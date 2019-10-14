Дайджест СМИ: Поклонская жмёт руку Эрдогану, США в ловушке Турции и Асада, Байден заговорил об импичменте Трампа

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Гасанов Камран

США не хотят воевать с Турцией ради курдов

Глава Пентагона Марк Эспер приветствует решение Дональда Трампа вывести войска из северной Сирии. Турецкие военные продолжают атаковать курдов, однако США оставили союзников один на один с Турцией, пишет Fox News.

Мы не подписывались воевать с Турцией, с давним союзником НАТО, ради SDF,

– цитирует Эспера онлайн-газета. SDF («Сирийские демократические силы») – военная структура, созданная США для борьбы с ИГИЛ (организация, запрещённая в России) в Сирии. Её костяк составляют курдские Отряды народной самообороны, которые в Турции приравниваются к террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

М. Эспер. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

Эспер уточнил, что выведены будут порядка 1000 американских военных. Но часть из них будет перемещена на юг Сирии, где есть военные базы США. Глава Пентагона добавил, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы остановить турецкое наступление. Трамп уже заявил, что сотрудничает с группой конгрессменов во главе с Линдси Грэмом, готовящих санкции против Анкары.

Американцы в сирийской ловушке

В интервью каналу CBS Эспер пожаловался на то, что «американские силы оказались в ловушке двух оппозиционных продвигающих армий». Речь идёт о турецком наступлении с севера на юг и продвижении спешащей на помощь SDF армии сирийского президента Башара Асада.

Сирийские курды объявили о прорывном соглашении с Дамаском о размещении сирийских войск у турецкой границы,

– передаёт France 24. Решение SDF и Дамаска стало реакцией на вывод войск США из региона.

Курдские военные. Фото: Tobias Schreiner/Globallookpress

Курды чувствуют себя преданными Соединёнными Штатами, их когда-то грозным союзником в борьбе против группы джихадистов «Исламского государства» (запрещена в России. – Прим. Царьграда). Вооружённые до зубов курды представили свою сделку с сирийским правительством как необходимый шаг, чтобы остановить нападение (Турции. – Прим. Царьграда),

— пишет France 24. Глава SDF Мазлум Абди говорит, что между «геноцидом» и «компромиссом» с Дамаском он выбрал второе.

Тем временем сирийское агентство SANA сообщает, что войска Асада уже выдвинулись к турецко-сирийской границе.

Байден об импичменте Трампа

Кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США Джозеф Байден впервые высказался на тему просьбы Трампа к Киеву провести расследование о коррупционных делах Байдена на Украине.

Джо Байден сказал, что, хотя был последним кандидатом от демократов, который призвал к импичменту Трампа, именно он «является причиной того, что импичмент продолжается», отмечает CNN. Бывший вице-президент обвинил Трампа в том, что тот просит правительства иностранных государств провести расследование в отношении него и его сына Хантера. И это несмотря на то, что на форуме в Айове не было никаких доказательств нарушений со стороны обоих Байденов. Кандидат в президенты сказал, что глава Белого дома возглавляет «наиболее коррумпированную администрацию в современной американской истории».

Д. Байден. Фото: Preston Ehrler/Globallookpress

Просьбу Трампа провести расследование против Байденов на Украине демократ расценил как прямое приглашение Киева вмешаться в выборы в США.

Что вы скажете о том, чтобы открыть ворота и сказать: «Заходите, принимайте участие в наших выборах»?

– спросил Байден.

Кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года также сообщил журналистам, что его семья и коллеги не будут работать на иностранные компании, если его изберут президентом. Атмосфера в Белом доме будет такой же, как и при Бараке Обаме.

Байден намекнул на дочь Трампа – Иванку и его зятя – Джареда Кушнера, занимающих посты старших советников в нынешней администрации.

Никто в моей семье не будет занимать пост в Белом доме, не будет сидеть на заседаниях, как если бы он был членом кабинета, не будет иметь никаких деловых отношений со всеми, кто имеет отношение к иностранной корпорации или иностранному государству,

– сказал Байден.

И. Трамп и Д. Кушнер. Фото: Ryu Seung-Il /Globallookpress

Ранее Хантер Байден объявил о своём уходе из правления поддерживаемой Китаем частной акционерной компании, а также пообещал, что не будет работать от имени иностранных компаний, если его отец будет избран президентом США.

Эрдоган и Поклонская

На Украине крайне жёстко отреагировали на поездку депутатов Госдумы от Крыма в Турцию. Наталья Поклонская и Руслан Бальбек отправились в Стамбул в составе делегации во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Во время встречи Поклонская пожала руку Эрдогану и выложила фото в «Фейсбук». Турецкого посла вызвали на допрос в украинский МИД.

«Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента страны Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму», – сообщает «Радио Свободы».

Возмутился и Всемирный конгресс крымских татар, отмечая, что депутатам от Крыма не следовало иметь дело с турецкими властями, потому как они «нелегитимны». Уточним: поскольку Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией, ранее официальная Анкара избегала контактов с крымскими депутатами.