Дайджест СМИ: Победа Джонсона в Британии, Германия просит США не наказывать её за «Северный поток – 2»

Выборы в Великобритании

Как пишет Wall Street Journal, британский премьер-министр Борис Джонсон получил абсолютное большинство по результатам всеобщих выборов в четверг. Эта ошеломляющая победа для предводителя Brexit прокладывает дальнейший путь к разрыву с Евросоюзом.

Консерваторы Джонсона получили большинство из 650 мест в британской Палате общин, что стало максимальным результатом для партии с 1987 года. Ожидаемые 364 места — это на 68 депутатов больше, чем у всех других партий вместе взятых,

— пишет издание.

Масштабы этой победы почти гарантируют, что Британия покинет ЕС в конце следующего месяца, завершив процесс развода, который был поддержан избирателями на референдуме 2016 года, но застрял в парламенте страны на более чем три года, отмечает газета.

Второй результат показали лейбористы Джереми Корбина, которые, как ожидается, займут 202 места — на 42 депутата меньше, чем по результатам прошлых выборов. Шотландская национальная партия (SNP) получит 48 мандатов, что на 11 больше, чем в прошлый раз. Либеральные демократы ухудшили свои позиции в два раза, получив всего 11 мандатов, что на 10 меньше прошлого результата. Ещё 25 мандатов отойдут к представителям других политических сил.

«Результат выборов свидетельствует о перестройке предпочтений избирателей в Британии раз в поколение, так как десятки бывших мандатов рабочего класса Англии и Уэльса отошли к консерваторам. Это ставит Великобританию в один ряд с другими западными странами, включая США, где смена лояльности избирателей после финансового краха 2008 года изменила и политический ландшафт», — пишет Wall Street Journal.

Борис Джонсон одержал решительную побед. Фото: Ioannis Alexopoulos / Globallookpress

Лондонская Times гораздо более прямо заявляет о том, к чему вскоре приведёт Великобританию нынешний результат на выборах:

Борис Джонсон одержал решительную победу, избиратели поддержали его, чтобы вывести Британию из ЕС уже в следующем месяце.

Как подчёркивает газета, вскоре после подведения первых итогов выборов Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия «получила от единой нации мощный мандат на выполнение Brexit».

Теперь мы должны понять, какое землетрясение мы произвели. То, как мы изменили политическую карту в этой стране. Мы должны укрепиться вследствие этого. Мы должны изменить нашу собственную партию. Мы должны подняться на уровень событий. Мы должны ответить на призыв британского народа,

— сказал Джонсон.

Германия просит США не санкционировать «Северный поток – 2»

Как пишет Handelsblatt, глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Сената США не принимать решение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2». Министр добавил, что надеется на полное предотвращение санкций против компаний, которые участвуют в проекте.

Газета напоминает, что Палата представителей уже проголосовала за введение санкций в среду, теперь такое голосование должно состояться и в Сенате США.

Мы призываем Сенат не одобрять это решение. Мы не считаем его приемлемым, потому что это в конечном итоге влияет на автономные решения, принимаемые в Европе. Мы продолжаем вести переговоры с американцами,

— сказал Маас.

Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Handelsblatt добавляет, что к настоящему моменту по дну Балтики уже проложено более 2,1 тыс. километров в двух нитях газопровода, остаётся построить около 300 километров.

Решение Сената США по санкциям ожидается на следующей неделе. В случае одобрения санкций Сенатом, карательные меры вступят в силу после подписания президентом Дональдом Трампом.

Запрещённая ракета США

Как сообщает Business Insider, Пентагон провёл испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Второй с момента разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пуск такой ракеты в США состоялся на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

В четверг утром США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. В ходе испытаний ракета пролетела более 500 километров. Министр обороны Марк Эспер назвал разработку оружия средней дальности "разумным ответом" на действия России, а также созданием необходимого потенциала, учитывая возможности ракетных сил Китая,

— отмечает издание.

Испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Фото: Gene Blevins / Globallookpress

Оно напоминает, что нынешний пуск — уже второй по счёту. Первый прошёл в середине августа, когда такая же ракета (GLCM) «была выпущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта».

В четверг в ходе испытаний ракета также пролетела более 500 километров, заявил официальный представитель министерства обороны подполковник Роберт Карвер. «Собранные данные и опыт, полученные в результате этих испытаний, послужат основой для развития министерством обороны будущих возможностей ракет среднего радиуса действия», — сказал он.

Трамп готов к «большой сделке» с Китаем

Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп подписал предварительное соглашение о заключении первого этапа сделки с Китаем, предотвратив тем самым введение новой волны американских пошлин 15 декабря на китайские товары стоимостью 160 млрд долларов.

Дональд Трамп подписал предварительное соглашение о заключении первого этапа сделки с Китаем. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress

По словам близких к переговорам источников, сделка, представленная Трампу торговыми советниками в четверг, включает в себя обещание китайцев покупать больше сельскохозяйственной продукции в США. Чиновники также обсудили возможное снижение существующих пошлин на китайские товары. Источники сказали, что эти условия были согласованы, но юридический текст ещё не доработан. Представитель Белого дома от комментариев отказался,

— сообщает агентство.

Отмечается, что Белый дом выступит в пятницу с официальным анонсом о заключении торговой сделки с Китаем. Эти сведения уже привели к росту оптимизма на мировых фондовых рынках. Курс юаня моментально вырос до годового максимума и преодолел «психологическую» отметку в 7 за доллар.

Дональд Трамп накануне написал в своём Twitter, что США и Китай очень близки к заключению большой торговой сделки. Именно это сообщение сказалось на рынках, добавляет Bloomberg.