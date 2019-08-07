Дайджест СМИ: Отставка посла США в России, Мадуро обвинил Болтона в покушении

Автор:

Кучер Егор

Хантсман уходит

Как сообщает Hill, во вторник посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке.

Американское гражданство — это привилегия, и я считаю, что основная ответственность в ответ — это служение стране. В этой связи я польщён тем доверием, которое вы оказали мне как послу Соединённых Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений,

— написал Хантсман в своём прошении об отставке с 3 октября.

«Я надеюсь, что это даст вам достаточно времени для назначения и подтверждения преемника. Я обязуюсь приложить все усилия для содействия плавному переходу, который гарантирует, что наши цели внешней политики будут сфокусированы должным образом», — добавил посол.

Издание отмечает, что Хантсман, бывший губернатор штата Юта, осенью планирует вернуться домой и рассматривает возможность снова возглавить штат. 59-летний посол был избран губернатором штата Юта в 2004 году, а затем переизбран в 2008 году. Он покинул свой пост в 2009 году, чтобы стать послом США в Китае по просьбе бывшего президента Обамы, пишет издание.

Затем Хантсман ушёл в отставку в 2011 году для участия в выборах президента США от Республиканской партии, однако его кампания оказалась неудачной.

Джон Хантсман. Фото: www.globallookpress.com

Hill отмечает, что Трамп назначил Хантсмана послом в России в первый год своего президентства. Впервые посол столкнулся с призывом уйти в отставку после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году, когда «Трамп, как показалось, встал на сторону Путина в его отрицании вмешательства Москвы в выборы 2016 года».

Болтон пригрозил Венесуэле, России и Китаю

Wall Street Journal сообщает, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая перед журналистами в Лиме на международном саммите по Венесуэле, заявил, что эта страна для США становится изгоем наряду с Кубой, КНДР или Ираном. Болтон осудил попытки России и Китая оказать поддержку режиму президента Николаса Мадуро.

«Нет необходимости рисковать своими деловыми интересами и отношениями с США в целях получения прибыли от коррумпированного режима», — сказал он в своём выступлении перед официальными лицами почти 60 стран.

По словам Болтона, саммит по Венесуэле «не является блоком против народа Венесуэлы, а направлен против режима Мадуро». Wall Street Journal пишет, что новые санкции в отношении Венесуэлы нельзя считать полным эмбарго. По мнению Болтона, США предприняли «осторожные меры» в гуманитарной сфере.

Болтон и другие высокопоставленные представители администрации назвали новые санкции экономическим эмбарго, хотя госсекретарь Майк Помпео отметил, что это не так. Эксперты по санкциям также разделились в этом вопросе, причём некоторые утверждали, что лицензии, предоставленные определённым сторонам (для торговли с Венесуэлой. — Прим. Царьграда), означают, что новые меры не соответствуют полному эмбарго,

— пишет издание.

Джон Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Болтон сравнил данные меры с эмбарго США в отношении Никарагуа в 1985 году и Кубы в 1962 году.

Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро дал интервью изданию Grayzone. В нём венесуэльский лидер обвинил Джона Болтона в попытке покушения на себя и сказал, что у высокопоставленного американского чиновника «менталитет убийцы».

У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. Все материалы по этой попытке убийства при помощи дрона попали к нам в руки. Некоторые из организаторов были задержаны. Всё это указывает на (участие. — Прим. Царьграда) Хулио Борхеса и (президента Колумбии) Хуана Мануэля Сантоса. <…> Всё это указывает на Джона Болтона, у которого преступный менталитет, менталитет убийцы,

— сказал Мадуро.

По его мнению, за подготовкой покушения стоял бывший венесуэльский чиновник Хулио Борхес, а также колумбийская разведка, действовавшая по указке Вашингтона.

Николас Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

«Я не могу обвинить президента Трампа, не могу сделать это в настоящее время, но у меня есть все доказательства, чтобы обвинить и попросить провести серьёзное расследование в отношении Джона Болтона. Он преступник, и потерпел неудачу», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро рассказал, что от атаки дрона его защитил охранник, и только тогда стало понятно, что была предпринята попытка покушения. По словам Мадуро, в результате атаки были ранены семь венесуэльских военных.

Речь идёт о попытке убить президента Венесуэлы при помощи дронов со взрывчаткой в Каракасе 4 августа 2018 года. Мадуро тогда выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент Венесуэлы тогда не пострадал. Он обвинил в покушении венесуэльских ультраправых и Хуана Мануэля Сантоса, тогдашнего президента Колумбии.

КНДР подаёт сигнал США

Как сообщает Bloomberg, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последние ракетные пуски «предупреждением» для США и Южной Кореи в связи с продолжающимися военными учениями.

В среду северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким лично наблюдал за пусками баллистических ракет малой дальности днём ​​ранее, что стало уже четвёртым таким испытанием за две недели,

— отмечает агентство.

Bloomberg приводит сообщение государственного агентства ЦТАК, в котором заявлялось о том, что «демонстрация возможностей чётко подтвердила надёжность, безопасность и реальную боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа».

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com

«Ким Чен Ын отметил, что упомянутые военные испытания послужат поводом для того, чтобы направить адекватное предупреждение совместному военному учению, которое в настоящее время проводится властями США и Южной Кореи», — приводит Bloomberg сообщение ЦТАК.

В США обвинения со стороны КНДР отрицают и заявляют, что «Трамп не нарушал своих обязательств перед Кимом». Так называемые учения Alliance 19-2 были начаты после того, как Трамп в одностороннем порядке согласился с просьбой Кима в прошлом году приостановить более масштабные боевые учения Ulchi Freedom Guardian, которые Северная Корея осудила как попытку подготовиться к вторжению.

Между тем американские эксперты по оружию заявили, что все испытания за последние две недели проводились на одной и той же баллистической ракете на твёрдом топливе, известной как KN-23. Она способна нести ядерную боеголовку и поразить любую точку на территории Южной Кореи и частично на территории Японии.