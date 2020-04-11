Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее

Автор:

Кучер Егор

Средневековые захватчики и помощь бизнесу

Именно так увидело британское агентство Reuters обращение Путина к населению из-за ситуации с коронавирусом. Агентство пишет, что "Путин сплотил жителей России против коронавируса, вспомнив средневековых захватчиков" XI-XII веков.

"Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна неоднократно проходила серьёзные испытания: когда её мучили печенеги и куманы (половцы), Россия справлялась со всем. Мы победим эту коронавирусную инфекцию. Вместе мы преодолеем всё", – приводит слова Путина Reuters.

С точки зрения "сплочения" против коронавируса, по мнению агентства, президент России предложил широкие меры поддержки малому и среднему бизнесу, поручив конкретизировать их правительству и ЦБ в пятидневный срок.

"Путин дал правительству и Центральному банку пять дней на подготовку дополнительной программы поддержки бизнеса и заявил, что социальные взносы для МСП сократятся вдвое, а все их налоги, кроме НДС, будут отложены на шесть месяцев", – отмечает Reuters.

Президент России заявил также, что экономика страны не может быть остановлена, так как последствия будут разрушительными. На что ещё обратило внимание Reuters?

Он также предложил дополнительные выплаты пособий на детей и сказал, что люди, которые потеряли работу в результате экономических потрясений, вызванных вирусом, получат верхний предел выплат пособий по безработице,

– сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что Путин не стал вводить единых ограничительных мер по всей стране, а, напротив, предоставил губернаторам регионов самим решать, какие меры вводить. Путин добавил, что решающими в борьбе с коронавирусом будут ближайшие две-три недели, отмечает Reuters.

Русские "глумятся" над помощью США от России

Как выясняется, западные журналисты внимательно следят за программами на российском телевидении. В издании Daily Beast вышла целая статья о том, как гости программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" "глумились" над той помощью, которую Россия отправила в США якобы в обмен на отмену санкций. Daily Beast обвиняет российские медиа в том, что они пытаются "прикрыть грязную правду" о том, зачем Путину было нужно помогать США.

"Обычно гости на российском государственном телевидении не скрывают своего раздражения и, скорее всего, своего страха, поскольку их страна на пороге пика эпидемии и отчаяния из-за COVID-19. Но на что теперь направлен их гнев? На поставку медицинского груза в США, за которой прослеживаются обречённые надежды на то, что этот пиар-ход заставит американцев снять санкции", – пишет издание.

В качестве примера Daily Beast решило обратить внимание на программу "60 минут". Гости якобы так сильно ругались и обижали США, что даже вполне солидарные с выступающими ведущие не могли их унять. Наиболее жёсткие высказывания касались того, что России не следует ждать от США ответной милости после прохождения там эпидемии, скорее всего "это будут новые санкции и пинок в зад".

В понедельник в популярном российском государственном телешоу "60 минут" депутат Госдумы Алексей Журавлёв обрушился с гневом на оказание "гуманитарной помощи" США, о которой сказал ведущий Евгений Попов. Журавлёв осыпал удивлённого ведущего неистовой критикой, осуждением того, что он считал актом помощи российским врагам. "Нашим докторам не хватает того, что им нужно, но, конечно, давайте отправим туда гуманитарную помощь!

– пишет издание.

Журавлёв также задал вопрос, почему США заплатили половину суммы, а другая половина была профинансирована Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который он сердито назвал "фондом нечестных инвестиций". Daily Beast обращает внимание, что Журавлёв предложил не помогать Америке, а на эти деньги вывести застрявших русских туристов из-за границы.

"Политолог Сергей Марков утверждал, что после того как США пройдут пик эпидемии коронавирусной инфекции, они ответят взаимностью и отправят ИВЛ и медикаменты обратно в Россию. Журавлёв закричал в ответ: "Мечтай! Всё, что вы получите от них взамен, – это больше санкций и пинок в зад", – знакомит издание своих читателей со страстями на российском телевидении.

США знали о коронавирусе заранее

Американский телеканал ABC сообщает, что ещё в ноябре 2019 года разведка США подготовила для Дональда Трампа доклад о коронавирусе, однако президент проигнорировал его и "похоронил" где-то среди кипы документов на своём столе.

"Ещё в конце ноября сотрудники разведки США предупреждали, что в Уханьском районе распространяется инфекция, изменившая образ жизни людей и работу бизнеса, а также представляющая угрозу населению", – сообщает телеканал со ссылкой на четверых анонимных источников.

Отмечается, что опасность новой инфекции была подробно изложена в отчёте разведки, подготовленном военным Национальным центром медицинской разведки (NCMI). Отчёт был результатом анализа перехвата информации в сочетании со спутниковыми снимками. Первоначально считалось, что коронавирус несёт угрозу не всему миру или США, а американскому контингенту в Азии, однако потом угроза выросла.

"Аналитики пришли к выводу, что у болезни могут быть катастрофические последствия", – сказал один из источников.

Как отмечает ABC, Пентагон при этом зачем-то опроверг наличие таких разведданных у США. Критики теперь обвиняют администрацию Трампа и его самого в бездействии и неспособности подготовить страну к удару эпидемии.

"Президент Дональд Трамп, со своей стороны, запутался. Он то утверждает, что США принимали упреждающие меры, то говорит, что вирус стал неожиданностью. Трамп любит ссылаться на своё решение от 31 января об ограничении авиасообщения с Китаем, хотя ранее целыми неделями рассказывал, что американцам ничего не угрожает", – отмечает телеканал.

В России: Собянин ждёт пика эпидемии, ВЦИОМ отчитался о 80% сидящих дома

Россия ожидает выхода на пик эпидемии коронавируса. Как заявляли Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства, выход на этот пик в России состоится в ближайшие недели. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что "впереди серьёзные испытания".

"Я вам точно говорю: никакого пика ещё не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", – сказал Собянин.

В этот период, по его словам, необходимо проводить максимальное количество тестов и с усиленным вниманием выполнять предписания врачей.

"Нам предстоит серьёзное испытание. К этому надо готовиться", – сказал Собянин.

Между тем ВЦИОМ опубликовал данные по самоизоляции жителей России. Согласно им, 84% населения страны соблюдают самоизоляцию, стали реже контактировать с друзьями и даже родственниками, реже выходить на улицы. В Москве этот показатель достиг 90%.

На 27% по сравнению с 26 марта возросло число тех, кто прекратил или стал реже встречаться с друзьями. С 57% количество таких граждан увеличилось до 76% 30 марта и до 84% 2 апреля,

– сообщает ВЦИОМ.

По данным опросов, 80% жителей России стали реже выходить на улицу или вообще перестали выходить. С 26 марта это двукратный рост показателя, а 30 марта таких жителей было 70%.