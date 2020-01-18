Дайджест СМИ: Пазл от Путина, новая правда об испуганных Ираном солдатах США и суд над Трампом

Политический пазл Путина

В отличие от сообщений множества влиятельных американских СМИ накануне, National Interest говорит не об «авторитаризме» Владимира Путина, а анализирует политическую составляющую произошедших в России изменений. Издание полагает, что Владимир Путин проведёт референдум фактически «в наполеоновском стиле», чтобы обеспечить себе широкий мандат для формирования новой политической системы России 2020-х годов.

«Президент России Владимир Путин фактически взорвал политическую бомбу в среду во время своего ежегодного обращения к законодателям. Он объявил о внесении поправок в Конституцию, которые, в случае их принятия, трансформируют российскую политическую систему. В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев предложил отставку всего кабинета министров, чтобы Путин мог сформировать новое правительство для контроля за изменениями. Путин не пригласил уходящего премьера возглавить новое правительство. Вместо этого он назначил главу российской налоговой службы Михаила Мишустина следующим премьер-министром», – пишет издание.

Владимир Путин назначил главу российской налоговой службы Михаила Мишустина следующим премьер-министром. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

National Interest отмечает, что Путин, очевидно, не предупредил политическую элиту России о происходящих изменениях, поэтому их последствия только начинают ощущаться после отставки Медведева.

«Более того, учитывая, что эти реформы, как ожидается, будут поставлены на всенародное голосование, у него (Путина) теперь есть референдум в наполеоновском стиле, с помощью которого можно мобилизовать население и добиться публичного одобрения нового мандата на изменение российской политики в 2020-е годы», – отмечает издание.

Что касается Медведева, то он займёт пост де-факто вице-президента, став заместителем Путина в Совете Безопасности, говорится в материале. Вместе с тем остаётся неясным, куда пойдут работать остальные бывшие члены кабинета министров Медведева.

«У Путина есть возможность ускорить свой проект смены поколений в российском политическом истеблишменте путём привлечения новых лиц и тестирования новых кадров. Медведев и его команда также могут выступать в качестве политических «козлов отпущения» за неуклюжее восстановление российской экономики в последние несколько лет (основная причина расставания Путина с Медведевым состоит в том, что «не всё получается» с восстановлением экономики)», – пишет National Interest.

National Interest уверен, что основная причина расставания Путина с Медведевым состоит в том, что «не всё получается» с восстановлением экономики. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Издание указывает и на внешнеполитические последствия. Есть признаки того, что крупные европейские державы, прежде всего Германия, готовы к перезагрузке отношений с Россией. «Свежее» правительство с новым премьер-министром поможет создать впечатление, что «неприятности 2010-х можно оставить позади», полагает National Interest.

Вместе с тем не очень понятно, какую роль в итоге сыграет новый премьер Мишустин – «технократ, не имеющий независимой власти в российском истеблишменте», подчёркивает издание. «Учитывая акцент Путина в своём выступлении на улучшении экономических условий, Мишустину, который курировал модернизацию сбора налогов в России и увеличение доходов в государственную казну, скорее всего, будет предложено сосредоточиться на том, чтобы добиться роста российской экономики в ближайшие два года и заложить планы развития в Арктике», – считает издание.

США признали ранения солдат в Ираке

Как сообщает Reuters наряду с другими СМИ, США фактически признались во лжи, заявив, что в результате ударов по американским базам в Ираке есть 11 пострадавших, так как ранее заявлялось, что жертв и раненых при ракетном обстреле со стороны Тегерана не было.

В результате ударов по американским базам в Ираке есть 11 пострадавших. Фото: US Navy / Globallookpress

«Соединённые Штаты лечат 11 своих военнослужащих от последствий сотрясения мозга после иранского ракетного удара по иракской базе, где размещались войска США, сообщили в четверг военные США, тогда как первоначально они заявляли, что никто из военнослужащих не пострадал», – отмечает британское агентство.

Более того, об этом заявлял и президент Дональд Трамп, когда говорил об ударе по авиабазе Аль-Асад в западном Ираке и военному объекту в северном курдском регионе.

Несмотря на то что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них прошли курс лечения от последствий сотрясения мозга в результате взрывов,

– заявил агентству представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

В качестве меры предосторожности некоторые военнослужащие были доставлены в учреждения США в Германии или Кувейте для «последующего обследования», добавил он. «Ожидается, что военнослужащие вернутся в Ирак» – отметил представитель американского командования.

Reuters напоминает, что на базе США в иракской пустыне Анбар было дислоцировано до 1,5 тыс. американцев.

Между тем ABC News сообщает, что среди пострадавших могут быть и те, кто получил черепно-мозговые травмы. Один из военных был срочно эвакуирован из Ирака в последние 24-36 часов, восемь человек были доставлены в Ландштуль в Германии, а ещё три в лагерь Арифьян в Кувейте.

Суд над Трампом начался в Сенате США

Центральное место в информационной повестке дня в США занимает тема начавшегося заседания в Сенате по импичменту Дональда Трампа. Все СМИ США в один голос пишут: Трамп стал третьим президентом страны, повергнувшимся процедуре импичмента.

Wall Street Journal пишет, что сразу после открытия заседания главный судья Джон Робертс дал клятву сенаторам, которые обязались обеспечить беспристрастное правосудие, и официально озвучил два обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Главный судья Джон Робертс дал клятву сенаторам, которые обязались обеспечить беспристрастное правосудие. Фото: Ting Shen / Globallookpress

«За несколько часов до того, как сенаторы дали клятву, правительственное ведомство по надзору за соблюдением законов установило, что администрация Трампа нарушила закон, когда удерживала помощь Украине, и эта проблема лежит в основе дела об импичменте против президента», – подчёркивает издание.

Несмотря на появление новых улик – данных от соратника адвоката Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса о якобы имевшем место предложении «слить» компромат на Джо Байдена, а также данных о прослушке посла на Украине Мари Йованович, Сенат не намерен заниматься расследованием, как это делала контролируемая демократами Палата представителей. Это, в частности, подтвердил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Сенат не будет переделывать чужую домашнюю работу и повторно проводить расследование,

– сказал он, отметив, что работа Сената состоит вовсе не в том, чтобы поддержать «мошенническое расследование», которое организовали демократы в Палате представителей.

«Лидеры Республиканской партии считают, что они могут объединить республиканцев, чтобы блокировать любые попытки демократов привлечь к суду свидетелей в начале процесса, заявили источники, знакомые с их планами. Голосование по свидетелям будет проведено позже, после того как управляющие Палаты и юридическая команда Трампа представят свои дела. Процесс, как ожидается, продлится более двух недель», –добавляет Wall Street Journal.

Газета напоминает, что для снятия Трампа с поста президента США необходимы голоса по крайней мере двух третей сенаторов, которые, вероятно, проголосуют против импичмента.