Дайджест СМИ: Пресс-конференция Путина глазами Запада, чиновники подставляют Трампа

Автор:

Кучер Егор

Большая пресс-конференция Путина

Западные СМИ в первую очередь традиционно выхватывают с большой пресс-конференции президента России вопросы, касающиеся международной повестки и взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Почти все американские медиа вышли с заголовками о том, что Путин осудил процесс импичмента Трампа и выразил уверенность, что президент США не будет отстранён от власти.

Российский президент Владимир Путин раскритиковал демократов США за осуждение президента Трампа при помощи «сфабрикованных обвинений». Путин ожидает, что американский лидер переживёт эту бурю негодования в Вашингтоне и останется у власти,

— пишет Wall Street Journal.

Газета подчёркивает, что Путин назвал вынесенный в среду в палате представителей импичмент Трампу «продолжением политической борьбы» между демократами и республиканцами.

Российский президент Владимир Путин надеется, что американский лидер переживёт эту бурю негодования в Вашингтоне и останется у власти. Фото: kremlin.ru

«Я не думаю, что Трамп будет отстранён от власти по выдвинутым обвинениям. Демократы проиграли последние выборы, и теперь они хотят победить другими способами», — приводит издание слова Путина.

Президент России также сказал, продолжает Wall Street Journal, что демократы уже обвиняли Трампа в сговоре с Москвой в 2016 году, но затем выяснилось, что этого сговора не было. Путин полагает, что это также не может быть основанием для импичмента, пишет газета.

«Президент России ранее согласился с оценкой Трампа. Выступая в апреле на форуме в Санкт-Петербурге, он сказал, что "президент Трамп знает это лучше всех. Из истории США мы помним, что такое охота на ведьм. Это тёмная глава в истории США. Мы бы предпочли, чтобы это никогда не повторялось"», — пишет издание.

На большой пресс-конференции, которая длилась почти 4,5 часа и на которую было аккредитовано более 1800 журналистов, Путин ответил на вопросы по самым разным темам — от конфликта на востоке Украины до цен на авиабилеты в отдалённые районы России, говорится в материале.

На большой пресс-конференции было аккредитовано более 1800 журналистов. Фото: kremlin.ru

Wall Street Journal пишет, что Путин уделил особое внимание необходимости продления договора СНВ-3, чтобы предупредить грядущую гонку вооружений. Президент России отметил, что Москва готова подписать продление договора об ограничениях на ядерное оружие незамедлительно, если Вашингтон будет к этому готов.

Wall Street Journal напоминает, что Трамп в 2017 году назвал договор СНВ односторонним и неоднократно заявлял, что Китай и Россия должны быть включены в эту систему контроля над вооружениями.

«Без нового СНВ в мире не будет ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений», — приводит издание слова Путина на пресс-конференции.

«Отвечая на вопросы о конфликте между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, российский лидер выразил оптимизм, заявив, что существует основа для урегулирования кризиса, но подверг критике некоторые инициативы украинского правительства», — продолжает издание.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

Путин также сказал, что Москва и Киев близки к новому соглашению о поставках российского газа в Европу через Украину. Действующий договор о транзите газа между двумя странами истекает в конце года.

«Касаясь внутренних дел России, Путин признал слабый экономический рост страны и призвал к повышению производительности труда. Находящаяся под бременем санкций в течение пяти лет экономика России застопорила свой рост и показывает падение реальных доходов. Международный валютный фонд оценивает её рост в этом году на уровне около 1%», — пишет газета.

«Так сказал мне Путин»

Между тем параллельно с обсуждением большой пресс-конференции Путина в Washington Post неожиданно вышла статья о «тайных разговорах» президента России с Трампом. Журналисты со ссылкой на неназванных бывших чиновников Белого дома пишут, что именно Путин повлиял на изменение позиции Трампа, обвинившего во вмешательстве в выборы США не Россию, а Украину.

Почти с того момента, как он вступил в должность, президент Трамп ухватился за теорию, которая беспокоила его старших помощников: Украина, как он говорил им много раз, пыталась помешать ему стать хозяином Белого дома,

— пишет газета.

Как сказано в материале, после частной встречи в июле 2017 года с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге Трамп стал настаивать на том, что Украина стремится навредить ему.

7 июля 2017 года. Гамбург, Германия. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи на полях саммита G20. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress

Об этом изданию сообщили «многочисленные бывшие чиновники, знакомые с его утверждениями».

«Резкое сопротивление президента оценке американских спецслужб о том, что Россия систематически вмешивалась в кампанию 2016 года, и обвинение, которое он вместо этого сделал в адрес соперничающей с Россией страны заставили многих его советников думать, будто сам Путин подсказал идею виновности Украины», — отмечает Washington Post.

Один из бывших высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил газете, что Трамп даже однажды прямо заявил об этом. Чиновник слышал, как Трамп заявил, что настоящим виновником является Украина, потому что «так сказал мне Путин».

Эти слова Трампа газете также подтвердили ещё двое неназванных бывших чиновников.

Теория вины Украины, которая привлекла внимание Трампа, теперь оказалась подхвачена республиканцами в Конгрессе, защищающими президента от импичмента. Высокопоставленные депутаты Республиканской партии потребовали провести расследование украинского вмешательства, тогда как чиновники США, включая директора ФБР, утверждают, что доказательств нет,

— пишет Washington Post.

Демарш против «Северного потока – 2»

Один из авторов законопроекта о санкциях против «Северного потока – 2», сенатор-республиканец Тед Круз, пришёл в утренний эфир телеканала Fox Business, где рассказал об отправке письма швейцарскому подрядчику газопровода Allseas, пригрозив ему скорым возмездием за сотрудничество с Россией.

«Администрация Трампа должна использовать санкции, чтобы остановить строительство трубопровода, который позволил бы России транспортировать природный газ напрямую в Европу и генерировать денежные средства для подпитки военной агрессии президента Владимира Путина», — сказал Круз.

Тед Круз уверен, что Путин намерен шантажировать Европу. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Круз напомнил, что «российский газопровод сделает Европу ещё более зависимой от энергоносителей из России». По его мнению, «Путин намерен шантажировать Европу и уже не раз показывал, как он умеет отключать газ зимой, чтобы заставить людей делать то, что он хочет».

Когда ведущая программы попыталась уточнить у Круза, почему европейские компании поддерживают «Северный поток – 2» и строят его силами своих компаний, сенатор ответил: «"Северный поток – 2" — это очень плохо для Европы. Европарламент проголосовал против него и наложил на него ограничения».

«Круз сказал, что остановка газопровода поможет и Европе, и Украине. По его словам, США выигрывают, потому что тогда европейские потребности будут "удовлетворяться американским природным газом, который создаёт рабочие места здесь, в Америке, а не подпитывает военные амбиции Путина"», — говорится в материале под фрагментом эфира программы, гостем которой стал Круз.

Сенатор рассказал, что направил письмо швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб. В письме сенатор призвал компанию «либо прекратить строительство, либо получить санкции, которые могут привести к уничтожению компании».