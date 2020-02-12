Дайджест СМИ: "За портрет Путина в лифте — в Сибирь", грубые российские врачи и тайна кругов на льду Байкала

Автор:

Курганов Дмитрий

Загадка Байкала

Испанское издание ABC рассказывает о новой версии образования загадочных кругов на льду самого глубокого пресноводного водоёма на Земле — озера Байкал. Что является причиной необычного явления? Над этим вопросом учёные думают вот уже полвека. Эти круги достигают 5-7 километров в диаметре, что позволяет увидеть их даже из космоса. Они могут появляться каждый год в разных местах и остаются на поверхности несколько недель и даже месяцев.

Ранее считалось, что всё дело в пузырьках метана, поднимающихся со дна на поверхность. Однако группа специалистов из России, Франции и Монголии выдвинула другую гипотезу. Согласно их версии, круги образуются из-за кругового течения тёплых вод. Исследователи пробурили отверстия во льду озера и установили датчики, при помощи которых сделали необходимые замеры, в том числе температуры воды около этих кругов.

Анализ собранных данных показал, что в озере имеются тёплые водовороты, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом. Температура воды в них на 1-2 градуса по Цельсию теплее, чем в центре кругов. Чем ближе к нему, тем течение становится медленнее. Как отметил в интервью изданию "Наука в прямом эфире" (LiveScience) профессор Алексей Кураев, являющийся научным сотрудником лаборатории изучения космической геофизики и океанографии в Федеральном университете Тулузы во Франции, лёд по краям круга тоньше, что объясняется как раз более сильными потоками.

Алексей Кураев является одним из авторов исследования, в котором отмечается, что аналогичные по своему характеру круги появляются не только на льду Байкала, но и на поверхности других замерзающих водоёмов, например, Телецкого озера на Алтае и озера Хубсугул в Монголии. Вообще, такие водовороты линзообразной формы более характерны для океанов, но не для озёр.

Важность исследования Байкала также в том, чтобы предупреждать людей об опасных участках, где лёд может быть тоньше. Фото: Julia Kuzenkova / Shutterstock.com

В зимнее время Байкал замерзает достаточно для передвижения по нему на транспортных средствах, поэтому местное население активно использует эту возможность для сокращения пути, отмечает ABC. И важность проведённого исследования также в том, чтобы предупреждать людей об опасных участках, где лёд может быть тоньше. Поэтому учёные регулярно публикуют снимки кругов со спутников и обновляют информацию на своём сайте.

"Их уже везут в трудовой лагерь"

Пранк блогера, который повесил в лифте дома портрет Владимира Путина в рамке и заснял на камеру реакцию людей, якобы показывает то, как "на самом деле" в России относятся к президенту, пишет Daily Mail. После того, как эта история стала популярна в нашей стране, особенно среди либеральных и оппозиционно настроенных её граждан, не осталось ни капли сомнения в том, что западная пресса уцепится за трёхминутное видео из московской многоэтажки.

Вот и британская пресса в лице одного из самых русофобских изданий решила донести до своих читателей, что 69-процентный рейтинг доверия граждан России к главе государства — всего лишь официальные данные, которые якобы далеки от реальности. Причём именно москвичи, по мнению авторов Daily Mail, настроены к Путину наименее благосклонно. По большому счёту издание просто пересказывает то, что мы видим в ролике, после чего приводит комментарий автора пранка, который уверен, что "за ним не придут" из-за этого видео. При этом сам он не скрывает, что относится к президенту отрицательно.

Западная пресса оценила видео с портретом Путина в лифте. Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"

Безусловно, это его право, однако это говорит о том, что вывод об "истинном отношении" жителей России к Путину был готов заранее, а уже под него был снято на камеру всё, что было необходимо. Чистотой "эксперимента" тут и не пахнет. В конце концов, ничего не мешало шутнику вырезать "нормальные" реакции, а оставить только подходящие. Да и как должен реагировать человек, который поддерживает Путина? Судя по всему, по мнению автора пранка, это должно выглядеть так, как показала девушка, опустившаяся перед портретом чуть ли не на колени.

