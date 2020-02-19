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Дайджест СМИ: "Бук" не мог сбить MH17, флиртующий Макрон и "пластиковое" хобби русской пенсионерки

19 февраля 2020, 02:09  •  55 • В мире
Разведка Нидерландов установила, что в районе крушения малайзийского "Боинга" не было установок "Бук". В Китае сомневаются в том, что США победят Россию в войне за неделю, а в Европе недовольны желанием президента Франции наладить отношения с Москвой.
Автор:
Курганов Дмитрий

А был ли "Бук"?

Платформа независимых журналистов Bonanza Media опубликовала документы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, согласно одному из которых в районе, где произошло крушение малайзийского "Боинга" в июле 2014 года, не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Письмо было адресовано государственному прокурору Национальной прокуратуры по борьбе с терроризмом. Дата отправления – 21 сентября 2016 года. Пресс-конференция совместной следственной группы (JIT) состоялась 28-го числа того же месяца.
В материале делается вывод, что за неделю до этого события JIT не обладала информацией из надёжного источника о том, что какой-либо российский "Бук" пересекал границу с Украиной во время конфликта в регионе.
Помимо этого опубликованы ещё три любопытных документа. Один из них является стенограммой разговора немецкого независимого журналиста Билли Сикса с полицией Австралии. В нём рассказывается о неких свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения рейса MH17.
Другой документ показывает, что почти через год после трагедии австралийские эксперты работали с кадрированными неоригинальными изображениями, которые ранее были отредактированы. На это указывает, например, тот факт, что в информации о файле дата создания файла идёт после даты изменения файла. "У австралийцев не было оригинальных фотографий для изучения, им приходилось использовать социальные сети, обрезанные фотографии. Для меня это было шоком", – отметил один из основателей Bonanza Media голландский журналист Макс ван дер Верфф.
Наконец, в последнем документе свидетель, имя которого не указывается, в беседе с голландской полицией утверждает, что за несколько минут до крушения MH17 в этом районе находились два украинских истребителя. После этого раздался громкий взрыв, а в небе появился белый столб дыма и был виден падающий самолёт.
Очевидцы крушения "Боинга-777". Фото: Xinhua / Globallookpress
Напомним, что JIT состоит из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне прошлого года следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых, которые якобы причастны к крушению "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний". Первое судебное заседание должно состояться 9 марта 2020 года. Официальная позиция России остаётся прежней: аргументы стороны обвинения безосновательны, а следствие не намерено использовать выводы российской стороны, полученные в ходе собственного расследования.

Блицкриг по России – американская фикция

Китайское издание Sina подвергло сомнению залихватские заявления американских экспертов, согласно которым США понадобится семь дней, чтобы уничтожить российскую армию в случае вооружённого конфликта. В статье приводится ряд аргументов, показывающих, что в Америке вводят весь мир в заблуждение, намеренно или по незнанию недооценивая силу России.
Межконтинентальные ракеты "Тополь-М", позволяет России не бояться провокаций из-за океана. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
Во-первых, речь идёт о ядерном потенциале, которого вполне достаточно для уничтожения самих Соединённых Штатов. Автор призывает по достоинству оценить военную мощь соседней с Китаем страны, которая складывается не только из ядерного арсенала, но и межконтинентальных ракет, боевых самолётов, военных кораблей. Он также напоминает, что Россия продаёт разнообразное вооружение за границу, занимая одно из первых мест в мире по объёму поставок.
Во-вторых, Россия обладает стратегической глубиной, которая базируется на огромной территории, почти в два раза большей, чем США. "Даже без учёта военной мощи России Соединённым Штатам будет очень трудно оккупировать такую огромную территорию за короткое время", – пишет Sina и снова возвращается к перечислению недюжинных возможностей потенциального противника Вашингтона.
Издание отмечает, что хотя численность российских вооружённых сил сокращается, уступая американским, современное "смертоносное" и стратегическое оружие, включающее в себя гиперзвуковые ракеты "Авангард", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", а также межконтинентальные ракеты "Тополь-М", позволяет не бояться провокаций из-за океана.

Дружить не с Трампом, а с Путиным

Зарубежные СМИ продолжают осуждать намерения президента Франции Эммануэля Макрона поладить с Россией. Шведская газета Dagens Nyheter называет это "флиртом с Москвой" и заверяет, что Европе это на пользу не пойдёт. По мнению скандинавских журналистов, России необходимо изменить своё поведение – только в этом случае можно будет рассуждать о возможном включении страны в "круг европейских друзей".
В статье говорится о том, что проблема нестабильности отношений США и Европы не новая – она отчётливо стала проявляться с того самого дня, когда Дональд Трамп стал президентом. Вашингтон постоянно занимается самовосхвалением, пытаясь в одиночку поменять мировой порядок, разумеется, с выгодой для себя. Отсюда и угрозы торговых санкций против Европы, которые никак не способствуют выстраиванию конструктивного диалога. Не получился он и на Мюнхенской конференции по безопасности, где госсекретарь США Майк Помпео отбивался от жалоб европейцев.
Тот факт, что Макрон хочет пригласить в европейское сообщество Владимира Путина, явно тревожит шведское издание.
Макрон настаивает на диалоге с Москвой. Фото: Lu Yang / Globallookpress
Французский лидер настаивает на том, что антироссийские санкции не работают, поэтому необходимо вести диалог с Москвой. "Однако что именно будут обсуждать стороны в его рамках, не совсем ясно", – пишет Dagens Nyheter, отмечая, что Макрон ведёт себя так, словно готов "простить России" события в Крыму и на юго-востоке Украины.

Хобби на пользу природе

Арабоязычный новостной канал Al Arabiya, базирующийся в Дубае (ОАЭ), показал сюжет, в котором рассказывается о пенсионерке из села Макарье Кировской области Нине Криницыной. Она украшает свой дом мозаиками из пластиковых крышек. После выхода на пенсию стало больше свободного времени, и в 2013 году она стала собирать материал для необычного творчества.
В основном это персонажи российских мультфильмов, изображения которых она находит в интернете, а племянник женщины делает схему по клеточкам. Сначала она собирает картину из крышек, а затем крепит её гвоздями на полотне. На создание некоторых произведений уходит до трёх месяцев и более тысячи крышек.
"Это успокаивает нервы. Как время будет, уже бегу – собирать надо", – говорит Нина Криницына. Раньше делала картины из гороха, потом соседи стали приносить крышки от бутылок.
Разделенный сбор мусора теперь поможет пенсионерке в её хобби. Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"
"Сейчас уже поставили контейнеры и теперь все выкидывают туда. А раньше выкидывали на свалку – так я уже не стеснялась никого, ходила туда и собирала пробки", – рассказывает пенсионерка.
Чтобы помочь женщине, жители района периодически устраивают сбор материала для необычных картин в социальных сетях.

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