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Дайджест СМИ: Протесты в России, немцы любят Макрона, Пентагон бежит из Африки

26 декабря 2019, 11:39  •  123 • В мире
Зарубежные СМИ 25 декабря пишут о протестном движении в России, которая «страдает от путинского режима». Опрос среди немцев выявил, что они гораздо больше доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем канцлеру Ангеле Меркель. США намерены снизить военное присутствие в Западной Африке, чтобы бороться с Россией и Китаем по всему миру. Запад вспоминает взлом хакерами Anonymous британского Института госуправления и проекта Integrity Initiative
Автор:

Кучер Егор
Протесты против «путинского режима»
Wall Street Journal публикует статью, в которой отмечает рост протестного движения в России в 2019 году и отмечает, что жители страны недовольны нынешней властью, проблемами с образованием и здравоохранением. Причиной протестов газета считает «режим Путина», который «довёл» Россию до санкций и ухудшил экономику страны.
«Россияне протестуют против всего: от вывоза мусора до закрытия больниц, выражая недовольство ухудшением общественных услуг, поскольку президент Владимир Путин пытается управлять экономикой, которая страдает от падения цен на нефть и международных санкций», — пишет газета.
Только за последний год прошли сотни массовых митингов, флешмобов и других демонстраций, что является заметным сдвигом по сравнению с менее чем десятилетием назад, когда публичное выступление против власти из-за социальных проблем было почти немыслимо для обычных людей,
— сказано в материале.
Wall Street Journal отмечает, что героями новых протестов становятся не политические партии или активисты, а рядовые граждане. Газета сгущает краски и приводит удручающую картину жизни в России: больницы страны страдают от нехватки врачей, что приводит к длительному ожиданию пациентов, в то время как многие медицинские учреждения не были отремонтированы с момента их строительства в советское время.
«Между тем 80% российских школ страдают от небезопасных или плохо обслуживаемых зданий, свидетельствуют опросы в 500 школах в 85 регионах, проведённые в прошлом году Общероссийским народным фронтом, коалицией политического и гражданского общества, созданной Путиным», — пишет Wall Street Journal.
Эти социальные проблемы, ослабление экономики и растущий авторитаризм государства способствовали подрыву популярности Путина, говорится в ряде опросов,
— отмечает издание, называя причиной падения рейтинга социальные проблемы после того, как «Россия захватила Крым».
Wall Street Journal отмечает, что героями новых протестов становятся не политические партии или активисты, а рядовые граждане. Фото: Kichigin / Shutterstock.com
Издание вместе с тем подчёркивает, что протесты не несут непосредственной угрозы для правительства, однако рост социальной активности побуждает протестовать даже тех жителей России, которые «имеют ограниченный опыт протестов».
Немцам нравится Макрон, а не Меркель
Немецкое издание Welt публикует данные социологического опроса, который показал, что немцы доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону больше, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель.
«Согласно опросу, проведённому Kantar Institute, 53% опрошенных заявили, что их доверие к Меркель было «достаточно большим». У Макрона этот показатель составил 57%», — пишет издание.
Самое высокое доверие Меркель, на уровне 72%, выразили респонденты в возрастной группе от 14 до 29 лет. Из них Меркель доверяют 59% женщин и лишь 48% мужчин. Макрон наиболее заметно опередил Меркель в возрастной группе старше 60 лет, которая показала уровень поддержки президента Франции в 66%.
Российский президент Владимир Путин воспринимается негативно: ему доверяют 26%, а 67% — не доверяют. Однако ещё худший рейтинг оказался у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — 12% доверяющих против 71% не доверяющих. Ещё хуже немцы относятся к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: с 6% доверия против 86%. Замыкает рейтинг президент США Дональд Трамп, которому доверяют 6% и не доверяют 89%,
— пишет Welt.
Опрос проводился среди 1014 граждан в период с 12 по 19 декабря.
Пентагон уходит из Африки ради борьбы с Россией
Как пишет New York Times, министр обороны США Марк Эспер рассматривает возможность значительного сокращения, и даже полного вывода, американских войск из Западной Африки. Вывод войск может состояться в рамках «первого этапа анализа глобальных развёртываний», итогом которых должно стать перераспределение солдат США по всему миру.
