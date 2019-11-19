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Дайджест СМИ: Польша назвала сценарии войны с Россией, США заподозрили, что Москва прослушивает Трампа

19 ноября 2019, 22:09  •  9 • В мире
Зарубежные СМИ 19 ноября обсуждают озвученные польскими СМИ два сценария развития вооружённого конфликта США и России. Сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс заявил, что спецслужбы России могли прослушивать телефонный разговор Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом. Глава МИД Германии Хайко Маас отменил поездку на линию разграничения в Донбассе. Вашингтон продлил заморозку санкций против Huawei ещё на 90 дней
Автор:
Кучер Егор
Сценарии войны США и России
Как пишет польское издание Myśl Polska, возможный вооружённый конфликт между США и Россией может развиваться по двум разным сценариям, цель которых — ослабление России и её физическое уничтожение. Издание пишет, что у США сегодня «нет другого выхода», так как для англосаксонской сферы, представленной американцами, Китай уже «недосягаем», и чтобы ограничить его экспансию, «необходимо подчинить Россию».
Есть несколько заманчивых способов, есть два сценария. Первым должна быть массированная атака с использованием всех доступных средств, в том числе водородных и ядерных. Однако эта концепция слишком рискованна, потому что неизвестно, сохранит ли Кремль возможность столь же разрушительного возмездия,
— пишет газета.
Второй вариант предполагает постепенную войну и может быть реализован в течение нескольких лет. Предполагается воздействовать на Россию политически, с перерывами, моментами оттепели и обострения, чтобы добиться политической и экономической изоляции Москвы.
«Цель — привести Россию в упадок. Весь арсенал этого вида оружия уже давно запущен. Санкции направлены против влиятельных представителей российских властных кругов, действуют против российских международных компаний, торгующих углеводородами. Это должно привести к смене политического руководства», — предполагает газета.
При этом отмечается, что президент России Владимир Путин, «действуя в крайне сложных обстоятельствах, сделал несколько мастерских шахматных ходов».
«Прежде всего, он не допустил полной победы в Киеве так называемого западного варианта, также он захватил Крым и поддержал Донбасс. Он поддерживал Приднестровье, а ранее поддерживал Абхазию и Южную Осетию», — сказано в материале.
Владимир Путин в Крыму. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com
Далее Путин предпринял очередной шаг «российского гамбита» и организовал военное и политическое участие России в Сирии, а через неё и на всём Ближнем Востоке, что привело к «несомненному успеху».
Россия сейчас находится в хороших отношениях не только с Турцией, что многих удивило, но и с Израилем, для которого важны гарантии безопасности. Несмотря на это, Россия поддерживает тесные контакты с Тегераном, который во многом осуждается за эти контакты,
— отмечает газета.
При этом Китай всё ещё далёк от участия в «игре на высшем уровне», а США «сильно пострадали» на Ближнем Востоке и теперь пытаются спасти своё лицо при помощи курдов. Опасность кроется в том, продолжает издание, что США, чтобы «оставаться на вершине», должны инициировать какой-то крупный скандал, например, связанный с Ираном.
«Это направление их воздействия может также благоприятствовать России, поскольку это будет означать дальнейшее повышение её значимости как ответственной, серьёзной и надёжной страны. В таких условиях американцам останется только один надёжный союзник — Украина», — пишет газета.
Протесты курдов против политики Турции и России в Берлине. Фото: Christoph Soeder/dpa / Globallookpress.com
Россия прослушивала Трампа
Как пишет Hill, российские спецслужбы могли прослушивать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Такое предположение сделал сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс в ходе закрытых слушаний в Палате представителей по делу об импичменте Трампа.
Холмс, который даст более подробные показания в четверг, уже заявил, что был очень удивлён разговором Трампа и Сондланда.
«Это был необычный опыт в моей карьере на дипломатической службе. Я никогда не видел ничего подобного, когда кто-то звонит президенту с мобильного телефона из ресторана и при этом ведет разговор о таких секретных делах», — сказал он.
Как уточнил Холмс, у чиновников есть подозрения в том, что Россия могла перехватить и прослушать этот телефонный звонок.
«Я полагаю, что как минимум две из трёх, если не все три, мобильных сети принадлежат российским компаниям или имеют значительные доли в них. Мы обычно предполагаем, что мобильная связь в Украине отслеживается», — заявил Холмс.
Д. Трамп. Фото: Shealah Craighead / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Hill отмечает, что Холмс был привлечён к слушаниям в качестве ключевого свидетеля после открытых слушаний на прошлой неделе. Тогда бывший посол США на Украине Уильям Тэйлор рассказал, что его коллега по фамилии Холмс подслушивал разговор между Трампом и Сондландом. Со слов Холмса следует, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заверял Сондланда в том, что «даст Трампу то, что он хочет».
«Итак, он собирается провести это расследование?» — спросил Трамп, по словам Холмса. «Он сделает это», — ответил Сондланд, добавив, что Зеленский «сделает всё, что вы его попросите», рассказал Холмс о разговоре, состоявшемся 26 июля.
Глава МИД Германии не приедет в Донбасс
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас отменил запланированную ранее поездку на линию разграничения в Донбассе. Причина — ухудшение погодных условий.
«Планировалось, что вечером в понедельник министр прилетит в Харьков, а утром во вторник на вертолёте будет доставлен в район линии разграничения в Донбассе. Однако из-за сильного тумана 18 ноября в Харькове были отменены или задержаны многие рейсы», — сообщает издание.
Ранее в немецком МИД сообщали, что Маас не поедет в Донбасс, а сразу вылетит в Киев 19 ноября. Там у него запанированы встречи с Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком и главой МИД Вадимом Пристайко.
Как отмечается, Маас будет обсуждать в Киеве «дальнейшие шаги, которые можно было бы предпринять во время саммита «нормандской четвёрки», запланированного на 9 декабря в Париже».
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США снова не ввели санкции против Huawei
Как сообщает Reuters, администрация Трампа в понедельник объявила о новом продлении исключений из санкций для китайской компании Huawei сроком на 90 дней, так как регуляторы в США пока продолжают разрабатывать правила по ограничению работы китайского IT-гиганта на американской территории.
«После добавления Huawei в чёрный список в мае по соображениям национальной безопасности Минторг США разрешил ей покупать некоторые товары американского производства в рамках серии 90-дневных продлений её лицензии. Эти меры направлены на смягчение сбоев для клиентов, многие из которых пользуются услугами Huawei в американской провинции», — сообщает агентство.
Фото: Wang Gang / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Временное продление генеральной лицензии позволит операторам по-прежнему обслуживать клиентов в некоторых из самых отдалённых районов Соединённых Штатов, которые в противном случае остались бы без связи,
— приводит Fox Business заявление главы Минторга США Уилбура Росса.

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