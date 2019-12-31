Дайджест СМИ: Оценка 20-летия Путина у власти, США нанесли удары по Ираку и Сирии

Автор:

Кучер Егор

Эффективность Путина

Как пишет Bloomberg, спустя два десятилетия после своего прихода к власти Владимир Путин восстановил глобальное влияние своей страны, однако внутренние риски для России увеличились. В материале о президенте Путине агентство отмечает амбициозность и решительность российского лидера, который уже в 2000 году, сразу после своего прихода к власти спросил напрямую у тогдашнего президента США Билла Клинтона, может ли Россия вступить в НАТО? На это американский президент сказал, что у него «нет возражений», хотя был обескуражен таким вопросом.

Bloomberg отмечает, что сейчас на мировой арене, кроме Путина, ведущими фигурами являются Ангела Меркель, находящаяся у власти 15 лет и готовящаяся уйти в отставку, а также Эммануэль Макрон, сталкивающийся с серьёзными забастовками во Франции и призывающий НАТО начать диалог с Россией. Ещё одна ведущая держава – Великобритания – переживает глубокий кризис и выходит из Евросоюза. На этом фоне Путин продолжает укреплять мощь России, добавляет Bloomberg.

В прошлый вторник Путин объявил о своего рода победе в негласной гонке вооружений России с США, заявив о первом в мире развёртывании гиперзвукового оружия, которое, по его словам, может поразить цели на всех континентах. "Советский Союз играл в догонялки",

– сказал Путин на встрече в Москве с высшим военным руководством.

В. Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Фото: kremlin.ru

Сегодня у нас уникальная ситуация в современной истории: они пытаются нас догнать,

– пишет агентство.

«При Путине Россия восстановила часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз, чем вызвал раздражение большинства из 29 стран НАТО. Он углубил связи с Китаем, аннексировал Крым у Украины, переломил ход войны в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, члену НАТО, и заключил крупные сделки по нефти и оружию с ключевым союзником США, Саудовской Аравией», – говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что Россия снова стала ведущим игроком на Ближнем Востоке и впервые за долгое время расширяет своё влияние в Африке. Кремль возобновил военные связи с Египтом и разорённой войной Ливией.

Но несмотря на все свои успехи за рубежом, Путин сталкивается с растущими экономическими и политическими рисками из-за жёсткой вертикальной системы управления, которую он установил в стране, насчитывающей 11 часовых поясов. Дилемма для Кремля сейчас заключается в том, как сохранить путинизм, или "управляемую демократию", говоря его собственным языком, после окончания путинского срока в 2024 году,

– добавляет Bloomberg.

Расширенное совещание с членами правительства. Фото: kremlin.ru

При профицитном бюджете Россия имеет относительно небольшой долг и одни из крупнейших резервов в иностранной валюте и золоте, напоминает агентство. Однако нежелание Путина попытаться запустить экономику с помощью основного пакета мер стимулирования отражают ограничения и неэффективность, порождённые его экономикой, в которой доминирует государство, считает Bloomberg.

«Россия даже решила повысить пенсионный возраст в прошлом году, чтобы сэкономить на пенсиях, что вызвало крупные протесты. Ожидается, что по итогам года рост экономики России составит чуть более 1%, и большинство экономистов считают, что в будущем рост не превысит примерно 2% по причинам, связанным со структурой путинской системы, которая прежде всего ценит стабильность», – сказано в материале.

Путин и Меркель – главные политики

Немецкое издание Welt am Sonntag пишет, что, по мнению жителей Германии, лучше всего с вызовами в 2020 году смогут справиться президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению немецких граждан, наибольшее значение для решения глобальных политических проблем будет иметь политика А. Меркель, за ней идёт Владимир Путин. Фото: Christian Thiel / Globallookpress

Немецкие граждане считают, что наибольшее значение для решения глобальных политических проблем будет иметь политика канцлера (Меркель), за ней идёт Владимир Путин. Большинство немцев не делают ставку на военную интервенцию Германии,

– пишет газета со ссылкой на данные опроса YouGov.

55% немцев выступают против более широкого использования бундесвера для решения задач внешней политики, и только 27% поддерживают такое изменение курса. С другой стороны, большинство из 55% немцев хотят, чтобы Федеративная Республика была более вовлечена во внешнюю политику без участия военных. Только 23% отвергают это. Недавно стало известно, что правительство Германии дважды отказывало в просьбе Франции о дополнительной военной поддержке Мали в Африке. Франция и США регулярно призывают Германию активизировать военные действия,

– сказано в материале.

По мнению немцев, именно канцлер Меркель будет стоять за решением основных мировых проблем в 2020 году. Так считают 22%. Путин в этом рейтинге эффективных мировых политиков идёт на втором месте с 20%, при этом он обошёл в сознании немцев президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и Дональда Трампа (16%). В то же время 20% немцев считают, что ни один из ведущих мировых лидеров не сможет решить новые глобальные проблемы.

Удары США по Ираку и Сирии

Как сообщает CNN, ВВС США нанесли авиаудары по группировке «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, жертвами атаки стали около 25 человек.

ВВС США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии. Фото: Sra Erin Trower / Globallookpress

ВВС США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии. Фото: Sra Erin Trower / Globallookpress

Американские силы нанесли авиаудары по пяти объектам в Ираке и Сирии, которые, по заявлению Пентагона, связаны с иранской армией, обвиняемой в серии нападений на совместные американо-иракские военные объекты, где дислоцированы силы США,

– говорится в сообщении.

Удары стали «первым значительным военным ответом» на нападения со стороны шиитской группировки боевиков, известной как «Катаиб Хезболла», в результате которых были ранены многочисленные американские военнослужащие, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США. «Представитель Пентагона Джонатан Хоффман охарактеризовал удары по группировке как «точечные и оборонительные». Министр обороны США Марк Эспер в субботу согласовал удары с президентом Дональдом Трампом», – сказано в сообщении.

Представители народного шиитского ополчения, поддерживаемого Тегераном, также известного как «Хашд аш-Шааби», сообщили, что жертвами ударов США стали не менее 25 человек.