Дайджест СМИ: Правительство Италии трещит по швам, Индия и Пакистан в шаге от войны, русский хлеб для Аравии

Автор:

Гасанов Камран

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил сегодня, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини вверг правительство в серьёзный кризис, призвав к новым выборам.

Заместитель премьер-министра и лидер антииммигрантски настроенной партии "Лига" потребовал в четверг досрочных парламентских выборов. Беспартийный премьер-министр Джузеппе Конте и руководитель партии "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо резко раскритиковали это требование,

— отмечает издание.

Сальвини аргументировал тем, что в парламенте Италии больше «нет большинства». Он призвал вернуть «слово» избирателям и указал на бессмысленность продолжения споров, мешающих одобрению законов.

Премьер-министр Конте отверг предложение Сальвини:

Министр внутренних дел не может созывать парламент, он не имеет права назначать этапы политического кризиса. Конте требует от Сальвини объяснить гражданам, которые верили в "возможность перемен", почему он хочет "внезапно" прекратить работу правительства.

М. Сальвини. Фото: www.globallookpress.com

Обычно в августе граждане уходят в отпуск, и итальянская политика прекращает активность, отмечает Der Spiegel. Но в этом году всё будет иначе.

Поводом для требования главы МВД расформировать коалицию и провести новые выборы стали начавшиеся в марте споры из-за строительства железной дороги между Турином и Лионом. Партия «Пять звёзд» проголосовала против проекта, «Лига» его поддерживает. Сальвини тогда сказал, что в коалиции «что-то сломалось».

Индия и Пакистан снова на грани войны

В бывшей метрополии Великобритании обеспокоены новым обострением отношений Пакистана и Индии из-за Кашмира.

Пакистанские военные командиры заявили, что пойдут "на любые меры", чтобы поддержать Кашмир, в то время как глава контролируемого Пакистаном Кашмира предупреждал о войне,

— пишет британская газета The Telegraph.

Спусковым механизмом обострения стало решение Индии лишить штат Джамму и Кашмир статуса автономии. Пакистан в ответ понизил дипломатические отношения с Индией и приостановил торговлю. Из-за страха протестов Индия направила в Кашмир 8000 военных и отключила регион от интернета. Пакистан прервал с Индией железнодорожное сообщение.

Премьер Пакистана Имран Хан заявил, что будет использовать все дипломатические каналы, чтобы «разоблачить жестокий индийский расистский режим». Однако The Telegraph сомневается в способности Организации Объединённых Наций погасить конфликт.

Имран Хан. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что с февраля две страны находятся на грани войны. После терактов против индийских военных, в которых Нью-Дели обвинил Исламабад, ВВС произвели рейды на пакистанской части Кашмира. Индусы потеряли два истребителя, пакистанцы — один. Спор удалось замять, но Индия лишила Пакистан торговых преференций и ввела 200-процентные таможенные пошлины на пакистанские товары.

«Соседи противостоят друг другу и регулярно обмениваются артиллерийским огнём вдоль линии контроля. Они также нацеливают друг на друга ядерное оружие. В таком противостоянии любые военные действия чреваты ужасными рисками эскалации», — предостерегает британская газета, напоминая о трёх уже состоявшихся индо-пакистанских войнах из-за Кашмира.

Россия будет кормить Саудовскую Аравию хлебом

Правительство Саудовской Аравии ослабит правила импорта пшеницы, пишет Al Jazeera.

Заявление открывает двери для черноморского импорта и укрепляет связи с Россией, которые выйдут за рамки растущего энергетического сотрудничества, отмечает катарское издание.

Россия долго стремилась получить доступ к рынку пшеницы в Эр-Рияде, поскольку Москва пытается отобрать как можно большую долю на рынках пшеницы на Ближнем Востоке и в Северной Африке у Европейского союза и Соединённых Штатов,

— говорится в статье.

Фото: www.globallookpress.com

Пшеница из региона Чёрного моря ранее не отвечала требованиям Саудовской Аравии, так как наличие повреждений зерновой культуры твёрдых сортов жуками было запрещено. Теперь королевство увеличивает допустимую долю содержания вредителей до 0,5 процента. Добавим, что Саудовская Аравия была одним из последних рынков Ближнего Востока, где не доминировала черноморская пшеница.

Эти изменения имеют более широкие последствия, поскольку Саудовская Аравия, которая считает США своим самым важным союзником, сближается с Россией,

— подчёркивает Al Jazeera, напоминая о планах Владимира Путина посетить Саудовскую Аравию в октябре.

Опрошенные катарским агентством аналитики считают либерализацию импорта пшеницы в королевстве ещё одним признаком потепления связей между Саудовской Аравией и Россией. Хотя две страны стоят по разные стороны баррикад в Сирии и в Иране, они продолжают сотрудничество в экономической сфере и совместно регулируют цены на нефть.

Напомним, что саудовский король впервые посетил Россию в 2017 году.