Дайджест СМИ: Patriot не помог саудитам, Пентагон признал утрату превосходства над Россией

Автор:

Кучер Егор

Беспомощность Patriot

Как сообщает Associated Press, по пути в Саудовскую Аравию Майка Помпео спросили, почему американские противоракетные системы Patriot не смогли защитить нефтяные месторождения Saudi Aramco от атаки дронов и крылатых ракет. В ответ госсекретарь США признал, что саудовская ПВО действительно не смогла ничего противопоставить этому нападению.

Даже лучшие средства ПВО иногда терпят неудачу. Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы организованы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем эта. Это нападение имело такой масштаб, которого мы просто не видели раньше,

— заявил Помпео.

М. Помпео. Фото: White House/Globallookpress

Он также назвал произошедшее нападение «актом войны», но не уточнил, каким именно может быть военный ответ со стороны США. AP отмечает, что Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на защиту королевства, однако не смогла остановить атаку дронов и, предположительно, крылатых ракет, несмотря на наличие систем Patriot.

Саудовская Аравия располагает несколькими батареями передовых систем противовоздушной обороны США Patriot, которые предназначены для уничтожения вражеских самолётов и ракет меньшей дальности, отмечает агентство. Между тем Patriot в королевстве обеспечивают «точечную оборону», а не защиту широких участков территории. Остаётся неясным, какое количество этих комплексов было расположено вблизи нефтяных месторождений, добавляет агентство.

Россия опередила НАТО

Как сообщает Newsweek, глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что блок НАТО за последние несколько лет утратил превосходство над Россией.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США предупредил, что военное превосходство НАТО над всё более агрессивной Россией было подорвано в последние годы, что вынуждает альянс, которому уже минуло 70 лет, пересмотреть свою стратегию сдерживания Кремля,

— отмечается в издании.

С таким заявлением Данфорд выступил перед журналистами во вторник после заседания военного комитета НАТО в Словении. В ходе этой встречи, в частности, обсуждалась новая стратегия НАТО.

Д. Данфорд. Фото: Michael A. McCoy/Globallookpress

Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано,

— признал Данфорд.

Отмечается, что новая стратегия НАТО была разработана ещё в мае. Главком ВВС Великобритании — маршал авиации сэр Стюарт Пич заявил, что проект этой стратегии позволит блоку «выполнить нашу основную задачу — защитить почти 1 миллиард человек».

«Наиболее острой угрозой является Россия. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность использовать военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Часто эти интересы прямо противоположны целям Америки и НАТО», — пишет Newsweek.

Болтон раскритиковал Трампа

Как сообщило издание Politico, отправленный в отставку с поста советника президента США Джон Болтон впервые после своего увольнения публично раскритиковал политику Дональда Трампа. С такими заявлениями он выступил во время закрытого обеда в Нью-Йорке, организованного аналитическим центром Gatestone Institute.

Джон Болтон, уволенный советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, подверг резкой критике его внешнюю политику в среду на закрытом обеде, заявив, что приглашение талибов в Кэмп-Дэвид послало им «ужасный сигнал» и что это «неуважительно» по отношению к жертвам 9/11, потому что талибы поддерживали «Аль-Каиду»,

— пишет издание.

Болтон также сказал, что любые переговоры с Северной Кореей и Ираном были «обречены на провал». Об этом изданию рассказали двое участников обеда.

«Всё, что северокорейцы и иранцы хотят делать, — это вести переговоры о снятии санкций ради поддержки своей экономики, сказал Болтон. Он несколько раз обрушился на Трампа, не называя его имени, сказал один из участников мероприятия», — отметила газета.

Д. Болтон. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Болтон также заявлял, что неспособность Трампа отреагировать на атаку Ираном американского беспилотника в начале лета заложила основу для агрессии Исламской Республики в последние месяцы. По данным источников, экс-советник Трампа предположил, что если бы тогда президент США не отменил удар возмездия по Ирану, то недавнего нападения на саудовские нефтяные месторождения не случилось бы.

Русский супертанк

Как сообщает издание National Interest, в самом конце холодной войны в СССР был разработан прототип супертанка Т-95, который также получил название «Объект 195». Издание отмечает, что если бы он был принят на вооружение, то существенно превосходил бы все современные танки НАТО.

«Россия продолжала разработку проекта вплоть до 2010-х годов, после чего от него отказались в пользу более нового Т-14 «Армата»», — пишет издание.

Проектирование танка началось в 1988 году под названием Improving-88. Идея заключалась в том, чтобы создать танк, который превзошёл бы большинство аналогов НАТО. <…> Ожидалось, что танк будет иметь большую дальность действия, будет более живучим и сильнее вооружённым, чем любой предыдущий советский танк,

— говорится в материале.

Танк «Армата». Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Чтобы достичь превосходной живучести, конструкторы переместили трёх членов экипажа в отделение в корпусе, сделав башню автоматической. Эта система впоследствии была реализована в «Армате».

T-95 использовал системы активной защиты (APS), динамическую (ERA) и композитную броню. Башня супертанка была выше, что позволило ему иметь больший угол вертикального обстрела и дальность поражения целей. Т-95 был снабжён гладкоствольным орудием 2А83 калибра 152 мм. «Статистические данные о пушке просто впечатляют: заявленная дульная скорость почти 2000 метров в секунду для боеприпасов APFSDS. Боеприпасы были также унифицированы с 152-мм гаубицами, позволяющими танку стрелять всеми видами артиллерийских снарядов, включая, возможно, ядерные снаряды. Для пушки были также разработаны управляемые ракеты», — пишет издание.

Системы наведения танка были оснащены тепловизорным и оптическим прицелами с высоким уровнем масштабирования, а также радарным прицелом. В целом же множество решений было перенесено впоследствии на «Армату», которая является уже более совершенным танком благодаря развитию технологий в последние годы, резюмирует издание.