Ещё один показательный момент всей этой истории — это реакция западных читателей, которые стали комментировать увиденное в духе "их сейчас уже везут в трудовой лагерь в Сибири на перевоспитание". Кто-то в шутку, а кто-то вполне серьёзно. Даже если это такой высокий юмор, то основан он всё на тех же штампах о России, культе личности, репрессиях в духе Сталина и так далее.

Тем не менее далеко не все иностранцы так считают. Во-первых, как и многие русскоязычные комментаторы, они отметили, что часть появлявшихся в видео людей реагировали скорее по отношению к тому, кто повесил портрет Путина в лифте. Во-вторых, схожую реакцию можно было бы увидеть в любой другой стране мира, будь то США или та же Великобритания.

"А теперь представьте, что бы сделали с портретом Трампа в лифте где-нибудь в Лос-Анджелесе", — написал один из пользователей YouTube. "Я бы тоже очень удивился, если бы увидел портрет своего президента лифте", — отметил другой.

В реальности люди, которые поодиночке заходили в лифт, не станут говорить вслух. Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

Также многие комментаторы обратили внимание на отличное, по их мнению, чувство юмора русских людей. Среди читателей Daily Mail нашлись даже те, кто высказал уверенность о "постановочности" самого видео, поскольку в реальности люди, которые поодиночке заходили в лифт, не стали бы говорить вслух.

Одно можно сказать точно: блогер, называющий себя "тренером по знакомствам", сделал себе отличную рекламу среди себе подобных. И совсем неудивительно, что в Сети уже поползли слухи о задержании молодого человека, которые он сам же и опровергает. На этом флешмобе пиарятся все кому не лень. Только вот один повод для привлечения пранкера к ответственности всё же есть — за частную видеосъёмку без разрешения. Если это действительно не постановка.

Суровые российские врачи

Жительница Германии с русскими корнями Мария Гёрлиц поделилась с Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) впечатлениями от работы добровольцем в одной из больниц Нижнего Новгорода, куда она приехала по программе обмена. Сама она родилась в Омске, но когда ей было шесть лет, семья уехала из России.

Основной вывод, который сделала 26-летняя девушка, — российским врачам не хватает вежливости в общении с пациентами. Поскольку до того, как приступить к работе, ей самой нужно было проходить медосмотр, эти моменты она ощутила на себе. Мария отмечает, что пациенты хотят быть более вовлечёнными в процесс лечения и совсем не против, чтобы их называли по имени. В качестве примера она приводит момент, когда медсестра ставит укол и при этом не объясняет, какой препарат вводит.

"Пациентов тем самым лишают всякой самостоятельности — они не могут даже сказать, что им, к примеру, не хочется, чтобы их лечили тем или иным образом", — цитирует девушку MDR.

Жительница Германии считает, что когда медсестра ставит укол и при этом не объясняет, какой препарат вводит, она тем самым ущемляет права пациента. Фото: АГН "Москва"

Также она отметила, что сама поначалу старалась быть максимально вежливой, и из-за этого у неё складывалось впечатление, что её не воспринимают всерьёз. По собственному признанию Марии, отказавшись от чересчур вежливых оборотов, она "добилась больших успехов".

Вместе с тем медсестра-доброволец считает российских врачей лучшими диагностами по сравнению с немецкими, особенно когда обследование ведётся "классическими методами", без применения дорогостоящего диагностического оборудования. "Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены", — отмечает Мария.

Вместе с тем MDR отмечает, что в России делаются определённые шаги как раз в плане улучшения коммуникационного взаимодействия врачей и пациентов. Например, в одной из столичных клиник с 2018 года проводятся курсы вежливости. Причём посещают их не только врачи, но и медсёстры, медбратья, санитары, управляющий персонал. Они учатся вежливо говорить с пациентами, внимательно слушать их и объяснять диагноз на максимально понятном языке.