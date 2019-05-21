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Дайджест СМИ: Поблажки для Huawei, инаугурация Зеленского, Трамп на шаг ближе к импичменту
21 мая 2019, 12:54 • 36 • В мире
Западная пресса 21 мая продолжает анализировать ситуацию вокруг технологических санкций США против китайского IT-гиганта Huawei и пишет о послаблениях для компании со стороны Вашингтона. В Киеве прошла инаугурация нового президента Владимира Зеленского, который сделал громкие и противоречивые заявления. Демократы в США почти получили доступ к налоговым декларациям Трампа
Автор:
Кучер Егор
Передышка для Huawei
Как пишет The Wall Street Journal, США временно исключат Huawei из чёрного списка для сохранения стабильности работы сетей и снижения напряжённости в отношениях США и Китая.
— пишет издание.
Отмечается, что соответствующий приказ Минторга США будет опубликован в среду. Этот документ предоставит временную лицензию на экспорт американских комплектующих для десятков филиалов китайской компании.
«Отсрочка для Huawei ослабляет напряжённость в отношениях между США и Китаем, поскольку обе страны стремятся возобновить торговые переговоры. Прекращение доступа Huawei к американским компонентам без каких-либо исключений было бы разрушительным ударом для компании», — отмечает деловая газета.
Издание также называет вероятную причину решения США ослабить давление на Huawei. По данным источников, решение о послаблениях продавили американские сельские телекоммуникационные операторы, которые в большинстве своём используют оборудование Huawei и беспокоятся, что включение компании в чёрный список навредит их работе и ограничит возможность получать поддержку.
Фото: www.globallookpress.com
The Wall Street Journal также приводит заявление главы Huawei Рена Чжэнфэя, который сказал в интервью китайскому телеканалу CCTV, что отсрочка не стала «слишком большим делом», но поблагодарил американские компании, которые повлияли на это решение. Он также напомнил о важности того, что делает его компания для всех других стран. Чжэнфэй заявил:
Зеленский начал сражение
The Washington Post отмечает, что Зеленский, ставший «популистским смутьяном», начал сражение с украинским истеблишментом одновременно со вступлением в должность.
«Однако многие представители политической и экономической элиты страны хотели бы проверить глубину общественной поддержки Зеленского в преддверии парламентских выборов. И его собственная приверженность антикоррупционной повестке дня, о которой он заявлял в качестве кандидата, должна выдержать эту проверку», — пишет издание.
The New York Times напоминает, что у Зеленского нет политического опыта, тогда как на востоке страны идёт конфликт с «российскими прокси». Однако Зеленский «извлёк выгоду из провала политики богатого магната Порошенко» и теперь выдвигает противоположную повестку. Газета пишет:
The New York Times делает акцент на обещании Зеленского «вернуть территории, которые потеряла Украина». По мнению издания, «Россия захватила Крым», а «поддерживаемые Россией сепаратисты захватили ряд приграничных территорий». Зеленский также призвал Москву «освободить украинских заключённых».
Внутри Украины Зеленский намерен начать «чистку элиты», при этом он уже объявил о роспуске парламента, отмечает газета. Изначально планировалось, что выборы в Раду состоятся в октябре, однако новый президент ускоряет этот процесс, чтобы голосование могло пройти в июле, когда партия Зеленского «Слуга народа», пока не имеющая мест в Раде, всё ещё опережает конкурентов, о чём свидетельствуют опросы.
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Демократы подбираются к Трампу
На первых полосах американских газет — поражение Трампа в судебном процессе с демократами, которые требуют доступа к налоговым декларациям президента. The Washington Post пишет:
Отмечается, что Трамп уже назвал 41-страничное постановление окружного судьи Амита Мехты «безумием» и пообещал подать апелляцию. Трамп также напомнил, что это судья, назначенный его предшественником Бараком Обамой.
Судья по делу Трампа отверг доводы адвокатов президента о том, что требования Комитета по надзору палаты представителей в отношении бухгалтерской фирмы Трампа Mazars USA являлись «превышением полномочий и не соответствовали закону». Судья заявил:
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Трамп все нападки отвергает и утверждает, что дело является политически мотивированным. Демократы же говорят, что их задача — чтобы ни один президент США не оказался выше закона.
«Демократы в Конгрессе пообещали найти доказательства возможного неправомерного поведения Трампа и его близких, и команда адвокатов президента широко сопротивляется этим усилиям. То, как эти бои пройдут в судах в предстоящие месяцы, может повлиять на президентскую гонку 2020 года», — отмечает газета.
Трамп готов говорить с Ираном, но снова угрожает
Трамп предупредил в понедельник, что Иран встретит «великую силу», если он нанесёт удар по интересам США на Ближнем Востоке. Источники в правительстве США сказали, что Вашингтон подозревает проиранских шиитских ополченцев в Ираке в пуске ракеты по так называемой зелёной зоне Багдада, сообщает Reuters.
— сообщает агентство.
«Я думаю, что Иран допустил бы очень большую ошибку, если бы они что-то сделали», — сказал Трамп журналистам, выходя из Белого дома в понедельник вечером, направляясь на мероприятие в Пенсильвании.
Между тем на сайте Белого дома появилась расшифровка короткой пресс-конференции Трампа на Южной лужайке Белого дома. Отвечая на вопросы, он заявил о готовности к переговорам с Ираном.
«Мы не говорили об этом. Посмотрим, что будет дальше. Если бы они позвонили, мы бы непременно договорились. Но это будет зависеть от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если они готовы. Если они не готовы, им не о чем беспокоиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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