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Дайджест СМИ: Помпео пригрозил Турции войной, Путин и Орбан натравили Трампа на Украину

23 октября 2019, 10:54  •  128 • В мире
Зарубежные СМИ 22 октября обсуждают заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что в случае необходимости Вашингтон может начать войну с Турцией в Сирии. Между тем в США заявили, что американский лидер решил надавить на Украину после бесед с президентом России Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Вашингтон вывел около двух тысяч солдат из Афганистана
Автор:
Кучер Егор
Помпео грозит Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, что президент США Дональд Трамп при необходимости готов начать боевые действия против турецких войск, вошедших на северо-восток Сирии.
Мы предпочитаем мир войне. Но в случае необходимости военных действий, вы должны знать, — президент Трамп полностью готов к этому,
— сказал Помпео.
М. Помпео. Фото: Amos Ben Gershon-Gpo Via Jinipix / Globallookpress
Телеканал отмечает со ссылкой на данные сирийского Наблюдательного совета по правам человека, базирующегося в Великобритании, что с момента начала вывода сил США из Сирии и после прихода на северо-восток страны турецких военных погибли более 120 мирных жителей.
При этом Помпео отказался говорить о «красной черте», которую должна перейти Турция, чтобы против неё начались боевые действия со стороны США. Он мотивировал это тем, что не хочет говорить раньше, чем Трамп, о том, стоит ли брать на себя ответственность и использовать «грандиозную военную мощь Америки».
«Вы говорите об экономических средствах, которые мы использовали. Мы обязательно будем их использовать. Мы также будем использовать наши дипломатические возможности. Это соответствует нашим предпочтениям», — отметил госсекретарь США.
Отмечается, что Госдеп США воздержался от комментариев по поводу заявлений Помпео.
Как напоминает CNBC, Трамп ранее в понедельник заявлял, что больше не собирается воевать в Сирии ни при каких обстоятельствах.
Д. Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress
Мы не собираемся участвовать в этом. Пусть они сами сражаются,
— сказал Трамп.
Путин и Орбан надавили на Трампа
Как пишет Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних чиновников администрации США, стремление Трампа оказать давление на Украину с целью получения информации, которую он мог бы использовать против политических соперников, было вызвано тем, что его к этому подтолкнули региональные противники Украины — Россия и Венгрия.
«Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими укрепили его восприятие Украины как безнадёжно коррумпированной страны, которую, как теперь полагает Трамп, пытаются использовать для подрыва результатов выборов в 2016 году», — сообщает газета.
Источники Washington Post заявили, что на самом деле ни один из этих иностранных лидеров специально не подталкивал Трампа к тому, чтобы он рассматривал Украину как потенциальный источник информации, направленной против кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Эти лидеры также не говорили Трампу о том, что Киев был соучастником заговора против него на выборах 2016 года.
«Однако их уничижительные представления об Украине укрепили негативное восприятие Трампом этой страны», — пишет газета.
По данным Washington Post, роль президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в этом процессе детально обсуждалась на прошлой неделе за закрытыми дверями в ходе беседы помощника госсекретаря Джорджа Кента и членами палаты представителей, которые добиваются импичмента Трампа из-за «украинского дела». Виктора Орбана газета называет «откровенно правым лидером», который «часто выступал в союзе с силами в Кремле».
В. Орбан. Фото: Sadak Souici / Globallookpress
Издание пишет, что Кент признал перед сенаторами тот факт, что лидеры России и Венгрии действительно могли повлиять на мнение Трампа об Украине и побудить его занять жёсткую позицию в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Это могло произойти «в месяцы, предшествовавшие телефонному разговору 25 июля» между Трампом и Зеленским.
США выводят часть сил из Афганистана
Как сообщает Wall Street Journal, США ограниченно выводят свой контингент из Афганистана. Как заявил главком сил США в этой стране Скотт Миллер, он отдал распоряжение о «локальном сокращении» численности контингента в целях «повышения военной эффективности».
«Генерал Скотт Миллер заявил в понедельник, что он немного урезал американское присутствие, чтобы "оптимизировать" силы. Официальные лица заметили, что это не означает проведения первоначальных шагов по общему сокращению сил в ходе 18-летнего конфликта», — пишет газета.
По оценкам Пентагона, контингент в Афганистане достигал численности в 14,5 тыс. военных. Сейчас чиновники отмечают, что там осталось порядка 13 тыс. солдат США.
Президент Трамп заявил, что хочет сократить численность американских войск в Афганистане и в других местах, но в прошлом месяце объявил о прекращении мирных переговоров с повстанческим движением «Талибан» (запрещено в России. – Прим. Царьград). В этих переговорах вопрос вывода войск США был ключевым,
— пишет Wall Street Journal.
Военные чиновники между тем рассказали изданию, что генерал Миллер принял решение отправить порядка 2 тыс. солдат домой едва ли не самолично, поэтому частичный вывод сил нельзя считать началом выхода США из Афганистана.
«У нас нет никаких изменений в миссии, нет указаний по изменению численности сил, и в настоящее время мы не работаем над изменением этой численности», — сказал один из чиновников.
Генерал Миллер ранее выступил на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.
М. Эспер. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress
Глава Пентагона сообщил журналистам, что США могут почти вдвое сократить численность американского контингента в Афганистане, не ослабляя его способности противостоять террористам.
Путин ведёт тотальную слежку
Как сообщает Bloomberg, президент России Владимир Путин «хочет, чтобы всем нравилось то, как он за ними следит». Речь идёт о развитии систем видеонаблюдения в городах России и, в частности в Москве. Отмечается, что у жителей России формируется мнение о повышении безопасности и на самом деле они не возражают против того, чтобы власти совершенствовали системы видеонаблюдения.
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«Четвёртое из 10 основных правил, которых придерживались западные шпионы, пытаясь проникнуть в столицу России во время холодной войны, гласит: не оглядывайся назад, потому что тебя никогда не оставят одного. Сейчас это утверждение уместно не менее, чем тогда. В данный момент ведётся слежка не только за иностранцами, но вообще за всеми 12,6 млн жителей Москвы», — сообщает агентство.
Оно отмечает, что в последние несколько лет власти Москвы проводят методичную работу, создавая одну из самых совершенных систем видеонаблюдения в мире.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
Частно-государственная сеть, насчитывающая до 200 тыс. камер, записывает порядка 1,5 млрд часов видеоматериала в год. К нему могут обращаться 16 тыс. государственных служащих, сотрудников разведки и правоохранительных органов,
— сказано в материале.
В настоящий момент ведутся работы по оснащению сети видеокамер «самыми передовыми средствами распознавания лиц за пределами Китая», добавляет Bloomberg. Утверждается, что московская сеть видеонаблюдения будет более эффективной, чем известная и более крупная сеть Лондона.
«Модернизация значительно расширит пилотную программу, которая уже позволяет властям задерживать до 10 разыскиваемых преступников в месяц. Их идентифицируют либо на общественных мероприятиях, либо на одной из 269 станций метро», — добавляет агентство.
Владимир Путин считает, что достижения в области искусственного интеллекта являются «средством достижения мирового господства» для той страны, которая опередит в этом других, добавляет Bloomberg.

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