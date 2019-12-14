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Дайджест СМИ: Победа Джонсона в Британии, Германия просит США не наказывать её за «Северный поток – 2»
14 декабря 2019, 03:54 • 49 • В мире
Зарубежные СМИ 13 декабря пишут о победе консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании. Глава МИД Германии Хайко Маас попросил власти США не вводить санкции против компаний, которые строят газопровод «Северный поток – 2». Пентагон провёл испытания ракеты средней дальности наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Дональд Трамп готов заключить торговую сделку с Китаем
Автор:
Кучер Егор
Выборы в Великобритании
Как пишет Wall Street Journal, британский премьер-министр Борис Джонсон получил абсолютное большинство по результатам всеобщих выборов в четверг. Эта ошеломляющая победа для предводителя Brexit прокладывает дальнейший путь к разрыву с Евросоюзом.
— пишет издание.
Масштабы этой победы почти гарантируют, что Британия покинет ЕС в конце следующего месяца, завершив процесс развода, который был поддержан избирателями на референдуме 2016 года, но застрял в парламенте страны на более чем три года, отмечает газета.
Второй результат показали лейбористы Джереми Корбина, которые, как ожидается, займут 202 места — на 42 депутата меньше, чем по результатам прошлых выборов. Шотландская национальная партия (SNP) получит 48 мандатов, что на 11 больше, чем в прошлый раз. Либеральные демократы ухудшили свои позиции в два раза, получив всего 11 мандатов, что на 10 меньше прошлого результата. Ещё 25 мандатов отойдут к представителям других политических сил.
«Результат выборов свидетельствует о перестройке предпочтений избирателей в Британии раз в поколение, так как десятки бывших мандатов рабочего класса Англии и Уэльса отошли к консерваторам. Это ставит Великобританию в один ряд с другими западными странами, включая США, где смена лояльности избирателей после финансового краха 2008 года изменила и политический ландшафт», — пишет Wall Street Journal.
Борис Джонсон одержал решительную побед. Фото: Ioannis Alexopoulos / Globallookpress
Лондонская Times гораздо более прямо заявляет о том, к чему вскоре приведёт Великобританию нынешний результат на выборах:
Как подчёркивает газета, вскоре после подведения первых итогов выборов Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия «получила от единой нации мощный мандат на выполнение Brexit».
— сказал Джонсон.
Германия просит США не санкционировать «Северный поток – 2»
Как пишет Handelsblatt, глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Сената США не принимать решение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2». Министр добавил, что надеется на полное предотвращение санкций против компаний, которые участвуют в проекте.
Газета напоминает, что Палата представителей уже проголосовала за введение санкций в среду, теперь такое голосование должно состояться и в Сенате США.
— сказал Маас.
Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
Handelsblatt добавляет, что к настоящему моменту по дну Балтики уже проложено более 2,1 тыс. километров в двух нитях газопровода, остаётся построить около 300 километров.
Решение Сената США по санкциям ожидается на следующей неделе. В случае одобрения санкций Сенатом, карательные меры вступят в силу после подписания президентом Дональдом Трампом.
Запрещённая ракета США
Как сообщает Business Insider, Пентагон провёл испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Второй с момента разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пуск такой ракеты в США состоялся на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.
— отмечает издание.
Испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Фото: Gene Blevins / Globallookpress
Оно напоминает, что нынешний пуск — уже второй по счёту. Первый прошёл в середине августа, когда такая же ракета (GLCM) «была выпущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта».
В четверг в ходе испытаний ракета также пролетела более 500 километров, заявил официальный представитель министерства обороны подполковник Роберт Карвер. «Собранные данные и опыт, полученные в результате этих испытаний, послужат основой для развития министерством обороны будущих возможностей ракет среднего радиуса действия», — сказал он.
Трамп готов к «большой сделке» с Китаем
Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп подписал предварительное соглашение о заключении первого этапа сделки с Китаем, предотвратив тем самым введение новой волны американских пошлин 15 декабря на китайские товары стоимостью 160 млрд долларов.
Дональд Трамп подписал предварительное соглашение о заключении первого этапа сделки с Китаем. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress
— сообщает агентство.
Отмечается, что Белый дом выступит в пятницу с официальным анонсом о заключении торговой сделки с Китаем. Эти сведения уже привели к росту оптимизма на мировых фондовых рынках. Курс юаня моментально вырос до годового максимума и преодолел «психологическую» отметку в 7 за доллар.
Дональд Трамп накануне написал в своём Twitter, что США и Китай очень близки к заключению большой торговой сделки. Именно это сообщение сказалось на рынках, добавляет Bloomberg.
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