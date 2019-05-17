Дайджест СМИ: Помпео «спасает русских», США запутались с Ираном, информатор Wikileaks вновь арестован

Автор:

Кучер Егор

Помпео о встрече с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радио FOX News заявил, что несмотря на отсутствие видимого прогресса, остался доволен встречей с президентом России Владимиром Путиным. Помпео назвал «как минимум» три точки соприкосновения в политике России и США, где страны могут сотрудничать.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

«Сегодня в Афганистане мы работаем, чтобы попытаться достичь там примирения. Россия (расположена — прим. Царьград) очень близко к Афганистану, и у неё есть террористическая угроза в этом регионе и такая же угроза у США. Есть совпадение. Мы могли бы сделать что-то хорошее для наших стран. Ещё один пример — Северная Корея. Русские также заинтересованы в том, чтобы в регионе не было ядерных материалов, ведь они граничат с КНДР. Они заинтересованы в том, чтобы помочь северокорейской экономике стать успешной после её перехода к безъядерной деятельности. Так что есть места, где мы не только можем, но и тесно работаем вместе», — сказал Помпео в «Шоу Гая Бенсона» на радио FOX News.

Госсекретарь США вспомнил также, как в бытность его главой ЦРУ Вашингтон и Москва работали совместно против террористических угроз для двух стран и обменивались информацией.

«Я точно знаю, что мы обеспечили безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставили русские, и я знаю, что мы спасли жизни многих русских с помощью информации, которой мы располагали. Таким образом, есть три отдельных направления, по которым США и России имеет смысл работать вместе», — сказал Помпео.

Журналист Гай Бенсон, который также побывал в Сочи вместе с пулом Госдепа, назвал момент появления Путина одним из самых запоминающихся, так как впервые видел его «во плоти». Бенсон попросил Помпео прокомментировать слова Путина о том, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера был «экзотичным, но объективным».

Я думаю, что он указал на проблему сговора, своего рода основной вывод из доклада Мюллера. Он (Путин — прим. Царьград) чувствовал беспокойство из-за этого, а также ощущал, что президент Трамп был обременён этой темой. Я думаю, что он нашёл полезным тот факт, что доклад Мюллера развеял подозрения, и Путин представил это в качестве поворотного пункта, чтобы попытаться найти лучший способ для разговоров между двумя нашими странами,

— сказал госсекретарь США.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Помпео также заявил о расхождениях между Вашингтоном и Москвой по Венесуэле. По его мнению, власти «уничтожили миллионы венесуэльцев», а страна стала бедной «не по необходимости», а из-за провала лидеров, неудачной экономической модели и коррупции. Помпео назвал США «силами добра в Венесуэле», приведя в пример 300 тонн гуманитарной помощи, которая «стоит на границе и ждёт того, чтобы дать лекарства больным детям и накормить голодающих детей». По словам Помпео, он «сильно обеспокоен, когда русские делают это» — поддерживают президента Николаса Мадуро.

Иран и США запутались в своём конфликте

Весьма интересный вывод делает The Wall Street Journal, которая пишет со ссылкой на источники в американской разведке, что Тегеран первым получил предупреждение о возможном нападении со стороны США и стал готовить меры, которые впоследствии и вынудили Вашингтон действовать.

Эта точка зрения разведки может объяснить, почему иранские силы и их союзники предприняли действия, которые рассматривались как угроза силам США в Ираке и в других местах, что вызвало наращивание военных сил США в регионе Персидского залива и сокращение численности американских дипломатов в Ираке,

— пишет издание.

Газета отмечает, что эти сведения уже стали поводом для споров в рядах советников Трампа. В то же время сам президент США не намерен провоцировать Иран и не хотел бы с ним войны, пишет The New York Times.

«В последние дни президент Трамп пытался притормозить назревающий конфликт с Ираном, заявив исполняющему обязанности министра обороны Патрику Шэнахэну, что он не хочет вступать в войну с Ираном, рассказали представители администрации. Высокопоставленные дипломаты параллельно начали искать способы разрядки напряжённости», — сообщает издание.

По его данным, в среду утром Трамп провёл заседание в Ситуационной комнате Белого дома и вновь повторил своим помощникам, что он не хочет открытого конфликта с Ираном из-за давления США на Тегеран. Администрация Трампа готовится к конфликту, но полна решимости найти дипломатическое решение, отмечает The New York Times.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

«Господин Помпео обратился к европейским чиновникам с просьбой помочь убедить Иран "снизить эскалацию" напряжённости, которая возросла после того, как американская разведка указала, что Иран разместил ракеты на небольших лодках в Персидском заливе», — говорится в материале.

Иран готовит союзников к войне

В самой Европе СМИ отмечают, что конфликт США и Ирана лишь нарастает, а Тегеран намерен действовать чужими руками. Как пишет The Guardian, власти Ирана встретились с иракскими ополченцами в Багдаде и призвали их «готовиться к прокси-войне». Газета сообщает об этом со ссылкой на двух высокопоставленных источников в разведке.

Понятно, что этот шаг по мобилизации региональных союзников Ирана вызвал в США опасения по поводу угрозы, с которой могут столкнуться интересы Вашингтона на Ближнем Востоке. Великобритания в четверг повысила уровень угрозы для британских войск в Ираке,

— пишет The Guardian.

Источники также раскрыли газете смысл той разведывательной информации, которая была передана в Вашингтон. Командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Касем Сулеймани в последние месяцы регулярно встречался с лидерами множества иракских шиитских групп. Источник сказал, что его слова были по смыслу недалеки от призыва к оружию.

Информация об этих встречах и стала поводом для «бешеной дипломатической активности» официальных лиц США, Великобритании и Ирака, которые «пытаются изгнать призрак столкновений между Тегераном и Вашингтоном и опасаются, что ареной для конфликта может стать Ирак», добавляет The Guardian.

США арестовали информатора Мэннинг

Как сообщает NBC, суд в США вновь взял под арест информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг до смены пола). Причина — отказ в сотрудничестве с большим жюри, расследующем публикацию документов сайта разоблачений.

Мэннинг приговорили к заключению на 18 месяцев и выплате штрафа по 500 долларов в день в течение первых 30 дней, а затем по 1000 долларов в день в течение 60 дней, если информатор не согласится дать показания. Сторона обвинения заявляет, что «ключи от дверей тюрьмы находятся в руках Мэннинг».

Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении. Заключение не имеет смысла,

— приводит NBC заявление Мэннинг.

Челси Мэннинг. Фото: www.globallookpress.com

Телеканал напоминает, что Мэннинг в марте отказалась давать показания суду присяжных «по этическим соображениям» и была арестована на 62 дня, а затем вышла на свободу 9 мая. Мэннинг обвиняют в содействии основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу во взломе компьютеров Пентагона и получении секретной информации, которая несёт угрозу национальной безопасности США.