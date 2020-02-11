Дайджест СМИ: "Макдоналдс" как отживший символ совка, нелюбовь к правилам и подарок от Трампа

Автор:

Курганов Дмитрий

"Полулегальная" Россия

Корреспондент финской телерадиокомпании Yle пустился в рассуждения о природе неуважения русских к правилам и нормам. Поводом для этого стал случай в столичном супермаркете, где кассир попросил стоящую за финном покупательницу "одолжить" ему карту постоянного покупателя. Таким образом, журналист получил скидку, и все вроде бы должны быть довольны. Стоит признать, что описанная практика действительно очень распространена в России, хотя формально и нарушает правила, ведь бонусные и дисконтные карты являются в большинстве случаев персонализированными.

И вместо того чтобы порадоваться за русских, которые готовы помочь (пусть и в мелочах) даже незнакомым людям, автор статьи делает вывод, что они в принципе не относятся к тем или иным ограничениям серьёзно, ища обходные пути. Журналист даже признаёт, что на финнов такой подход действует весьма ободряюще, но в своей стране применять они его не могут.

Случай в супермаркете навел финскую журналистку на мысль о тотальном обходе запретов русскими людьми. Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress

"Помню своё удивление, когда впервые услышал слово "полулегальный". Раньше я полагал, что ситуация может быть либо легальной, либо нелегальной", – заметил корреспондент Yle.

По его мнению, окружающая действительность приучила русских к такому восприятию запретов. И под действительностью журналист имеет в виду коррупцию, которая "широко распространена" среди жителей России. В качестве примеров он приводит покупку дипломов о высшем образовании, подношения чиновникам с целью решения бюрократических вопросов, получение места на кладбище и так далее.

И здесь с финном можно отчасти согласиться. Что уж лукавить, коррупция, к сожалению, действительно имеет место в нашей стране на самых разных уровнях. Но тут становится ясно, что цель статьи – свести всё к "деспотичному режиму" Путина, в котором демократия является лишь ширмой. Видите ли, не хватает России "западных демократических институтов". По мнению Эркки Микконена, русские сами соглашаются с таким положением вещей.

Далее идут отсылки к роману Джорджа Оруэлла "1984", в котором описывалось такое понятие, как "двоемыслие", а также к произведению "Россия без будущего" журналистки Маши Гессен (экс-директор русской службы "Радио Свобода"), которая вертит этим термином, описывая жизнь людей в СССР. Там говорилось о том, что государство "делало вид", что заботится о гражданах, а те, таким образом, становились "соучастниками преступления".

"Homo sovieticus притворялся, что принимает участие в государственных вопросах, и поэтому был частично во всем виновен", – пишет Гессен. А далее идёт сравнение с нынешней партийной системой в России, которая лишь на бумаге не однопартийная, а страной управляет ограниченная группа людей. В общем, хорошо известный набор антироссийских штампов, с которыми мы хорошо знакомы.

Маша Гессен считает, что в СССР государство "делало вид", что заботится о гражданах, а те, таким образом, становились "соучастниками преступления". Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Главная ошибка финского журналиста в том, что он возводит западную демократию в абсолют, будучи уверенным, что русским людям её так не хватает. Но после "свободы и справедливости" голодных 90-х просто невозможно верить в неё, во всяком случае, в том виде, в котором нам её насаждают. Для русских людей главной ценностью пока ещё остаётся (и должна оставаться) семья в её традиционном понимании. Поэтому ссылки на активистку движений за нетрадиционные семейные отношения Машу Гессен – тот ещё аргумент.

"Русские без ума от бургеров"

С таким заголовком вышла статья немецкого издания Bild, в которой сделана попытка понять причину популярности "Макдоналдса" в нашей стране. Отправной точкой называется открытие 31 января 1990 года первого ресторана этого бренда в Москве. Для тогда ещё Советского Союза это стало символом перемен, началом перехода к капитализму и движения в сторону Запада. Глава "Макдоналдса" в России Марк Карена (назначен в 2018 году) уверен, что эмоциональная связь с сетью фастфуда всё ещё сильна.

По данным компании, около 700 ресторанов по всей России ежедневно принимают 1,7 миллиона клиентов. При этом, отмечает автор статьи, другие сети, в том числе, KFC и Burger King, пришедшие на российский рынок, должную конкуренцию составить не могут.

