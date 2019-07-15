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Дайджест СМИ: Предупреждение России от НАТО, Huawei увольняет американцев, стойкость Меркель
15 июля 2019, 15:39 • 119 • В мире
Зарубежные СМИ 15 июля обсуждают «последнее предупреждение», которое сделал России генсек НАТО Йенс Столтенберг. Китайский IT-гигант Huawei объявил о грядущих сокращениях сотрудников в США, а канцлер ФРГ Ангела Меркель, испытывающая проблемы со здоровьем, выдержала парад в честь Дня взятия Бастилии во Франции
Автор:
Кучер Егор
«Последний шанс» для России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несёт Россия. Об этом он написал в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению Столтенберга, Москва поставила под угрозу глобальную безопасность, расторгнув соглашение. Генсек НАТО полагает, что теперь у Москвы есть «последний шанс», чтобы спасти договор.
— считает Столтенберг.
Он отметил, что «последним шансом» для Москвы является немедленное уничтожение ракеты 9М729, что не только «спасёт» ДРСМД, но и снизит риски безопасности для всей Европы, а также положит конец опасениям в связи с возможным срывом договорённостей по СНВ-3 — о сокращении ядерных вооружений. Столтенберг добавил, что Европа, в отличие от России, не собирается усиливать своё ракетное вооружение даже в условиях крушения ДРСМД.
«Союзники по НАТО не собираются разрабатывать и развёртывать наземные ракеты средней дальности в Европе», — написал Столтенберг.
Й. Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com
Huawei уволит американцев
Как сообщает The Wall Street Journal, китайская компания Huawei объявила о грядущих масштабных сокращениях в своём американском подразделении Futurewei Technologies в рамках торговой войны с США.
— пишет издание со ссылкой на осведомлённые источники.
Отмечается, что точное число увольнений пока неизвестно, однако речь идёт о сотнях сотрудников. Вместе с тем Huawei поступит по-разному с американскими и китайскими сотрудниками в США. Если американцам предложат искать новую работу, то китайцы смогут продолжить работать в Huawei после возвращения на родину. Эти грядущие увольнения газета считает «последней неудачей для Huawei», которая в мае попала в чёрные списки Минфина США.
«Около 1,5 тыс. сотрудников Huawei в США занимаются в основном продажей оборудования сельским операторам беспроводной связи по всей стране, в то время как другие проводят исследования в Futurewei. Всего в Huawei работает более 180 тыс. человек по всему миру», — пишет The Wall Street Journal.
Издание сообщает со ссылкой на источники в США, что увольнения являются вынужденной мерой, так как после объявления о санкциях против Huawei работа Futurewei затруднена. Причина состоит в том, что разработки этой дочерней компании в области НИОКР могут оказаться под запертом в США. Это теперь также серьёзно осложняет взаимодействие Huawei со всеми её американскими офисами, добавляет издание.
Фото: www.globallookpress.com
Меркель обошлась без тремора во Франции
Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель накануне приняла участие в торжественных мероприятиях на Дне взятия Бастилии во Франции и не испытала видимых проблем с самочувствием.
— сообщает агентство.
Меркель без проблем прошла 10 минут пешком до посольства Германии после того, как в течение двух часов присутствовала на военном параде по случаю национального праздника во Франции. Отмечается, однако, что во время парада Меркель время от времени присаживалась.
«Самочувствие Меркель, которой в среду исполняется 65 лет, вызывает всё больше вопросов о том, не помешают ли проблемы с её здоровьем завершению четвёртого срока на посту канцлера, истекающего в 2021 году. Около 59% немцев считают здоровье Меркель её личным делом, а 34% говорят, что она должна привести его в порядок», — сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведённый в воскресенье, 14 июля, газетой Augsburger Allgemeine.
Агентство также отмечает важность визита Меркель на День взятия Бастилии. Как говорится в сообщении, торжества стали для президента Франции Эммануэля Макрона очередным поводом заявить о необходимости создать Европейскую армию. Как рассказал после парада министр обороны Франции Флоранс Парли, Париж предлагает партнёрам по ЕС делиться военными технологиями, объединить командование и проводить совместные операции.
«Я вижу в этом большой жест для европейской оборонной политики. Я считаю, что это признак укрепления европейского сотрудничества», — отреагировала на это Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и президент Франции Эммануэль Макрон принимают участие в ежегодном военном параде в День взятия Бастилии в Париже, Франция, 14 июля 2019 года. Фото: www.globallookpress.com
Амбиции США на Луне и Марсе
Директор NASA Джим Брайденстайн в воскресенье рассказал в эфире телеканала CBS, что именно помешало США уже сейчас быть на Луне и Марсе. Брайденстайн также уверен, что установленный президентом США срок для высадки на Луну в 2024 году является реальным.
— сказал глава NASA.
Брайденстайн пояснил, что под политическим риском понимает проблемы с финансированием в 1990-2000 годах. Тогда у США были две программы — по высадке на Луне и колонизации Марса, — однако они обе требовали очень много времени и денег, несмотря на «победу в холодной войне», которая позволила США «выйти на первое место».
Директор NASA Джим Брайденстайн. Фото: www.globallookpress.com
Глава NASA рассказал, что поддерживаемая Трампом новая космическая программа Artemis («Артемида») преследует цель не только высадиться на Луне к 2024 году, но и остаться там.
«Мы отправляемся на Луну, чтобы научиться жить и работать в другом мире, что в итоге расширит нам доступ к Солнечной системе. Затем, кроме шуток, мы должны попасть на Марс», — сказал он.
Брайденстайн отметил, что, в отличие от программы «Аполлон», «Артемида» предоставляет доступ к «разнообразному, высококвалифицированному корпусу космонавтов, в который входят женщины». Отправка в космос астронавта-женщины, по его словам, является «целью» новой программы, которая теперь «объединяет всю Америку».
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