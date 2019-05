Дайджест СМИ: Поблажки для Huawei, инаугурация Зеленского, Трамп на шаг ближе к импичменту

Автор:

Кучер Егор

Передышка для Huawei

Как пишет The Wall Street Journal, США временно исключат Huawei из чёрного списка для сохранения стабильности работы сетей и снижения напряжённости в отношениях США и Китая.

В понедельник официальные лица США заявили, что сделают несколько временных исключений из чёрного списка экспорта для компании Huawei Technologies Co., предоставив некоторым поставщикам и клиентам телекоммуникационного гиганта из Китая 90-дневную отсрочку от жёстких торговых санкций,

— пишет издание.

Отмечается, что соответствующий приказ Минторга США будет опубликован в среду. Этот документ предоставит временную лицензию на экспорт американских комплектующих для десятков филиалов китайской компании.

«Отсрочка для Huawei ослабляет напряжённость в отношениях между США и Китаем, поскольку обе страны стремятся возобновить торговые переговоры. Прекращение доступа Huawei к американским компонентам без каких-либо исключений было бы разрушительным ударом для компании», — отмечает деловая газета.

Издание также называет вероятную причину решения США ослабить давление на Huawei. По данным источников, решение о послаблениях продавили американские сельские телекоммуникационные операторы, которые в большинстве своём используют оборудование Huawei и беспокоятся, что включение компании в чёрный список навредит их работе и ограничит возможность получать поддержку.

Фото: www.globallookpress.com

The Wall Street Journal также приводит заявление главы Huawei Рена Чжэнфэя, который сказал в интервью китайскому телеканалу CCTV, что отсрочка не стала «слишком большим делом», но поблагодарил американские компании, которые повлияли на это решение. Он также напомнил о важности того, что делает его компания для всех других стран. Чжэнфэй заявил:

Нынешние действия американских политиков недооценили наши возможности. В области технологий 5G другие определённо не догонят Huawei ещё два-три года.

Зеленский начал сражение

The Washington Post отмечает, что Зеленский, ставший «популистским смутьяном», начал сражение с украинским истеблишментом одновременно со вступлением в должность.

«Однако многие представители политической и экономической элиты страны хотели бы проверить глубину общественной поддержки Зеленского в преддверии парламентских выборов. И его собственная приверженность антикоррупционной повестке дня, о которой он заявлял в качестве кандидата, должна выдержать эту проверку», — пишет издание.

The New York Times напоминает, что у Зеленского нет политического опыта, тогда как на востоке страны идёт конфликт с «российскими прокси». Однако Зеленский «извлёк выгоду из провала политики богатого магната Порошенко» и теперь выдвигает противоположную повестку. Газета пишет:

Легко переключаясь между украинским и русским, он сказал в своём выступлении, что новое правительство сделает всё, чтобы завоевать сердца русскоязычного населения на вооружённом востоке.

The New York Times делает акцент на обещании Зеленского «вернуть территории, которые потеряла Украина». По мнению издания, «Россия захватила Крым», а «поддерживаемые Россией сепаратисты захватили ряд приграничных территорий». Зеленский также призвал Москву «освободить украинских заключённых».

Внутри Украины Зеленский намерен начать «чистку элиты», при этом он уже объявил о роспуске парламента, отмечает газета. Изначально планировалось, что выборы в Раду состоятся в октябре, однако новый президент ускоряет этот процесс, чтобы голосование могло пройти в июле, когда партия Зеленского «Слуга народа», пока не имеющая мест в Раде, всё ещё опережает конкурентов, о чём свидетельствуют опросы.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Демократы подбираются к Трампу

На первых полосах американских газет — поражение Трампа в судебном процессе с демократами, которые требуют доступа к налоговым декларациям президента. The Washington Post пишет:

Президент Трамп в понедельник проиграл первый раунд своей судебной борьбы с демократами. Федеральный судья постановил, что бухгалтерская фирма президента должна передать свои финансовые отчёты Конгрессу, поскольку законодатели стремятся утвердить свои полномочия по надзору.

Отмечается, что Трамп уже назвал 41-страничное постановление окружного судьи Амита Мехты «безумием» и пообещал подать апелляцию. Трамп также напомнил, что это судья, назначенный его предшественником Бараком Обамой.

Судья по делу Трампа отверг доводы адвокатов президента о том, что требования Комитета по надзору палаты представителей в отношении бухгалтерской фирмы Трампа Mazars USA являлись «превышением полномочий и не соответствовали закону». Судья заявил:

Это просто непостижимо, что Конституция, которая наделяет Конгресс полномочиями отстранять президента по причинам, включая преступное поведение, лишает этот же Конгресс полномочий расследовать его незаконное поведение — прошлое или настоящее — даже без официального открытия» запроса об импичменте.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Трамп все нападки отвергает и утверждает, что дело является политически мотивированным. Демократы же говорят, что их задача — чтобы ни один президент США не оказался выше закона.

«Демократы в Конгрессе пообещали найти доказательства возможного неправомерного поведения Трампа и его близких, и команда адвокатов президента широко сопротивляется этим усилиям. То, как эти бои пройдут в судах в предстоящие месяцы, может повлиять на президентскую гонку 2020 года», — отмечает газета.

Трамп готов говорить с Ираном, но снова угрожает

Трамп предупредил в понедельник, что Иран встретит «великую силу», если он нанесёт удар по интересам США на Ближнем Востоке. Источники в правительстве США сказали, что Вашингтон подозревает проиранских шиитских ополченцев в Ираке в пуске ракеты по так называемой зелёной зоне Багдада, сообщает Reuters.

Ракета упала в зелёной зоне, в которой расположены правительственные здания и посольства, инцидент не привёл к жертвам. Это последняя из серии региональных атак, которые, по мнению Соединённых Штатов, возможно, были вдохновлены Ираном. Иран отверг обвинения в возможной причастности к нападениям на прошлой неделе, и иракские союзники Ирана поспешили осудить ракетный обстрел в воскресенье,

— сообщает агентство.

«Я думаю, что Иран допустил бы очень большую ошибку, если бы они что-то сделали», — сказал Трамп журналистам, выходя из Белого дома в понедельник вечером, направляясь на мероприятие в Пенсильвании.

Между тем на сайте Белого дома появилась расшифровка короткой пресс-конференции Трампа на Южной лужайке Белого дома. Отвечая на вопросы, он заявил о готовности к переговорам с Ираном.

«Мы не говорили об этом. Посмотрим, что будет дальше. Если бы они позвонили, мы бы непременно договорились. Но это будет зависеть от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если они готовы. Если они не готовы, им не о чем беспокоиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.