Дайджест СМИ: Помпео захотел в отставку, в Сенате США намерены остановить «Северный поток — 2»

Автор:

Кучер Егор

Помпео может уйти

Как узнал журнал Time, госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост и перейти на работу в Сенат на фоне острых противоречий в Белом доме, скандала с импичментом Трампа и разочарования в работе самого Помпео, о чём заявляют дипломаты.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в последние недели трём видным республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы баллотироваться в Сенат США от Канзаса на выборах в следующем году,

— пишет журнал.

М. Помпео. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress

План Помпео состоял в том, чтобы оставаться в Госдепе до начала весны следующего года, рассказали три республиканца. Но недавние события, в том числе расследование по делу об импичменте в Палате представителей, ухудшают отношения Помпео с Трампом.

«По словам трёх республиканцев, момент отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности осуществить максимально плавный выход из администрации», — сказано в материале Time.

Журнал отмечает, что слухи об отставке Помпео ходят уже несколько месяцев, однако нет никаких свидетельств согласования госсекретарём своего ухода с Трампом. Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти.

Три близких к администрации источника заявили журналу, что в дипломатической среде очень недовольны работой Помпео. В частности, критики говорят о его неспособности остановить политизацию работы Госдепа со стороны Трампа и неспособности защитить дипломатов. Помпео отказался защищать бывшего посла на Украине Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, так как их защита могла бы обернуться обострением конфликта Помпео с Трампом. Йованович и Тейлор «ранее в этом месяце уже дали ужасные показания против Трампа», напоминает журнал.

М. Йованович. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Однако работой Помпео недоволен и Трамп, который упрекает его в том, что сотрудники внешнеполитического ведомства с лёгкостью дают демократам показания, порочащие президента.

США могут остановить «Северный поток — 2»?

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, что Вашингтон всё ещё может остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» или задержать его как минимум на год. Об этом говорится на сайте Круза, выступление сенатора также размещено на его канале в YouTube.

«"Северный поток — 2", если будет завершён, поможет России. Он укрепит Путина. Он даст России миллиарды долларов, которые могут быть использованы для разжигания российской агрессии. И в то же время он нанесёт ущерб всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой», — заявил Круз.

Он добавил, что «для всех лучше» получать энергию из источников, которые «не будут использовать её для экономического шантажа», поэтому нужно «перестать обогащать Путина». Для остановки «Северного потока — 2» Круз предложил два способа.

Он призвал Сенат принять Закон об энергетической безопасности Европы.

«Как вы знаете, этот комитет (по иностранным делам — прим. Царьград) уже одобрил двухпартийный законопроект о "Северном потоке — 2" подавляющим большинством голосов — 20 против двух. Сейчас он находится на рассмотрении, я надеюсь, Сенат примет его, а затем это сделает и Палата представителей. Окно возможностей для достижения этой цели быстро сужается. По последним прогнозам, трубопровод будет завершён к январю. У нас есть всего два месяца, чтобы помешать этому. И если мы не сможем этого сделать, то мы укрепим Путина за счёт остальной части свободного мира», — сказал сенатор.

Круз заявил также, что существует и второй путь блокировки «Северного потока — 2» — посредством закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»). Администрация США, по его словам, уже сейчас имеет право воспользоваться этим законом и ввести санкции против компаний и судов-укладчиков труб, однако Белый дом ничего не делает. У России нет возможности прокладывать трубы самостоятельно, а значит, при введении санкций «проект прекратит существование», сказал Круз.

Тед Круз. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

В худшем случае введение санкций против компаний, которые прокладывают глубоководную трубу, приведёт к задержке "Северного потока — 2" более чем на год и обойдётся Путину в миллиарды долларов. При наилучшем раскладе мы вообще остановим этот трубопровод,

— добавил он.

Сондланд подставил Трампа

Американская пресса также бурно обсуждает выступление на слушаниях в Конгрессе «главного свидетеля» по делу об импичменте Трампа — посла США при ЕС Гордона Сондланда. Как пишет The Washington Post, показания посла нанесли по Трампу самый мощный удар с момента начала всех слушаний по так называемому украинскому делу.

«В среду посол США прямо связал действия президента Трампа, вице-президента Пенса и других высокопоставленных чиновников с принципом "услуга за услугу". Он (Сондланд), выполняя их поручения, верил в необходимость кампании по оказанию давления на иностранное правительство с целью расследования против политического соперника Трампа в обмен на желанную (украинским президентом Владимиром Зеленским) встречу в Белом доме и сотни миллионов долларов военной помощи», — пишет газета.

Г. Сондланд. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress

Отмечается, что показания Сондланда вызвали массу споров, однако очевидно, что они стали «самыми разрушительными» в деле об импичменте Трампа.

Сондланд заявил уже более решительно, чем раньше, что администрация Трампа не даст недавно избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому возможности посетить Белый дом, если Зеленский не согласится объявить о расследовании, которое могло бы помочь президенту США политически,

— говорится в материале.

«Я знаю, что члены этого комитета часто формулируют эти сложные вопросы в простой форме: было ли то, что называется "quid pro quo"? Что касается запрошенного звонка в Белый дом и встречи в Белом доме, ответ — да», — сказал посол.

The Washington Post пишет, что такие показания Сондланда оказались неожиданностью, так как он прибыл на Капитолийский холм для дачи показаний не только как главный свидетель, но и как ярый сторонник Трампа. Однако с момента начала слушаний стало очевидно, что посол готов бросить вызов не только самому Трампу, но и многим высокопоставленным чиновникам его администрации.