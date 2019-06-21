Дайджест СМИ: «Прямая линия» Путина, протесты в Грузии, Трамп отменил удар по Ирану

Автор:

Кучер Егор

Путин, рейтинги, экономика, осуждение политики России

The Wall Street Journal, как и многие другие СМИ, не обошла стороной «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Издание делится исключительно западным взглядом на поднятые в ходе мероприятия вопросы и отмечает, что президент России обвинил санкции в снижении темпов экономического роста страны, повлёкших и «падение его рейтингов», а виновата во всём политика Москвы, за которую Запад «наказал» её ещё в 2014 году.

Президент России Владимир Путин обвинил международные санкции и падение цен на энергоносители в снижении доходов, что привело к снижению уровня жизни простых россиян и вызвало рост социального недовольства,

— пишет издание.

Фото: kremlin.ru

Это также повлекло за собой «подрыв рейтинга одобрения Путина», что может «омрачить почти два десятилетия его правления», считает издание.

«В своём ежегодном и тщательно поставленном мероприятии "Прямая линия", где граждане задают вопросы по телефону, по видеосвязи и через интернет, Путин пообещал повысить качество жизни россиян и бороться с бедностью посредством крупных инфраструктурных проектов и увеличения расходов на социальные программы, которые помогут поднять экономику», — пишет газета.

Издание обратило внимание на намерение Путина «модернизировать экономику, сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой основе повысить уровень жизни наших граждан, а также обеспечить безопасность нашего государства в долгосрочной перспективе».

The Wall Street Journal между тем уверена, что знает истинную причину. Она кроется в политике Москвы. За пять лет международных санкций за «предполагаемые нарушения», такие как «разжигание конфликта на Украине» и «вмешательство в выборы президента США в 2016 году», против России были введены санкции, «подорвавшие её экономику».

Примечательно, что далее The Wall Street Journal обращается к Алексею Кудрину, главе Счётной палаты России. Газета пишет, что в понедельник, 17 июня, Кудрин заявил о перспективах «социального взрыва» в России из-за роста бедности.

«По его оценкам, 12,5 млн человек в стране из 145 млн живут за чертой бедности. Он назвал это позором», — пишет газета.

По оценке Путина, продолжает издание, санкции обошлись российской экономике в 50 млрд долларов. «Экономический рост страны снизился с более чем 5% в начале десятилетия до 2,3% в 2018 году. В первом квартале 2019 года рост снизился до 0,5%», — пишет газета.

Мы ни с кем не ссорились. Если мы сдадимся и будем плевать на свои национальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, будут какие-то внешние сигналы, но существенных изменений не будет,

— приводит газета слова Путина.

Фото: kremlin.ru

The Wall Street Journal также обратила внимание на слова Путина о том, что он готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке, где лидеры могут обсудить такие вопросы, как контроль над вооружениями и экономические отношения.

Трамп отменил удар по Ирану

Как сообщила The New York Times, Дональд Трамп сначала одобрил нанесение удара по Ирану в отместку за сбитый американский беспилотник, но в последний момент передумал.

«Уже в 7 часов вечера военные и дипломатические чиновники ожидали удара после интенсивных обсуждений и дебатов в Белом доме среди высших должностных лиц президента и руководителей конгресса, сообщили многочисленные высокопоставленные должностные лица в администрации, участвовавшие в обсуждениях или проинформированные о них», — пишет газета.

По их словам, Трамп изначально одобрил атаки на несколько иранских целей — радиолокационные центры и места дислокации ракет.

По словам высокопоставленного представителя администрации, операция находилась на начальном этапе, когда она была отменена. По словам чиновника, самолёты были уже в воздухе, корабли — на своих местах, но пуска ракет не произошло,

— сообщает издание.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Пока остаётся неизвестным, идёт ли речь о том, что Трамп изменил своё решение, или же удар был отменён из-за позиции администрации президента в интересах логистики и стратегии. Неясно также, могут ли удары последовать в другое время. Белый дом отказался от комментариев, однако The New York Times отмечает, что никто из чиновников правительства не просил издание отозвать эту статью.

