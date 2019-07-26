Дайджест СМИ: Помпео давит на Турцию, пожар на корабле SpaceX, ЕС отказал Джонсону

Автор:

Кучер Егор

Компромисс по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью агентству Bloomberg, что Турции следует воздержаться от развёртывания российской ракетной системы С-400 и не делать её «работоспособной», поскольку Дональд Трамп пока не вводит санкции в отношении Анкары.

Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не работала,

— заявил Помпео.

Как отмечает агентство, Трамп ранее уже давал понять, что не хочет вводить санкции против Турции, члена НАТО. Госсекретарь Помпео теперь лавирует между требованием американских законодателей и непониманием того, как следует реагировать на решение Турции о приобретении российской ракетной системы. Bloomberg полагает, что США начали искать компромисс.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

«Внимание Помпео к тому, чтобы Турция не делала российскую систему «работоспособной», по-видимому, указывает, что США делают шаг назад по отношению к своей прежней линии в отношениях с Анкарой, когда от неё требовали вообще отказаться от системы ПРО. Это может быть попыткой добиться компромисса. Турция пока не получила ракет для этой системы», — отмечает агентство.

Вместе с тем Помпео отказался комментировать недавнее заявление близкого соратника Трампа, сенатора-республиканца Линдси Грэма, который призвал министра иностранных дел Турции ещё раз обсудить вопрос отказа от С-400 и выхода Анкары из программы истребителей пятого поколения F-35. Грэм говорил, что попросил Турцию не активировать С-400 в обмен на то, чтобы избежать санкций и заключить выгодное соглашение о свободной торговле с США.

Как отмечает Bloomberg, сам Трамп обвиняет в сложившейся ситуации своего предшественника Барака Обаму, который «не оставил Турции никакого выбора, кроме как купить российскую систему», так как США никогда не делали Анкаре достаточно хорошего предложения по продаже системы американского производства.

«США стремились продать Анкаре систему ПВО Patriot, по крайней мере, с 2013 года. Но Эрдоган настаивал на том, что Вашингтон должен передать технологии, чтобы Турция могла разрабатывать и создавать свои собственные ракеты. Администрация Обамы отказалась», — отмечает агентство.

Иран испытал баллистическую ракету

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает телеканал Fox News, власти Ирана провели испытательный пуск новой баллистической ракеты средней дальности.

В среду Иран успешно провёл боевые испытания баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела более чем 600 миль (965 км. — Прим. Царьграда) от южной части страны в район недалеко от столицы страны Тегерана на севере,

— сообщает телеканал со ссылкой на американских чиновников.

«Мы знаем о сообщениях о снаряде, выпущенном Ираном, но пока не имеем никаких подробных комментариев», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Fox News уточняет, что Иран провёл испытания ракеты «Шахаб-3», а ракетный пуск прошёл на фоне резкого обострения отношений между Западом и Тегераном.

«Иран удерживал нефтяной танкер под британским флагом и 23 членов его экипажа в плену на прошлой неделе, когда судно было захвачено Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. Иранские официальные лица заявили, что акция была предпринята в отместку за роль Британии в захвате иранского супертанкера у берегов Гибралтара в начале этого месяца», — отмечает телеканал.

Испытания баллистической ракеты — ещё один инцидент в ряду происшествий, ведущих к обострению ситуации, в том числе в Ормузском проливе, через который идёт одна пятая всей мировой торговли сырой нефтью, добавляет Fox News.

Юнкер отказал Джонсону

Как пишет Guardian, нового премьер-министра Великобритании постигла первая неудача на его посту. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий по Brexit.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил Борису Джонсону, что ЕС не уступит его требованию пересмотреть соглашение по Brexit. В четверг в своём первом телефонном разговоре с Джонсоном Юнкер назвал существующую сделку "лучшим и единственным возможным соглашением",

— сообщает газета.

Жан-Клод Юнкер. Фото: www.globallookpress.com

В беседе с Юнкером премьер Британии настаивал, что договорённости относительно ирландской границы являются «недостаточно хорошими» и должны быть пересмотрены.

«Юнкер сказал, что ЕС проанализирует любые идеи, выдвинутые Великобританией, при условии, что они будут совместимы с достигнутым соглашением», — сообщает Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Юнкера Мину Андрееву.

Между тем Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по Brexit, заявил в четверг, что «воинственная» риторика Джонсона с тех пор, как он стал премьер-министром, является «попыткой нарушить единство ЕС». Барнье также отверг требование нового правительства Великобритании в отношении ирландской границы.

В записке, разосланной дипломатам в Брюсселе, Барнье советовал ЕС придерживаться своих принципов перед лицом угроз Джонсона о прекращении торговли Британии с Евросоюзом, отмечает Guardian.

«Джонсон настаивал на том, что Великобритания выйдет (из ЕС. — Прим. Царьграда) 31 октября «без если или но», в своём выступлении на Даунинг-стрит в среду. В своём первом обращении к палате общин в качестве премьер-министра в четверг он сказал, что его правительство не примет никакого соглашения, содержащего «недемократическое» отношение к Ирландии», — пишет газета.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Корабль SpaceX загорелся во время испытаний

Как сообщает профильный портал Space.com, корпорацию Илона Маска SpaceX постигла новая неудача во время испытаний двигателя Raptor и облегчённой копии корабля Starship — Starhopper. На полигоне в Бока-Чике (штат Техас) Starhopper должен был совершить «прыжок» — при помощи двигателя Raptor впервые оторваться от земли на высоту 20 метров.

Вместо того чтобы «прыгнуть» примерно на 65 футов (20 метров), как планировалось, ракета изрыгнула пламя и дым, а затем отключилась,

— сообщает портал.

Фото: www.globallookpress.com

«Похоже, что на сегодня тест окончен. Как вы видите, прототип сегодня не оторвался» — заявила во время трансляции испытаний Starhopper инженер по сертификации SpaceX Кейт Тис.

Space.com напоминает, что Starhopper в апреле уже выполнил два коротких «прыжка». Будучи привязанным к земле. Также были проведены наземные испытания двигателя Raptor, который работает на жидком метане и жидком кислороде. Новый испытательный полёт должен был стать первым беспрепятственным отрывом от земли для Starhopper с двигателем Raptor, работающим на 80% мощности.