Дайджест СМИ: Отставка президента Боливии, в США пригрозили «кошмаром» России и Китаю

Автор:

Кучер Егор

Моралес ушёл

Внезапная отставка президента Боливии Эво Моралеса — самое обсуждаемое политическое событие последних дней в мире. Как сообщили латиноамериканские СМИ, Моралес объявил о своей отставке сам после противодействия оппозиции, обвинившей его в фальсификации выборов президента, прошедших в октябре.

Я ухожу в отставку с поста президента, чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо прекратили преследовать наших общественных лидеров,

— приводит заявление Моралеса издание Clarin Mundo.

Эво Моралес. Фото: ABI / Globallookpress

Издание отмечает, что Моралес подал в отставку после более чем 13-летнего правления на фоне глубокого политического и социального кризиса в Боливии, но в то же время он назвал свою отставку вынужденной, обвинив оппозицию в гражданском госперевороте.

Clarin Mundo пишет, что Моралес объявил о своей отставке спустя всего несколько часов после заявления о своём согласии с проведением новых выборов. Проверки результатов октябрьского голосования потребовали США, а также их союзники по Организации американских государств (ОАГ).

Отмечается, что на выборах президента Боливии победил Моралес, набрав 47% голосов. Его конкурент Карлос Меса получил 37%. Однако оппозиционный лидер Карлос Меса не признал результаты выборов и потребовал пересчёта голосов. После этого армия и полиция потребовали от Моралеса уйти в отставку. Решение президента Боливии добровольно сложить с себя полномочия грозит изменением расклада сил в Латинской Америке.

Среди ближайших союзников Моралеса был Мадуро (президент Венесуэлы. — Прим. Царьград), правительство которого осыпало Боливию помощью. Он написал в своём аккаунте в Twitter, что Венесуэла «категорически осуждает государственный переворот, совершённый против братского президента»,

— пишет Wall Street Journal.

Н. Мадуро. Фото: Xin Huashefa / Globallookpress

Американское издание приводит заявление Карлоса Кордеро, политического аналитика из Ла-Паса, который отметил, что вслед за Моралесом в отставку ушёл и вице-президент Боливии. После роспуска национального Конгресса в стране не осталось какого-либо действующего руководства, сказал он.

«Мы переживаем момент институционального хаоса. Мы находимся в действительно сложной ситуации. Кто сейчас управляет Боливией?» — задался вопросом политолог.

В целом, отмечает издание, уход Моралеса означает потерю единого фронта Венесуэла-Боливия в ОАГ, где обе страны согласованно действовали сообща. Также это косвенно указывает на улучшение позиций США в регионе и потенциальное ослабление влияния России на него.

Американский «кошмар» для России и Китая

Как пишет National Interest, если США начнут продавать подлодки своим союзникам, то это может стать «худшим кошмаром» для России и Китая.

Журнал пишет, что австралийские военные эксперты крайне озабочены ростом военного влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Один из таких экспертов, Росс Бэббидж, предположил, что ситуацию могли бы исправить поставки американских подлодок Австралии.

«Я по-прежнему твёрдо придерживаюсь мнения, что лучшими подводными лодками для Австралии на ближайшие 40 лет будут 10-12 арендованных или купленных лодок класса Virginia или Astute. Лодки класса Virginia, в частности, очень надёжны, они имеют низкий риск, высокие параметры безопасности, требуют малых затрат, не требуют заправки и могли бы быть приобретены по программам обучения или модернизации», — сказал он.

По словам эксперта, тогда австралийский подводный флот мог бы значительно усилить действия США в водах Тихого и Индийского океанов. Скорее всего, обе страны получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов, добавил он.

Атомные подводные лодки США имеют отличные показатели безопасности: они преодолели более 240 миллионов километров без единого инцидента с реактором и посещали австралийские базы с 1960 года без каких-либо проблем,

— сказал изданию ещё один австралийский военный эксперт.

Подлодка класса Virginia. Фото: US Navy / Globallookpress

Он отметил, что подлодки Virginia оказались бы экономичными для Австралии и обходились бы ей дешевле любых других субмарин. В то же время пока США не заявляют о планах поставки подлодок Австралии и она рассматривает возможность приобретения субмарин у Великобритании и даже Франции. В целом же совместные действия США и Австралии в регионе могут положить конец начинающейся там гегемонии Китая и России.

Польша осудила Францию за идею сближения с Россией

Как заявил в интервью Financial Times премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Франции Эммануэль Макрон ведёт себя безответственно перед союзниками по НАТО, предлагая восстановить отношения с Россией. Выступление Моравецкого на страницах Financial Times стало своего рода ответом на недавние заявления Макрона в интервью британскому журналу Economist.

«Я думаю, что сомнения президента Макрона в отношении [пункта о взаимной обороне НАТО] могут заставить других союзников задуматься о том, что это только лишь одна Франция обеспокоена его соблюдением. Я надеюсь, что мы всё ещё можем рассчитывать на то, что Франция выполнит свои обязательства», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что НАТО является «самым важным альянсом в мире, когда речь идёт о сохранении свободы и мира». Он сказал также, что поведение Макрона является «опасным», так как он ставит под сомнение способность союзников защищать друг друга, подрывая архитектуру безопасности Европы.

М. Моравецкий. Фото: Leszek Szymański / Globallookpress

В качестве ещё одного примера неспособности европейских стран действовать против таких конкурентов, как Россия, Моравецкий привёл участие французского бизнеса в проекте Nord Stream — Cеверный поток - 2. — Прим. Царьграда). Трубопровод доставит российский газ в Германию, и Польша давно утверждала, что это подорвёт энергетическую безопасность Европы, увеличив зависимость континента от России,

— пишет издание.

«Мы очень поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и крайне агрессивная. Президент Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее. Я думаю, что солидарность ЕС должна быть настолько важной для всех лидеров ЕС, что мы не должны [игнорировать] оговорки других партнёров ЕС по отношению к России», — сказал Моравецкий.

США оставят в Сирии 600 солдат

Как пишет Washington Post, в северо-восточной Сирии останется до 600 американских военнослужащих для продолжения контртеррористических операций против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом заявил в воскресенье председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Наверняка будет меньше 1000 человек,

— сказал Милли, имея в виду число, о котором говорилось ещё в прошлом месяце, когда Дональд Трамп объявил о выводе всех сил США из Сирии.

М. Милли. Фото: US Joint Staff / Globallookpress

В интервью ABC News Милли отметил, что для обеспечения безопасности в этом районе останутся «вероятно, около 500 человек. Может быть, 600». Генерал при этом ни слова не сказал о сирийской нефти, говоря лишь об угрозах возрождения ИГ.