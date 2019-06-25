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Дайджест СМИ: ПАСЕ принимает Россию, перебежчик из Венесуэлы, Трампа обвинили в насилии
25 июня 2019, 11:24 • 6 • В мире
Западная пресса 25 июня пишет о грядущем участии России в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и вероятном полном восстановлении прав Москвы. Беглый соратник президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассказал в США об организации переворота, против Дональда Трампа снова выдвинули обвинения в сексуальном насилии
Автор:
Кучер Егор
Россия в ПАСЕ
25 июня стало известно, что ПАСЕ пригласила делегацию России принять участие в июньской сессии, сохранив возможность оспаривания членами института возможности полного восстановления членства Москвы. Как пишет по этому поводу Spiegel, в ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию об участии России в июньской сессии. За проголосовали 118 парламентариев, 62 были против, ещё 10 воздержались.
— пишет издание.
Spiegel пишет, что одним из основных вопросов был вопрос о взносах, которые Россия прекратила делать ещё два года назад.
Фото: www.globallookpress.com
«Кроме того, с июня 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы. Она должна Совету Европы за 2017 и 2018 годы около 54,7 млн евро. Вместе со взносом, подлежащим выплате в июле этого года, задолженность составляет около 87,2 млн евро плюс проценты», — пишет Spiegel.
Отмечается, что правила участия в ПАСЕ грозят стране исключением, если она не платит взносы в течение двух лет. Поэтому сейчас, в июне 2019 года, европейцам предстояло решить: либо окончательно разорвать отношения с Россией, либо пойти по пути восстановления её членства и «поклониться русскому шантажу».
Вместе с тем жёсткие санкционные резолюции ПАСЕ по Украине не были выполнены Москвой, и Ассамблея приняла беспрецедентное решение. Чтобы сохранить Россию в своём составе, был изменён регламент, который позволяет ей начать всё с чистого листа и не требует выполнения резолюций. Как отмечают СМИ, одним из главных аргументов для европейцев было сохранение для жителей России доступа к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).
Трамп определился с санкциями против Ирана
Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп в понедельник в Овальном кабинете Белого дома принял решение о целях новых американских санкций против Ирана. Сообщается, что целью стал аятолла Али Хаменеи, счета которого будут заморожены. Ещё одна цель — глава МИД Ирана Джавад Зариф.
— пишет издание.
«Мы будем продолжать усиливать давление на Тегеран», — заявил президент в Овальном кабинете, выбирая цели санкций.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Под санкции попадут не только Али Хаменеи, но и офис верховного лидера и высшие офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объявленные в США террористической группировкой. Как пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин, это означает блокировку доступа санкционных лиц и организаций из Ирана к мировым финансовым ресурсам.
«Расширенные полномочия дают Минфину возможность налагать санкции против любого государственного чиновника в Иране и любого лица, принадлежащего или контролируемого верховным лидером. Это "заблокирует буквально миллиарды долларов в активах"», — приводит The Wall Street Journal слова Мнучина.
Издание отмечает, что в данный момент в юрисдикциях США почти нет иранских компаний, однако новые меры со стороны Вашингтона запрещают вести бизнес с такими предприятиями, что должно заблокировать «множество сделок в офисе верховного лидера Ирана». По оценкам The Wall Street Journal, стоимость глобальной сети компаний, связанных с Ираном, оценивается в 100-200 млн долларов.
Предатель из штаба Мадуро
The Washington Post публикует выдержки из интервью беглого венесуэльского сотрудника спецслужб, генерала Мануэля Рикардо Кристофера Фигуеры.
— пишет издание.
Н. Мадуро. Фото: www.globallookpress.com
Зенита своей карьеры Фигуера достиг, когда был назначен шефом разведывательной полиции Мадуро, известной как СЕБИН. Когда оппозиционер Хуан Гуайдо заявил о намерении свергнуть Мадуро, Фигуера неожиданно примкнул к заговорщикам, а после провала попытки переворота генерал бежал в Колумбию, где «кинулся в объятия оперативников США» и был взят под охрану сотрудниками ФБР. Затем Фигуеру доставили в США. Там он рассказал американцам именно то, что они хотели бы услышать. Он рассказал о якобы незаконных сделках Мадуро с золотом, ячейках «Хезболлы» в стране, кубинском влиянии во дворце Мирафлорес и заключённых в тюрьмах.
«Я горжусь тем, что я сделал. Пока режим опередил нас. Но это может быстро измениться <…>. У меня большой долг перед людьми, которые всё ещё находятся в тюрьме. Люди, у которых есть семьи, умирают и даже не видели их. Это сломило меня», — сказал генерал, сдерживая слёзы, как пишет об этом The Washington Post.
Фигуера рассказал о подготовке заговора против Мадуро. По его словам, центральную роль в нём сыграл некто Сесар Оманья — 39-летний венесуэльский врач и бизнесмен, проживающий в Майами. 28 марта, накануне попытки переворота, Оманья вошёл в кабинет главы СЕБИН с «целью нанять его главу».
«Оманья был близким другом одной из дочерей Чавеса и высокопоставленных чиновников Мадуро, а также дружил с членами антиправительственной оппозиции. В отличие от других венесуэльских бизнесменов, причастных к заговору, он не был обвинён в преступлениях и не попал под санкции США. Однако он "обезумел" от распада страны под властью Мадуро», — пишет издание.
Фото: www.globallookpress.com
Оманья также завёл знакомство с одним из самых известных политзаключённых Венесуэлы, наставником Хуано Гуайдо Леопольдо Лопесом. Затем Оманья стал часто контактировать с официальными лицами США. Фигуера назвал Оманью «третьим человеком в стране в то время».
Трампа обвинили в насилии
Тем временем Дональд Трамп был вынужден давать разъяснения изданию Hill в связи с заявлением журналистки Джин Кэрролл о том, что в середине 1990-х годов Трамп изнасиловал её в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.
«Я скажу это с большим уважением: во-первых, она не в моём вкусе. Во-вторых, этого никогда не было. Этого никогда не было, понятно?» — сказал президент во время интервью в Овальном кабинете Белого дома.
Кэрролл впервые выступила со своими обвинениями в пятницу. Трамп отверг их в тот же день, а затем сделал это снова во время разговора с журналистами в субботу. Когда его спросили, врёт ли Кэрролл, в понедельник Трамп повторил своё утверждение, что он никогда не встречал её.
— сказал он.
Об инциденте с Трампом Кэрролл также написала в своей пока ещё не опубликованной книге, отрывок из которой был опубликован в New York Magazine.
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