Также издание указывает на данные, согласно которым русские мало едят вне дома. На примере среднестатистического дохода москвича (700 евро, или 50 тысяч рублей) показывается, что на питание в кафе он тратит лишь 800 рублей (12 евро) в месяц. При этом в сети фастфуда стандартный набор блюд из меню будет стоить дешевле.

И всё же популярность фастфуда в целом и "Макдоналдса" в частности объясняется другими факторами, о которых автор не говорит. Во-первых, ходит в рестораны питания преимущественно молодёжь. Школьники, студенты, бабушки с внуками и внучками иногда заглядывают – это самый простой способ побаловать детей. Недаром в "Макдоналдсе" можно провести детский день рождения – организуются специальные развлекательные программы. А "Хэппи Мил" (Happy Meal) с игрушкой? Тоже ориентация на маленьких потребителей.

В "Макдоналдсе" можно провести детский день рождения. Фото: Aleksandr Schemlyaev / Globallookpress

Во-вторых, сама концепция фастфуда – поесть быстро. А уже среди конкурентов сеть действительно выделяется своим брендом. В-третьих, весьма активная рекламная кампания, на которую тратятся огромные деньги. В роликах снимаются знаменитости, зазывающие жителей России в рестораны американской сети. А слоган с экрана убеждает, что "Макдоналдс" – это то, что мы любим. Хотелось бы верить, что это всё же не так и рано или поздно российское общество даст отпор фастфуду. Который, несомненно, является одной из главных причин лишнего веса. И уже сегодня фитнес-залов в нашей стране гораздо больше, чем американских забегаловок.

"Подарок от Трампа"

Немецкая газета Die Welt делает для себя неожиданное открытие. Россия не только не прогибается под американскими санкциями, так ещё и получает выгоду из тех ограничительных мер, которые США осуществляют против других стран. Издание отмечает, что, с одной стороны, Вашингтон всеми силами противится строительству газопровода "Северный поток – 2", а с другой – Россия за 2018–2019 годы заметно нарастила объём поставок нефти и нефтепродуктов в Штаты.

Налицо парадокс. Отношения двух стран в последние несколько лет вроде как ухудшаются, при этом по итогам октября прошлого года Россия обогнала Мексику по объёму поставок чёрного золота, продав США 20,9 миллиона баррелей. По данным РБК, которые приводит Die Welt, в последний раз на такой уровень наша страна выходила восемь лет назад. До лидерства Канады, конечно, далеко (недостижимые 130 миллионов баррелей), однако динамика удивляет. Для сравнения – в апреле российские компании поставили "лишь" 10 миллионов баррелей.

Наибольший вклад в эту статистику делают поставки дизельного топлива и тяжёлой нефти – к ноябрю уровень годичной давности был превышен в два с половиной раза. И происходило это довольно незаметно. Нет, не под грифом "совершенно секретно", но и не афишировалось намеренно. А причина такой ситуации лежит на поверхности, и даже само американское правительство объясняет – всё дело в санкциях против Венесуэлы и Ирана.

Например, из латиноамериканской страны Вашингтон ежегодно импортировал более 15 миллионов баррелей нефти, плюсом к которым ввозились оттуда и пара-тройка миллионов баррелей нефтепродуктов. Однако президент США Дональд Трамп летом 2019 года решил проучить неподатливую Венесуэлу во главе с Николасом Мадуро и подписал указ, остановивший импорт оттуда. Американские нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с очевидной проблемой – чем-то надо загружать производственные мощности – и обратились к России.

По итогам октября 2019 года Россия продала США 20,9 миллиона баррелей нефти. Фото: Gazprom / Globallookpress

Также немецкая газета обращает внимание, что Россия стала больше поставлять нефти и на своём континенте. Тут сказались санкции против Ирана. Отмечается, что азербайджанский концерн Socar попросил Россию оказать ему содействие с обеспечением Турции необходимой ей нефтью. В итоге российский экспорт нефти в эту страну за первые 11 месяцев 2019 года достиг 3,41 миллиарда долларов, показав рост в 450%.

Получается, что какой бы ни была геополитическая конкуренция между Россией и США, Москве по-прежнему удаётся извлекать выгоду из международной обстановки, и проявляется это, в том числе, в торговле с теми странами, с которыми отношения исторически никогда не были хорошими.