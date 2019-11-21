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Дайджест СМИ: Помпео захотел в отставку, в Сенате США намерены остановить «Северный поток — 2»
21 ноября 2019, 22:54 • 85 • В мире
Зарубежные СМИ 21 ноября обсуждают новость о том, что госсекретарь США Майк Помпео намерен уйти со своего поста на фоне обострения в Белом доме. Американский посол при ЕС Гордон Сондланд подставил Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе по украинскому делу. В Сенате США придумали способ остановить прокладку российского газопровода «Северный поток — 2»
Автор:
Кучер Егор
Помпео может уйти
Как узнал журнал Time, госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост и перейти на работу в Сенат на фоне острых противоречий в Белом доме, скандала с импичментом Трампа и разочарования в работе самого Помпео, о чём заявляют дипломаты.
— пишет журнал.
М. Помпео. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress
План Помпео состоял в том, чтобы оставаться в Госдепе до начала весны следующего года, рассказали три республиканца. Но недавние события, в том числе расследование по делу об импичменте в Палате представителей, ухудшают отношения Помпео с Трампом.
«По словам трёх республиканцев, момент отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности осуществить максимально плавный выход из администрации», — сказано в материале Time.
Журнал отмечает, что слухи об отставке Помпео ходят уже несколько месяцев, однако нет никаких свидетельств согласования госсекретарём своего ухода с Трампом. Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти.
Три близких к администрации источника заявили журналу, что в дипломатической среде очень недовольны работой Помпео. В частности, критики говорят о его неспособности остановить политизацию работы Госдепа со стороны Трампа и неспособности защитить дипломатов. Помпео отказался защищать бывшего посла на Украине Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, так как их защита могла бы обернуться обострением конфликта Помпео с Трампом. Йованович и Тейлор «ранее в этом месяце уже дали ужасные показания против Трампа», напоминает журнал.
М. Йованович. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
Однако работой Помпео недоволен и Трамп, который упрекает его в том, что сотрудники внешнеполитического ведомства с лёгкостью дают демократам показания, порочащие президента.
США могут остановить «Северный поток — 2»?
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, что Вашингтон всё ещё может остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» или задержать его как минимум на год. Об этом говорится на сайте Круза, выступление сенатора также размещено на его канале в YouTube.
«"Северный поток — 2", если будет завершён, поможет России. Он укрепит Путина. Он даст России миллиарды долларов, которые могут быть использованы для разжигания российской агрессии. И в то же время он нанесёт ущерб всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой», — заявил Круз.
Он добавил, что «для всех лучше» получать энергию из источников, которые «не будут использовать её для экономического шантажа», поэтому нужно «перестать обогащать Путина». Для остановки «Северного потока — 2» Круз предложил два способа.
Он призвал Сенат принять Закон об энергетической безопасности Европы.
«Как вы знаете, этот комитет (по иностранным делам — прим. Царьград) уже одобрил двухпартийный законопроект о "Северном потоке — 2" подавляющим большинством голосов — 20 против двух. Сейчас он находится на рассмотрении, я надеюсь, Сенат примет его, а затем это сделает и Палата представителей. Окно возможностей для достижения этой цели быстро сужается. По последним прогнозам, трубопровод будет завершён к январю. У нас есть всего два месяца, чтобы помешать этому. И если мы не сможем этого сделать, то мы укрепим Путина за счёт остальной части свободного мира», — сказал сенатор.
Круз заявил также, что существует и второй путь блокировки «Северного потока — 2» — посредством закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»). Администрация США, по его словам, уже сейчас имеет право воспользоваться этим законом и ввести санкции против компаний и судов-укладчиков труб, однако Белый дом ничего не делает. У России нет возможности прокладывать трубы самостоятельно, а значит, при введении санкций «проект прекратит существование», сказал Круз.
Тед Круз. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
— добавил он.
Сондланд подставил Трампа
Американская пресса также бурно обсуждает выступление на слушаниях в Конгрессе «главного свидетеля» по делу об импичменте Трампа — посла США при ЕС Гордона Сондланда. Как пишет The Washington Post, показания посла нанесли по Трампу самый мощный удар с момента начала всех слушаний по так называемому украинскому делу.
«В среду посол США прямо связал действия президента Трампа, вице-президента Пенса и других высокопоставленных чиновников с принципом "услуга за услугу". Он (Сондланд), выполняя их поручения, верил в необходимость кампании по оказанию давления на иностранное правительство с целью расследования против политического соперника Трампа в обмен на желанную (украинским президентом Владимиром Зеленским) встречу в Белом доме и сотни миллионов долларов военной помощи», — пишет газета.
Г. Сондланд. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress
Отмечается, что показания Сондланда вызвали массу споров, однако очевидно, что они стали «самыми разрушительными» в деле об импичменте Трампа.
— говорится в материале.
«Я знаю, что члены этого комитета часто формулируют эти сложные вопросы в простой форме: было ли то, что называется "quid pro quo"? Что касается запрошенного звонка в Белый дом и встречи в Белом доме, ответ — да», — сказал посол.
The Washington Post пишет, что такие показания Сондланда оказались неожиданностью, так как он прибыл на Капитолийский холм для дачи показаний не только как главный свидетель, но и как ярый сторонник Трампа. Однако с момента начала слушаний стало очевидно, что посол готов бросить вызов не только самому Трампу, но и многим высокопоставленным чиновникам его администрации.
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