой связи и отслеживать устройства, которыми пользуются агенты ФБР. Опасения официальных лиц США связаны с тем, что «русские шпионы» могут получить доступ к американским каналам разведки и раскрыть тайных агентов ФБР.

«Это не только позволило бы русским уклониться от слежки и поддерживать связь с информаторами, но и дало бы им возможность собирать информацию о преследователях, сообщает Yahoo News. Это также вызвало обеспокоенность у чиновников в связи с тем, что в разведывательном сообществе США скрывается русский шпион», – отмечает издание.

В расследовании говорится, что «русские впервые взломали системы связи ФБР в 2010 году», после разоблачения и задержания группы российских шпионов в США. В том же году ФБР начало расследовать попытки России привлечь американских информаторов. Целью российских агентов стал некто Картер Пейдж, служивший внешнеполитическим помощником в кампании президента Дональда Трампа.

ФБР сообщило Пейджу в 2013 году, что русские пытаются его завербовать, но Пейдж проигнорировал их предупреждения и даже публично хвастался своими связями с высокопоставленными чиновниками российского правительства,

– пишет Business Insider.

Фото: Ralph Peters /Globallookpress

Авторы инсайдерского исследования также заявляют, что именно деятельность неизвестного «русского актива» и взлом систем связи ФБР стали истинной причиной изгнания из США 35 российских дипломатов и закрытия двух диппредставительств в России в декабре 2016 года.

«Президент Барак Обама заявил, что эти меры были предприняты в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года. Однако Yahoo News сообщает, что США хотели закрыть эти два представительства, потому что они имели решающее значение для усилий России по перехвату сообщений ФБР», – сказано в материале.

Пентагон призвал не воевать с Ираном. Трамп согласен

Как пишет Washington Post, «ястребиные» заявления военных чиновников США после недавней атаки дронов на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии сменились на осторожную риторику и заявления о нецелесообразности начинать дорогостоящий конфликт с Ираном.

Военные чиновники в частном порядке призывают к осторожности и стремятся разрядить напряжённость, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединённые Штаты к возможному кровопролитному конфликту с Ираном, в то время как Пентагон стремится выйти из войн на Ближнем Востоке и переориентироваться на противостояние Китаю,

– пишет издание.

Фото: Keith J Finks/ Shutterstock.com

Как отмечается в материале, говорившие на условиях анонимности американские чиновники считают, что за последние дни американский контингент или объекты США в регионе не подвергались никаким нападениям, поэтому военный ответ со стороны Вашингтона не выглядит оправданным. Если же администрация Трампа сочтёт возможным нанесение ударов по Ирану, то ей придётся сначала найти законную основу для таких действий, полагают чиновники.

«Должностные лица в Пентагоне также заявили об опасности, которая может грозить по меньшей мере 70 тысячам граждан США, входящих в воинские контингенты и учреждения от Египта до Пакистана, если напряжённость в отношениях с Ираном выйдет из-под контроля», – пишет газета.

Между тем Al Jazeera сообщает, что Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном. Президент США заявил, что «похоже, это Иран» несёт ответственность за нападения в Саудовской Аравии, а у разведки есть «точное местоположение практически всего», однако «мы хотим всё выяснить в ближайшем будущем».

«Учитывая всё это, мы, конечно, хотели бы избежать войны. Я не хочу войны ни с кем, но мы готовы лучше, чем кто-либо», – сказал Трамп.

Д. Трамп. Фото: Brian Cahn/Globallookpress

Разведка США указывает на Иран

Однако слова Трампа – это лишь часть официальных заявлений. Разведка США успела подготовить доклад для Трампа, но Саудовская Аравия назвала его недостаточным, пишет Wall Street Journal.

«Представители США поделились с Саудовской Аравией сообщениями разведки и их оценкой, согласно которой Иран выпустил более 20 беспилотников и по меньшей мере дюжину ракет по саудовским нефтяным объектам в субботу», – сказано в материале.

Но саудиты отвергли эти данные, назвав их недостаточными. В ответ на это представители разведки США согласились позже предоставить Эр-Рияду больше доказательств вины Ирана. Между тем атака дронов уже вызвала шоковое состояние на рынке нефти.

«Атака взвинтила цены на нефть марки Brent, международный ориентир цен, на 15% до 69,02 доллара за баррель, что стало самым большим приростом стоимости за последние три десятилетия. Повышение цен на топливо представляет собой ещё одну угрозу для мировой экономики в условиях торгового спора между США и Китаем, хотя представители Саудовской Аравии и США заявили, что они обеспечат стабильность на рынке нефти», – пишет деловая газета.

Фото: Stefan Klein /Globallookpress

Вместе с тем отмечается, что если Вашингтон всё же решит отреагировать на «агрессию Ирана», то США поддержат саудитов, так как ответ должен быть единым. Ситуация продолжает усугубляться тем, что Саудовская Аравия официально не обвинила Иран в нападении.

Европа не встанет под американские знамёна

Шведская газета Svenska Dagbladet публикует данные социологических исследований, которые показывают, что в случае конфликта между США и Россией европейцы не поддержат Вашингтон, и более того, многие встанут на сторону Москвы.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно назвала США и Трампа такой же угрозой для ЕС, как Китай и Си. Это подтверждение того, как трансатлантическая связь разрушается под тяжестью политики «Америка прежде всего». Недавний опрос общественного мнения, проведённый исследовательским центром ECFR, показал, что поддержка Соединённых Штатов среди граждан ЕС достигла рекордно низких уровней», – пишет газета.

Сообщается, что США доверяют всего 3-19% жителей 14 стран Европы, в которых проводился опрос. Поддержку Европе выказали 25-60%.

В случае конфликта между США и Россией от 53% до 85% заявили, что не вступят в него. Даже в Польше, которая сильнее всех поддерживает США, настроения скорее нейтральные – 45%,

– пишет издание.

Желание не выступать на стороне США в конфликте с Китаем демонстрирует ту же тенденцию, говорится в материале. От 54% до 83% не поддержат Вашингтон, однако опасность для Европы состоит в её зависимости от военной поддержки со стороны США.