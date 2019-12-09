Дайджест СМИ: Ожидания от встречи Путина и Зеленского в Париже, генсек НАТО отказался назвать Россию врагом

Автор:

Кучер Егор

Последний шанс для Зеленского

Как сообщает Bloomberg, для президента Украины Владимира Зеленского наступает решающий момент – 9 декабря в Париже пройдёт встреча в «нормандском формате», а также переговоры украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины всегда рассматривал личные переговоры с Владимиром Путиным как лучший шанс положить конец поддерживаемой Кремлём войне на востоке его страны. На этой неделе он получит первый шанс,

– отмечает агентство.

В. Зеленский. Фото: Zygimantas gedvila via www.imago / Globallookpress

Отмечается, что саммит пройдёт на фоне возросшей геополитической напряжённости. По мнению Bloomberg, отношения России и Германии ухудшились из-за убийства чеченского террориста в Берлине, президент Франции Эммануэль Макрон пытается «торговать сделками», а Зеленский втянут в расследование по импичменту Дональда Трампа.

«Россия по-прежнему намерена не допустить присоединения своего соседа к ЕС и НАТО и хотела бы, чтобы это предполагала любая мирная сделка. Для Зеленского крупные уступки означают риск третьей революции за 15 лет», – сказано в материале.

Зеленский будет добиваться полного прекращения огня в Донбассе, возможен также новый обмен удерживаемыми лицами, пишет Bloomberg. Однако на президента Украины продолжают сыпаться упрёки в «капитуляции перед Россией».

Столтенберг не считает Россию врагом

Как пишет Politico, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе нет списков противников, поэтому и к России данное определение не применимо.

«Мы не ведём списки противников. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более агрессивную Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма ИГИЛ (ИГ, запрещено в России. – Прим. Царьград). Мы видим киберугрозы. Мы видим, как глобальный баланс сил меняется с ростом влияния Китая. А в нестабильные времена нам нужны сильные международные институты, такие как НАТО», – сказал Столтенберг.

Й. Столтенберг. Фото: Ray Tang/Xinhua / Globallookpress

Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз,

– добавил генсек НАТО.

Его также попросили дать оценку состоявшемуся в Лондоне саммиту НАТО. Столтенберг заявил о «глубокой поддержке» со стороны США. Он напомнил, что весной был в Конгрессе и видел беспрецедентную двухпартийную поддержку НАТО, об этом также говорят и данные опросов.

На вопрос о том, какова нынешняя цель НАТО, учитывая, что холодная война осталась в прошлом, Столтенберг ответил уклончиво: «Нам предстоит ещё много работы».

Встреча Лаврова и Помпео

Как написала Washington Post со ссылкой на дипломатические источники, на наступившей неделе в Вашингтоне ожидается прибытие главы МИД России Сергея Лаврова, который встретится с госсекретарём США Майком Помпео.

М. Помпео и С. Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress

«По словам двух официальных лиц, во вторник Помпео примет Сергея Лаврова для переговоров, за которыми последует совместная пресс-конференция. Пока остаётся неясным, планирует ли Лавров другие встречи во время поездки, о которой впервые говорили в российских СМИ в четверг. Помпео и Лавров обсудят вопросы контроля над вооружениями, ситуацию на Украине и в Сирии и другие вопросы, связанные с напряжёнными отношениями США и России», – пишет газета.

Отмечается, что визит Лаврова в США будет «омрачён» процедурой импичмента Трампа, которая связана с Украиной. В понедельник также будет опубликован доклад генерального инспектора Министерства юстиции о расследовании российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, добавляет Washington Post.

«Хотя расследование по импичменту сосредоточено на Украине, которая борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, Россия оставалась главной темой разбирательства. Многочисленные свидетели говорили следователям, что защитники Трампа повторяют российскую кампанию дезинформации, обвиняя Украину во вмешательстве в президентские выборы 2016 года», – сказано в материале.

Д. Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress

По мнению издания, Трамп и его окружение продолжают настаивать на украинском вмешательстве на стороне Хиллари Клинтон, а не российском вмешательстве, которое «было подтверждено американскими спецслужбами».

МВФ одобрил кредитование Украины

Как пишет Wall Street Journal, Международный валютный фонд предварительно одобрил программу кредитования Украины на сумму 5,5 млрд долларов. Отмечается, что Владимиру Зеленскому были поставлены условия по устранению коррупции и стабилизации банковского сектора.

«Новая кредитная программа для Украины станет сигналом для инвесторов, которые беспокоятся о направлении Украины при её новом президенте, бывшем телевизионном актёре с ограниченным политическим опытом, который был избран в апреле на антикоррупционной платформе. МВФ ранее заморозил программу кредитования из-за опасений, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленные из банков страны, в том числе из тех, которые когда-то контролировались его близким сторонником», – пишет издание.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева вечером в субботу опубликовала заявление после телефонного разговора с Зеленским.

К. Георгиева. Фото: Liu Jie / Globallookpress

В нём она похвалила его за «впечатляющий прогресс, достигнутый в последние месяцы». Однако, как отмечает издание, получить эти деньги Украине будет не так просто.

В заявлении говорится, что сотрудники МВФ и украинское правительство согласились с зависимостью новой программы кредитования от осуществления ряда предварительных действий. В заявлении не уточняются детали,

– пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что за последние десять лет перед вступлением в должность Зеленского на Украине было украдено 15 млрд долларов из более чем 100 банков. Новому президенту сложно поддержать финансовый сектор, так как олигарх Игорь Коломойский, владеющий банковскими и металлургическими активами, является сторонником Зеленского, отмечает газета. США проводят расследование в отношении Коломойского.