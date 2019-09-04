Дайджест СМИ: Парламент Британии нанёс удар Джонсону, Пентагон нашёл деньги на стену

Автор:

Кучер Егор

Провал Джонсона

Как пишут британские и американские СМИ, премьер Великобритании Борис Джонсон не зря в течение нескольких дней угрожал объявить досрочные выборы в парламент. Он пытался запугать его членов, чтобы добиться от них одобрительного голосования по выходу страны из ЕС без сделки 31 октября, что являлось основным предвыборным обещанием Джонсона.

Несмотря на угрозы, парламент выступил против этого плана и нанёс тем самым сокрушительный удар по позициям Джонсона, вероятно, откладывая Brexit на 2020 год. Отмечается, что политический кризис в Великобритании достиг своей кульминации.

Как сообщает Bloomberg, поражение Джонсона оказалось «унизительным» и «разорвало его партию в клочья». Джонсон при этом становится уже третьей жертвой Brexit, сказано в материале.

«Голосование по Brexit ознаменовало конец премьерства Дэвида Кэмерона, неспособность воплотить план в жизнь привела к отставке в июле его преемницы Терезы Мэй. Теперь, всего после шести недель работы на посту премьера, сам Джонсон оказался над пропастью, а Brexit последовательно уничтожает его консервативную администрацию», – отмечает Bloomberg.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Голосование по плану Brexit в британском парламенте состоялось во вторник. Оно было ознаменовано «вопиющим предательством» со стороны преданных Джонсону депутатов, перешедших на сторону либеральных демократов. Как итог – голосование окончилось «тяжёлым поражением» для Джонсона: за его план высказался 301 член палаты общин, тогда как 328 поддержали отсрочку по Brexit ещё на три месяца, чтобы предотвратить «жёсткий» выход из ЕС без сделки.

Всего 21 член Консервативной партии бросили вызов Джонсону и проголосовали против его плана, пожертвовав своей политической карьерой, так как сразу после объявления итогов их стали изгонять из партии за невыполнение приказов премьера. Одним из таких «бунтарей» оказался бывший канцлер казначейства Филип Хаммонд,

– сказано в материале.

Ф. Хаммонд. Фото: www.globallookpress.com

Голосование оказалось именно таким, несмотря на угрозы Джонсона расколоть парламент, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов. Отмечается, что этот сценарий на самом деле не выгоден Джонсону, так как ему необходимо заручиться поддержкой оппозиционной Лейбористской партии для проведения выборов, а он может её не получить. Политическое будущее Великобритании будет зависеть от того, что произойдёт в парламенте в ближайшие часы, пишет издание.

Власти США предупреждают о наводнениях

Как сообщает New York Times, надвигающийся на Восточное побережье США ураган «Дориан» ослабел до второй категории, однако удар стихии способен привести к наводнениям в прибрежных районах штатов Флорида и Южная Каролина.

«Национальный центр ураганов в 23 часа по местному времени распространил предупреждение о том, что в течение следующих 36 часов население юго-восточного побережья от города Джупитер в центральной Флориде до города Сёрф-сити в Северной Каролине столкнётся с опасностью для жизни в связи с наводнениями из-за подъёма уровня воды», – пишет издание.

Отмечается, что повышение уровня воды ожидается задолго до появления сильных ветров. Вода может подняться примерно на 7 футов (2,1 метра) выше обычного уровня прилива. При этом ожидается, что на подходе к Флориде «Дориан» станет продвигаться с большей скоростью, чем нынешние 8 миль в час (12,8 км/ч). Скорость ветра составляет 110 миль в час (177 км/ч).

Фото: www.globallookpress.com

В данный момент ураган «Дориан» находится менее чем в 100 милях (161 км) к востоку от мыса Канаверал. Синоптики предупреждают об опасности возникновения одного или двух торнадо.

Пентагон нашёл деньги на стену

Как сообщает телеканал CBS, Пентагон официально одобрил сокращение финансирования 127 программ, для того чтобы выполнить поручение Дональда Трампа и найти средства на строительство стены на границе с Мексикой. Таким образом удалось изыскать 3,6 млрд долларов.

«Во вторник Пентагон официально разрешил перечислить миллиарды долларов из военного бюджета на строительство заграждений вдоль границы между США и Мексикой, выполнив тем самым просьбу президента Трампа», – сообщает телеканал.

Выделение средств уже одобрил глава Пентагона Марк Эспер. 3,6 млрд долларов изысканы из двух источников – благодаря сокращению объёмов строительства за рубежом и сокращению внутренних проектов, сказано в сообщении. Ожидается, что выделенные средства позволят построить стену длиной 175 миль (281 км).

Как пишет Hill, демократы высказались резко против шагов Пентагона и намерены бороться с ним в Конгрессе. В частности, против планов Трампа и Пентагона выступили лидеры демократов в обеих палатах парламента – Чак Шумер и Нэнси Пелоси. Для противодействия будет также привлечён Американский союз гражданских свобод (ACLU).

«ACLU во вторник заявил, что запросит судебное решение, запрещающее администрации Трампа перераспределять военные средства для строительства пограничной стены», – сообщает издание.

Демократы назвали решение о сокращении военных расходов ради стены на границе с Мексикой «громкой пощёчиной военнослужащим».

Строительство стены на границе с Мексикой. Фото: www.globallookpress.com

SpaceX вытесняет с орбиты европейские спутники

Как сообщает профильный портал Space.com, накануне Европейское космическое агентство (ЕКА) вынуждено было выполнить маневр уклонения одним из своих аппаратов, чтобы избежать столкновения со спутниками системы глобального интернета Starlink, которые были запущены американской частной корпорацией SpaceX Илона Маска.

«Вчера утром спутник Aeolus Европейского космического агентства включил двигатели, подняв свою орбиту, чтобы безопасно уйти с орбиты аппарата Starlink 44 – одного из первых 60 спутников, запущенных SpaceX в рамках проекта глобального интернета», – говорится в материале.

ЕКА сообщает, что в итоге был выполнен очень редкий маневр уклонения, так как речь шла об активном спутнике, представлявшем угрозу столкновения, а не о космическом мусоре, как это бывает время от времени. При этом в SpaceX отказались предпринимать какие-либо меры.

ЕКА обратилось к SpaceX, которая тоже получила предупреждение о вероятности столкновения. Но SpaceX отказалась изменить орбиту своего аппарата Starlink 44,

– сообщает Space.com.

Starlink. Фото: www.globallookpress.com

При этом негласное «право первенства» всё же было на стороне европейского спутника, который дольше находится на орбите. Спутник Aeolus был запущен в августе 2018 года для мониторинга атмосферы и погоды Земли с акцентом на изучение ветров (Эол – бог ветров в греческой мифологии). Starlink 44 был выведен на орбиту вместе с 59 своими «собратьями» в мае этого года, чтобы «заложить основу спутникового созвездия» SpaceX.