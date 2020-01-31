Дайджест СМИ: Путин снова станет премьером, смертоносные русские подлодки уничтожат мир за 30 минут

Автор:

Кучер Егор

Кем может стать Путин?

Американская газета Washington Post продолжает строить гипотезы и теории заговора по поводу будущего президента России Владимира Путина. Издание уверено: Россия не относится к числу стран, где возможна демократическая ротация власти по примеру Европы.

"В российской системе власти победитель получает всё. Уходящие президенты не могут гарантировать, что их преемники будут защищать их интересы. В демократических системах президенты проигрывают выборы и уходят. Но в контексте России и других бывших советских республик у тех, кто уходит с должности и у их команды, есть веские основания опасаться ареста за финансовые злоупотребления. Это было ярко продемонстрировано в Киргизии в последнее время", – считает газета.

Washington Post пишет, что Путин совсем не таков. Он создаёт новую систему, которая готовит для него сразу несколько важных ролей. Усилив роль парламента в назначении премьера и ключевых министров, Путин не только ослабил своего преемника, считают американские журналисты.

"Это изменение открывает возможность того, что Путин может остаться премьер-министром при поддержке значительного законодательного большинства. Это предложение также обеспечивает элегантное решение проблемы, с которой сталкивается Путин, но оно не лишено рисков", – сказано в материале.

Главным из таких рисков является экономика России, так как российская общественность ожидает, что правительство возьмёт на себя прямую ответственность за экономическую и социальную политику. Это бы поставило Путина под удар, а значит, нельзя утверждать, что он совершенно точно хочет стать премьером, делает вывод Washington Post.

Washington Post считает, что Путин создаёт новую систему, которая готовит для него сразу несколько важных ролей. Фото: kremlin.ru

"Так будет ли Путин премьером?" – задаётся вопросом газета и не может на него ответить.

"Он может возглавить новый конституционный орган, Государственный совет, который мог бы оказывать влияние за кулисами. Это сохранит влияние Путина на стратегические решения без ответственности за ежедневные действия правительства", – предполагает Washington Post.

Третьим вариантом для Путина газета считает возможность возглавить правящую партию, хотя затем признаётся: "Пока мы просто не знаем, какими будут следующие шаги Путина в 2024 году или его предпочтения".

Россия подчинила элиту Франции

Издание New Eastern Europe публикует очень подробный материал о симпатиях к России во Франции. В статье говорится, что в последние годы во французских элитах растут симпатии по отношению к России, и в этом нет ничего удивительного.

"У Франции страстные отношения с Россией: французы любят Россию ... но они также любят ненавидеть Россию. Такой подход имеет место, по крайней мере со времён наполеоновских войн, разгрома в Березине и неожиданного союза 1892 года между молодой Французской Республикой и царской Россией. Сегодня эти противоречивые страсти живее всех живых: во французских политических дебатах Россия приобрела значение, выходящее далеко за рамки внешней политики", – пишет издание.

Отмечается, что Россия стала излюбленной темой политических дебатов во Франции с 2014 года. Такие вопросы, как "аннексия Крыма", "пропаганда Кремля", санкции и "характер путинского режима" уже не на шутку разделили французскую элиту. Но оказывается, дело обстоит совсем наоборот: элита консолидируется вокруг России, отмечает издание. В частности, многие французские политические движения настаивают на немедленном снятии санкций с России и утверждают, что они вредят Франции. Такие проекты они регулярно предлагают в Национальном собрании и Сенате. Каждое политическое движение видит что-то привлекательное в России, сказано в материале.

Марин Ле Пен восхищается российским президентом. Фото: Panoramic / Globallookpress

"Политическое вдохновение этих движений очень разнородно. Крайне правая Марин Ле Пен, безусловно, разделяет с современной Россией культ власти, вертикальное представление о власти, недоверие к исламу и восхищение российским президентом. Авторитарные и националистические французские традиционалисты считают, что Владимир Путин является международным лидером своей национальной ветви. Суверенный "левак" Жан-Люка Меланшон также считает сегодняшнюю Россию привлекательной", – пишет New Eastern Europe.

"Разве это не единственная страна в Европе, которая противостоит США и НАТО? Разве это не показывает путь суверенитетам одновременно с критикой мультилатерализма с 1990-х годов? Эта глубоко укоренившаяся французская политическая традиция находит источник вдохновения в России", – сказано в материале.

Наконец, Россия нравится и классическим консерваторам, которые одобряют политику Москвы по защите христианства на Ближнем Востоке. Для этих людей, продолжает издание, Путин является таким же лидером, как король Франциск I и Наполеон III, которые занимались тем же самым. Поэтому, добавляет издание, элиты Франции всё больше уверены в том, что "России нужно не мешать быть Россией" и нужно "вдохновляться Россией".

