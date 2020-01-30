Дайджест СМИ: Путин — сенсей, Россия взялась за экономику, Трамп рассказывает Европе сказки про газ

Автор:

Кучер Егор

Путин — сенсей

Как пишет японское издание Nikkei, Владимир Путин посетил Израиль впервые за семь с половиной лет. Помимо усиления влияния на Ближнем Востоке, где продолжается политическая нестабильность, на этот раз у президента России была и другая цель — прочитать лекцию об исторической правде.

"Наша обязанность — никогда не повторять ужасную трагедию войны", — заявил Путин в Иерусалиме.

Его выступление касалось освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим, а также несправедливых обвинений в том, что СССР якобы несёт такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

Nikkei напоминает, что в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы". В ней говорится, что заключённый в 1939 году Договор о ненападении между Германией и СССР стал причиной начала войны.

Как говорится в материале, Путин категорически отвергает такую постановку вопроса. Президент России заявил, что к моменту заключения пакта Молотова — Риббентропа подобные соглашения были уже заключены другими странами Европы. Японское издание тем не менее демонстрирует непонимание происходящих тогда процессов. Оно пишет, что по секретному соглашению 1939 года между Германией и СССР делилась территория Восточной Европы, в частности Польша, после чего СССР пошёл на Польшу.

"Наша обязанность — никогда не повторять ужасную трагедию войны", — заявил Путин в Иерусалиме. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

"При этом советские войска также вторглись в Польшу и оккупировали её часть. Большинство европейских стран придерживается мнения, что СССР частично ответственен за начало войны", — утверждает Nikkei.

В то же время издание пишет, что ещё в декабре 2019 года Путин выступил в роли "учителя истории", который рассказал о Второй мировой войне на неофициальном саммите глав СНГ. В частности, Путин раскритиковал Версальский договор, создавший для Германии тяжёлые условия после Первой мировой войны, что отчасти позволило нацистам сыграть на чувствах немцев.

Предложение СССР сформировать в Европе антифашистскую коалицию было отвергнуто, и мир лишился возможности предотвратить войну. Сталин же, по мнению Путина, был вынужден подписать пакт.

В Китае предрекают рост экономики России

Как пишет китайское издание "Жэньминь жибао", президент России Владимир Путин недавно выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором говорилось, что к 2021 году темпы роста ВВП России должны превысить среднемировые показатели. Для достижения этой цели Россия начнёт новый инвестиционный цикл, будет создавать рабочие места, улучшать инфраструктурное строительство и сосредоточится на развитии промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, отмечает газета.

Россия начнёт новый инвестиционный цикл, будет создавать рабочие места, улучшать инфраструктурное строительство и сосредоточится на развитии промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

"Всемирный банк недавно опубликовал свой последний отчёт, в котором говорится, что в условиях неустранимых западных санкций объём внутренних инвестиций в российский бизнес в прошлом году был низким, а темпы роста импорта и экспорта замедлились. Ожидается, что экономический рост в России в 2019 году замедлится до 1,2%", — говорится в материале.

В то же время в докладе сказано, что благодаря серии реформ и стимулирующих мер российская экономика вырастет на 1,6% в 2020 году, подчёркивает китайское издание.

"В настоящее время внутренние цены в России остаются стабильными с уровнем инфляции 3%, уровень безработицы остаётся на уровне менее 5%, темпы роста инвестиций в основной капитал постепенно увеличиваются, а по состоянию на 1 декабря 2019 года валютные резервы достигли 542,229 млрд долларов США", — пишет "Жэньминь Жибао".

Издание справедливо отмечает как низкий госдолг России, так и большой профицит бюджета, полагая, что все нынешние показатели в совокупности и при правильном применении дадут России необходимый рост экономики.

"Газ свободы" для Германии — сказки Трампа

Немецкое издание Die Welt уверено, что президент США продолжает рассказывать немцам "сказки" о выгодном американском газе, тогда как на самом деле преследует меркантильные цели.

Из-за американских санкций многие компании отказываются от участия в проекте "Северный поток — 2". Фото: Gazprom / Globallookpress

Издание пишет о неожиданном отказе трубоукладчика Solitaire продолжать работы над "Северным потоком — 2" из-за санкций США. Компания Allseas, которая владеет судном, испугалась американских санкций, говорится в материале.

После этого газовую тему перехватил Дональд Трамп, который уверен, что российский газопровод приведёт к политическому шантажу Германии со стороны России.