«Обсуждение крупномасштабного вывода войск из Западной Африки включает в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников на сумму 110 млн долларов в Нигере и прекращение помощи французским силам, сражающимся с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Обсуждения проистекают из стремления сократить количество созданных после 11 сентября военных баз, ведущих борьбу с террористическими группами, и вместо этого переориентировать приоритеты Пентагона на борьбу с так называемыми великими державами — Россией и Китаем», — пишет газета.
Издание отмечает, что первые решения по Африке ожидаются в январе и, вероятно, вызовут критику американских законодателей, а также военных чиновников, имеющих влияние на зарубежные контингенты США. New York Times пишет, что в настоящий момент все зарубежные контингенты США насчитывают порядка 200 тысяч военных, что примерно соответствует тому положению, которое было, когда к власти пришёл Дональд Трамп, пообещавший прекратить участие американцев в конфликтах по всему миру.
«Но Трамп не столько заканчивает войны, сколько переводит войска из одного конфликта в другой, и инициатива Эспера как раз направлена на достижение такого перераспределения. Чиновники ожидают, что после вывода сил из Африки последует укрепление контингента в Латинской Америке. Как ожидается, произойдёт сокращение подразделений в Ираке и Афганистане», — говорится в материале.
Мы начали процесс проверки, я изучаю каждый театр (военных действий) и требования, которые мы предъявляем, чтобы использовать наши силы наиболее эффективно,
— заявил Эспер.
Президент США Дональд Трамп не столько заканчивает войны, сколько переводит войска из одного конфликта в другой. Фото: Bumble Dee / Shutterstock.com
Годовщина хакерских атак Anonymous на Integrity Initiative
Издание Insider пишет, что год назад «русские» хакеры из группировки Anonymous взломали серверы Institute for Statecraft (британского Института госуправления) и скрыли детали работы антироссийского проекта Integrity Initiative, который и по сей день не может вернуться к нормальной работе.
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Год назад русские взломали Институт государственного управления, аналитический центр по внешней политике. В интернете оказались опубликованы внутренние документы некоммерческой компании, включая зарплаты и списки контактов сотрудников. Отредактированные версии документов использовались государственными СМИ и RT, а также некоторыми британскими оппозиционными новостными сайтами. Институт всё ещё изо всех сил пытается вернуться к полной функциональности,
— пишет издание.
В материале отмечается, что атака хакеров была неожиданной, и когда Институт госуправления был взломан, предпринимать какие-либо меры было уже поздно: документы пачками разошлись по таким ресурсам, как Scribd (портал обмена документами) и Cyber Guerilla.
«За взломом, вероятно, стояли русские, так как Институт госуправления базируется в Шотландии и основой его работы было изучение российских государственных военных и контрразведывательных служб, а также контакты с британским МИД», — указывает издание.
Insider припоминает события годичной давности. Отмечается, что прежде, чем сотрудники Института смогли выяснить, сколько данных было похищено, ими уже вооружились российские государственные СМИ.
Институт представлял собой информационно-пропагандистскую машину, которая сыграла ключевую роль в мониторинге и формировании обвинений в СМИ после отравления Сергея Скрипаля,
— приводит Insider сообщение RT по этому поводу.
Подконтрольный России RT, продолжает издание, обвинил Integrity Initiative в кампании против лидера британских лейбористов Джереми Корбина.
Insider также пишет, что «правда оказалась более обыденной». Институт якобы виновен только в том, что однажды пролоббировал статью в СМИ, где Корбин был назван «полезным идиотом Путина», вследствие чего у многих появились подозрения в том, что лидер лейбористов куплен Кремлём и занимается «политической болтовнёй за деньги».
Этот институт является научным исследовательским институтом в области внешней политики, основанным бывшими военными, которые считают, что западные правительственные чиновники должны быть лучше осведомлены о том, как работают российские шпионы и военнослужащие. Он публикует официальные документы и проводит конференции. Его исследователи проводят короткие парламентские расследования и пишут книги,
— утверждает Insider.
Когда Институт госуправления был взломан, предпринимать какие-либо меры было уже поздно: документы пачками разошлись по таким ресурсам, как Scribd (портал обмена документами) и Cyber Guerilla. Фото: Pira25 / Shutterstock.com
В то же время издание не оспаривает тот факт, что Integrity Initiative имеет сеть сотрудников по всему миру, занимается «борьбой с пропагандой Кремля», проводит семинары, консультирует политиков и чиновников.

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