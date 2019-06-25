Дайджест СМИ: ПАСЕ принимает Россию, перебежчик из Венесуэлы, Трампа обвинили в насилии

Автор:

Кучер Егор

Россия в ПАСЕ

25 июня стало известно, что ПАСЕ пригласила делегацию России принять участие в июньской сессии, сохранив возможность оспаривания членами института возможности полного восстановления членства Москвы. Как пишет по этому поводу Spiegel, в ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию об участии России в июньской сессии. За проголосовали 118 парламентариев, 62 были против, ещё 10 воздержались.

Голосованию предшествовали жаркие дебаты на пленарном заседании. Украинские депутаты обвинили ПАСЕ в предоставлении Москве "красной дорожки", хотя Россия не выполнила предыдущие резолюции, принятые комитетом в связи с кризисом на Украине и аннексией черноморского полуострова Крым. Украинцы говорили о шантаже собрания,

— пишет издание.

Spiegel пишет, что одним из основных вопросов был вопрос о взносах, которые Россия прекратила делать ещё два года назад.

Фото: www.globallookpress.com

«Кроме того, с июня 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы. Она должна Совету Европы за 2017 и 2018 годы около 54,7 млн ​​евро. Вместе со взносом, подлежащим выплате в июле этого года, задолженность составляет около 87,2 млн евро плюс проценты», — пишет Spiegel.

Отмечается, что правила участия в ПАСЕ грозят стране исключением, если она не платит взносы в течение двух лет. Поэтому сейчас, в июне 2019 года, европейцам предстояло решить: либо окончательно разорвать отношения с Россией, либо пойти по пути восстановления её членства и «поклониться русскому шантажу».

Вместе с тем жёсткие санкционные резолюции ПАСЕ по Украине не были выполнены Москвой, и Ассамблея приняла беспрецедентное решение. Чтобы сохранить Россию в своём составе, был изменён регламент, который позволяет ей начать всё с чистого листа и не требует выполнения резолюций. Как отмечают СМИ, одним из главных аргументов для европейцев было сохранение для жителей России доступа к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).

Трамп определился с санкциями против Ирана

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп в понедельник в Овальном кабинете Белого дома принял решение о целях новых американских санкций против Ирана. Сообщается, что целью стал аятолла Али Хаменеи, счета которого будут заморожены. Ещё одна цель — глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Президент Трамп подписал в понедельник распоряжение, в котором новые санкции были утверждены в качестве сообщения Ирану о том, что Вашингтон не ослабит свою кампанию экономического давления на страну, даже несмотря на то, что запланированный на прошлой неделе ракетный удар был отменён,

— пишет издание.

«Мы будем продолжать усиливать давление на Тегеран», — заявил президент в Овальном кабинете, выбирая цели санкций.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Под санкции попадут не только Али Хаменеи, но и офис верховного лидера и высшие офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объявленные в США террористической группировкой. Как пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин, это означает блокировку доступа санкционных лиц и организаций из Ирана к мировым финансовым ресурсам.

«Расширенные полномочия дают Минфину возможность налагать санкции против любого государственного чиновника в Иране и любого лица, принадлежащего или контролируемого верховным лидером. Это "заблокирует буквально миллиарды долларов в активах"», — приводит The Wall Street Journal слова Мнучина.

Издание отмечает, что в данный момент в юрисдикциях США почти нет иранских компаний, однако новые меры со стороны Вашингтона запрещают вести бизнес с такими предприятиями, что должно заблокировать «множество сделок в офисе верховного лидера Ирана». По оценкам The Wall Street Journal, стоимость глобальной сети компаний, связанных с Ираном, оценивается в 100-200 млн долларов.

Предатель из штаба Мадуро

The Washington Post публикует выдержки из интервью беглого венесуэльского сотрудника спецслужб, генерала Мануэля Рикардо Кристофера Фигуеры.

Во дворце, который, как говорят, полон заговорщиков, перебежчиков и воров, президент Венесуэлы Николас Мадуро мог рассчитывать на преданность лишь одного человека — генерала Мануэля Рикардо Кристофера Фигуера. Мускулистый 55-летний генерал был одним из преданных революционеров, так как провёл десятилетие в качестве начальника службы безопасности покойного Уго Чавеса, отца социалистического государства Венесуэлы и наставника Мадуро,

— пишет издание.

Н. Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

Зенита своей карьеры Фигуера достиг, когда был назначен шефом разведывательной полиции Мадуро, известной как СЕБИН. Когда оппозиционер Хуан Гуайдо заявил о намерении свергнуть Мадуро, Фигуера неожиданно примкнул к заговорщикам, а после провала попытки переворота генерал бежал в Колумбию, где «кинулся в объятия оперативников США» и был взят под охрану сотрудниками ФБР. Затем Фигуеру доставили в США. Там он рассказал американцам именно то, что они хотели бы услышать. Он рассказал о якобы незаконных сделках Мадуро с золотом, ячейках «Хезболлы» в стране, кубинском влиянии во дворце Мирафлорес и заключённых в тюрьмах.

«Я горжусь тем, что я сделал. Пока режим опередил нас. Но это может быстро измениться <…>. У меня большой долг перед людьми, которые всё ещё находятся в тюрьме. Люди, у которых есть семьи, умирают и даже не видели их. Это сломило меня», — сказал генерал, сдерживая слёзы, как пишет об этом The Washington Post.

Фигуера рассказал о подготовке заговора против Мадуро. По его словам, центральную роль в нём сыграл некто Сесар Оманья — 39-летний венесуэльский врач и бизнесмен, проживающий в Майами. 28 марта, накануне попытки переворота, Оманья вошёл в кабинет главы СЕБИН с «целью нанять его главу».

«Оманья был близким другом одной из дочерей Чавеса и высокопоставленных чиновников Мадуро, а также дружил с членами антиправительственной оппозиции. В отличие от других венесуэльских бизнесменов, причастных к заговору, он не был обвинён в преступлениях и не попал под санкции США. Однако он "обезумел" от распада страны под властью Мадуро», — пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Оманья также завёл знакомство с одним из самых известных политзаключённых Венесуэлы, наставником Хуано Гуайдо Леопольдо Лопесом. Затем Оманья стал часто контактировать с официальными лицами США. Фигуера назвал Оманью «третьим человеком в стране в то время».

Трампа обвинили в насилии

Тем временем Дональд Трамп был вынужден давать разъяснения изданию Hill в связи с заявлением журналистки Джин Кэрролл о том, что в середине 1990-х годов Трамп изнасиловал её в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.

«Я скажу это с большим уважением: во-первых, она не в моём вкусе. Во-вторых, этого никогда не было. Этого никогда не было, понятно?» — сказал президент во время интервью в Овальном кабинете Белого дома.

Кэрролл впервые выступила со своими обвинениями в пятницу. Трамп отверг их в тот же день, а затем сделал это снова во время разговора с журналистами в субботу. Когда его спросили, врёт ли Кэрролл, в понедельник Трамп повторил своё утверждение, что он никогда не встречал её.

Полностью врёт. Я ничего о ней не знаю. Я ничего не знаю об этой женщине. Это просто ужасно, что люди могут делать подобные заявления,

— сказал он.

Об инциденте с Трампом Кэрролл также написала в своей пока ещё не опубликованной книге, отрывок из которой был опубликован в New York Magazine.