"Трамп предложил другой вариант: поставить в Германию через Атлантический океан газ из Техаса, Алабамы или Оклахомы. Это будет экспорт «молекул свободы», как заявили в Минэнерго США. Но Трамп реально отстаивает независимость немцев?" — задаётся вопросом Die Welt.

В материале говорится, что США в настоящий момент занимают третье место по поставкам газа, их опережают Катар и Австралия. Россию немецкое издание считает отстающей даже от США. Именно амбиции Соединённых Штатов относительно мирового лидерства по поставкам газа, а не забота о немцах привели к санкциям против "Северного потока — 2", уверена газета.

"В прошлом году цены (на газ) упали вдвое, на прошлой неделе они были ниже уровня 2016 года", — отмечает издание.

США теперь срочно ищут новых покупателей своего СПГ и возлагают надежды на Европу. Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress

Это связано с более тёплой погодой в Европе, чем ожидалось. Отсюда газета делает вывод о том, что США теперь срочно ищут новых покупателей своего СПГ и возлагают надежды на Европу. СПГ — инструмент повышения политического влияния США, уверена Die Welt.

Как правильно пить воду?

Шведская газета Dagens Nyheter приводит мнение целого ряда учёных о том, какой объём жидкости необходим человеку в сутки. Учёные рассказали об опасностях недостатка воды в организме, но призвали не пить слишком много жидкости.

"Ты становишься привлекательнее, приятнее и чувствуешь себя лучше. Если пить восемь стаканов воды в день, то это улучшит ваше здоровье. Или нет? Сколько воды мы действительно должны пить? Будет ли кожа выглядеть лучше, если пить много воды? И действительно ли кофе жидкий?" — задаётся вопросами издание.

Газета пишет, что ещё в 1970-е годы компании вроде Perier начали первыми производить воду в бутылках, чтобы подчеркнуть "статус" того, кто носит воду с собой. С тех пор прошло много лет, и в мире выросло целое поколение, которое шагало по жизни в обнимку с бутылкой воды. Иметь её при себе в какое-то время стало даже нормой, а врачи наперебой отмечали пользу постоянного питья воды. Однако полезно ли это?

Газета приводит мнение Йенни Нюстрём — профессора физиологии почек Гётеборгской медицинской академии.

"В основном жидкостный баланс в нашем организме регулируют почки. Именно они следят за тем, чтобы в нём было достаточно воды, солей и других веществ, а также избавляют нас от отходов и всего ненужного", — отметила Йенни Нюстрём.

Она уверена, что на самом деле организм умеет сам просить воду, и пить её нужно ровно столько, сколько требуется для утоления жажды. Нюстрём сказала, что жажда является одним из самых мощных физиологических ощущений, так что организм обязательно "расскажет", что необходимо попить. Кроме этого, о недостатке воды в организме может сказать тёмный цвет мочи, добавила она.

На самом деле организм умеет сам просить воду, и пить её нужно ровно столько, сколько требуется для утоления жажды. Фото: Demian Stringer / Globallookpress

Если же воды в организме будет слишком много, то это может привести к вымыванию важных солей, что также причинит вред. Именно поэтому после спортивных нагрузок нужно восстанавливать не только запас жидкости, но и запас солей, потерянных вместе с потом.

США предсказали новые "смертоносные" атаки

Как пишет аналитик The National Interest Дэниел Дэвис, США следует оперативно отвести военный контингент с Ближнего Востока, чтобы не допустить нового "бессмысленного конфликта".

"Несмотря на то, что большая часть Вашингтона празднует смерть иранского генерала Касема Сулеймани, различные антиамериканские группировки на Ближнем Востоке набирают силу, угрожая отомстить нашим войскам", — уверен аналитик.

Он добавляет: "На нас лежит обязанность защищать жизни американцев и избегать ненужных войн, мы должны уйти из Ирака и Сирии, прежде чем хотя бы ещё один военнослужащий будет убит напрасно".

Дэвис уверен, что США продолжают решать двойную задачу: обеспечение национальных интересов с одной стороны и забота о безопасности своих солдат — с другой. Однако, несмотря на "нашу непревзойдённую способность проецировать силу", обеспечение безопасности становится рискованным делом, полагает аналитик.

"Убийство столь высокопоставленной фигуры, как Сулеймани, создало риск того, что Иран может нанести ответный удар, который приведёт к жертвам среди американских военных", — напомнил автор статьи.

Несмотря на то, что Иран, похоже, "струсил" и нанёс удары в основном по пустым зданиям в Ираке, многочисленные группы экстремистов в регионе всё ещё обещают свести счёты с США в ближайшие недели и месяцы, предупреждает аналитик.