Самые смертоносные русские подлодки

National Interest публикует топ-5 подводных лодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут. Из пяти субмарин в списке три – русские. Первая такая подлодка – субмарина Проекта 941 "Борей".

Российская стратегическая атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий" проекта "Борей" успешно провела испытания четырёх межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с Белого моря для поражения намеченных целей на полигоне Кура в Дальневосточном регионе Камчатки. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

"При водоизмещении 24 тыс. тонн, "Борей" больше "Огайо" или "Колумбии", но не так оснащён, как американское судно. Тем не менее, "Борей" – самые тихие российские подводные лодки с баллистическими ракетами, построенные на сегодняшний день и использующие технологию Pumpjet (гидрореактивный двигатель). На судах находятся 16 баллистических ракет подводных лодок РСМ-56 "Булава", каждая из которых имеет до 10 ядерных боеголовок при дальности 8000 километров. Боеголовки имеют точность от 250 до 300 метров и могут обходить средства противовоздушной обороны", – отмечает National Interest.

Ещё одна смертоносная русская субмарина – подлодка класса "Дельфин" (Delta IV). Эту подлодку издание называет "современной опорой подводного флота России, несущего баллистические ракеты". Подлодка оснащена 16 жидкотопливными баллистическими ракетами R-29RMU (ракета "Синева"), каждая из которых может нести от четырёх до восьми боеголовок. В отличие от предыдущих версий проекта 667, Delta IV может пускать ракеты в любом направлении с постоянного курса в круговом секторе. Субмарина также способна пускать ракеты с глубины в 55 метров на скорости от шести до семи узлов.

Третья субмарина из числа самых опасных по версии National Interest – это подлодка проекта 885М "Ясень". Атомоход класса "Северодвинск" не несёт баллистических ракет, однако имеет устрашающее ядерное вооружение в 32 двойных или простых крылатых ракеты "Калибр". Ракеты имеют дальность в 2500 километров. Класс "Ясень" – это быстрые и чрезвычайно тихие подлодки, обладающие мощными датчиками, добавляет издание.

Атомоход класса "Северодвинск" не несёт баллистических ракет, однако имеет устрашающее ядерное вооружение в 32 двойных или простых крылатых ракеты "Калибр". Фото: MOD Russia / Globallookpress

"Есть все основания полагать, что "Северодвинск" или её "сестра" "Казань" могут легко приблизиться на 2000 километров к восточному побережью США и нанести удар даже по Великим озёрам", – пишет издание.

Украина неинтересна американцам

Как пишет Washington Examiner, американцы всё более явно начинают отворачиваться от Украины, потому что она больше их не интересует.

"Американцев действительно заботит Украина? Раньше это был бы странный вопрос. Но на этой неделе он привлёк к себе пристальное внимание после широко разрекламированной ссоры между ведущей NPR Мэри Луизой Келли и государственным секретарём Майком Помпео. После интервью на шоу Келли Помпео якобы отругал её за вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович. И затем возник вопрос от Помпео: "Как вы думаете, американцев заботит Украина?", – рассказывает издание.

Посол США на Украине Уильям Тейлор пытался привлечь максимальное внимание к Киеву. В статье для New York Times он назвал Украину "линией фронта" между демократией и российским авторитаризмом, пишет Washington Examiner. Посол попытался привлечь внимание очередными утверждениями об "аннексии Крыма", "поддержке сепаратистов" и необходимости "помогать молодой демократии".

"Но всё это мы уже слышали, и не один раз. Тейлор не сказал ничего нового. Вопрос заключается в том, заслуживает ли что-либо из этого списка внимания американцев на высшем уровне, многие из которых, откровенно говоря, гораздо больше озабочены поиском способа оплаты за обучение своих детей, чем происками Путина в маргинальной стране", – отмечает издание.

Washington Examiner продолжает: нигде в статье Тейлора не было ни одного хладнокровного аргумента в пользу того, почему Вашингтон должен "засунуть свой нос в этот конфликт". Тейлор, подчёркивает издание, выдвигает только "эмоциональные аргументы", а кроме этого, пытается "связать несвязуемое".

Тейлор не привёл ни одного хладнокровного аргумента в пользу того, почему США должны "засунуть свой нос в украинский конфликт". Фото: MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-i / Globallookpress

"Тейлор связывает национальную безопасность Украины с проблемами национальной безопасности США, начиная с предположения о том, что российский триумф на Украине будет иметь длительные и тяжёлые последствия для других западных демократий. Если Украина падает, цивилизованный мир падает вместе с ней", — приводит Washington Examiner неадекватное мнение Тейлора.

Издание делает вывод: Украина представляет для США уже гораздо меньший интерес, а американцы заняты более важными делами. Тейлор же занимается «бессмысленными туманными дебатами». Такие разговоры уже выходили США боком, напоминает газета.