Чиновник в Белом доме на условиях анонимности сообщил, что удар планировался как возмездие за сбитый утром в четверг иранской ракетой «земля-воздух» американский беспилотник стоимостью 130 млн долларов. Отмечается также, что удар должен был состояться на рассвете в пятницу, чтобы минимизировать жертвы среди военных или гражданских лиц.

The New York Times также пишет, что отмена удара, возможно, стала следствием разногласий в администрации США. Военный ответ на сбитый беспилотник поддержали госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон, шеф ЦРУ Джина Хаспел. Однако другие высокопоставленные чиновники предупредили, что удар неминуемо приведёт к росту эскалации и подвергнет риску американский контингент в регионе.

Протесты в Грузии

Reuters сообщает о протестах, вспыхнувших в Тбилиси из-за визита российского представителя.

Толпы людей, разгневанных визитом российского законодателя, пытались штурмовать здание парламента Грузии в четверг вечером, вступив в противостояние с ОМОНом, бросая в силовиков бутылки, отнимая щиты у некоторых офицеров и срывая с них шлемы,

— сообщает агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Причиной протестов стал «общественный гнев» в связи с визитом и выступлением члена нижней палаты российского парламента. ОМОН применил слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты, что вынудило большинство протестующих разойтись по домам.

«После нескольких часов противостояния между протестующими и полицией десятки людей были доставлены в больницы с отравлением слезоточивым газом, травмами от резиновых пуль или камней, брошенных протестующими», — сказано в сообщении.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ситуация была «спровоцирована оппозиционными силами». Он также сказал, что полиция «никогда не использовала и не собирается использовать резиновые пули или газ против мирных демонстрантов», отмечает агентство.

Reuters напоминает, что разногласия Москвы и Тбилиси усугубились в 2008 году, когда «Грузия, союзник США, проиграла войну России», которая затем «признала два сепаратистских региона — Абхазию и Южную Осетию». Отмечается, что Грузия рассчитывает вскоре вступить в ЕС и НАТО, и «эти амбиции разозлили Москву, бывшего советского правителя этой страны».

Протесты были вызваны визитом и речью Сергея Гаврилова, главы российской делегации, принимавшей участие в Межпарламентской ассамблее по православию (IAO). Гаврилов обратился к грузинскому парламенту на русском языке с места спикера парламента Грузии, что разозлило депутатов, которые «хотят, чтобы Россия оставалась на расстоянии вытянутой руки». Сессия IAO была прервана, а оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она недостаточно жёстко противостоит Москве.

Махинации Джонсона на выборах

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает The Guardian, в Великобритании близится развязка борьбы за кресло главы Консервативной партии и пост премьера. После заключительного раунда внутрипартийного голосования, прошедшего накануне вечером, за пост премьера поборются экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

Борис Джонсон и Джереми Хант сразятся за то, чтобы стать следующим премьер-министром Великобритании после драмы в Вестминстере, когда команда Джонсона была обвинена в сговоре с целью выбить из гонки своего злейшего соперника — Майкла Гоува,

— пишет издание.

Отмечается, что в четвёртом раунде голосования министр окружающей среды Гоув немного опережал Ханта, что вывело из игры главу МВД Саджида Джавида. Однако после пятого раунда Хант минимально обошёл Гоува с 77 голосами против 75.

«Подозрения были вызваны тем фактом, что за Джонсона в пятом раунде было отдано всего три дополнительных голоса — он получил 160 голосов против 157 раундом ранее, тогда как по крайней мере четверо сторонников Джавида заявили, что теперь будут голосовать за Джонсона», — пишет The Guardian.

Это может значить, что команда Джонсона решила разделить свои голоса и по результатам сговора отдать часть из них за конкурента послабее, с которым Джонсону будет проще бороться в финале голосования. Так выбыл Гоув, но остался Хант.

Новый премьер Великобритании теперь будет определён во второй половине июля, когда будут подведены итоги почтового голосования среди более чем 160 тыс. членов партии тори по всей стране. Также не исключён вариант, когда Борис Джонсон будет досрочно объявлен победителем, если Джереми Хант решит снять свою кандидатуру за явным преимуществом оппонента. Подобное уже происходило в 2016 году, когда соперница Терезы Мэй Андреа Лидсом отказалась претендовать на высший пост, оставив Мэй единственным кандидатом.