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Дайджест СМИ: Оценка 20-летия Путина у власти, США нанесли удары по Ираку и Сирии
31 декабря 2019, 05:24 • 16 • В мире
Зарубежные СМИ 30 декабря оценивают основные достижения Владимира Путина на посту президента России и отмечают, что страна очень сильно изменилась за последние 20 лет. Немцы считают, что наибольшую роль в мировой политике играют Владимир Путин и Ангела Меркель. США нанесли удары по Ираку и Сирии
Автор:
Кучер Егор
Эффективность Путина
Как пишет Bloomberg, спустя два десятилетия после своего прихода к власти Владимир Путин восстановил глобальное влияние своей страны, однако внутренние риски для России увеличились. В материале о президенте Путине агентство отмечает амбициозность и решительность российского лидера, который уже в 2000 году, сразу после своего прихода к власти спросил напрямую у тогдашнего президента США Билла Клинтона, может ли Россия вступить в НАТО? На это американский президент сказал, что у него «нет возражений», хотя был обескуражен таким вопросом.
Bloomberg отмечает, что сейчас на мировой арене, кроме Путина, ведущими фигурами являются Ангела Меркель, находящаяся у власти 15 лет и готовящаяся уйти в отставку, а также Эммануэль Макрон, сталкивающийся с серьёзными забастовками во Франции и призывающий НАТО начать диалог с Россией. Ещё одна ведущая держава – Великобритания – переживает глубокий кризис и выходит из Евросоюза. На этом фоне Путин продолжает укреплять мощь России, добавляет Bloomberg.
– сказал Путин на встрече в Москве с высшим военным руководством.
В. Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Фото: kremlin.ru
– пишет агентство.
«При Путине Россия восстановила часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз, чем вызвал раздражение большинства из 29 стран НАТО. Он углубил связи с Китаем, аннексировал Крым у Украины, переломил ход войны в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, члену НАТО, и заключил крупные сделки по нефти и оружию с ключевым союзником США, Саудовской Аравией», – говорится в материале.
Bloomberg отмечает, что Россия снова стала ведущим игроком на Ближнем Востоке и впервые за долгое время расширяет своё влияние в Африке. Кремль возобновил военные связи с Египтом и разорённой войной Ливией.
– добавляет Bloomberg.
Расширенное совещание с членами правительства. Фото: kremlin.ru
При профицитном бюджете Россия имеет относительно небольшой долг и одни из крупнейших резервов в иностранной валюте и золоте, напоминает агентство. Однако нежелание Путина попытаться запустить экономику с помощью основного пакета мер стимулирования отражают ограничения и неэффективность, порождённые его экономикой, в которой доминирует государство, считает Bloomberg.
«Россия даже решила повысить пенсионный возраст в прошлом году, чтобы сэкономить на пенсиях, что вызвало крупные протесты. Ожидается, что по итогам года рост экономики России составит чуть более 1%, и большинство экономистов считают, что в будущем рост не превысит примерно 2% по причинам, связанным со структурой путинской системы, которая прежде всего ценит стабильность», – сказано в материале.
Путин и Меркель – главные политики
Немецкое издание Welt am Sonntag пишет, что, по мнению жителей Германии, лучше всего с вызовами в 2020 году смогут справиться президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По мнению немецких граждан, наибольшее значение для решения глобальных политических проблем будет иметь политика А. Меркель, за ней идёт Владимир Путин. Фото: Christian Thiel / Globallookpress
– пишет газета со ссылкой на данные опроса YouGov.
– сказано в материале.
По мнению немцев, именно канцлер Меркель будет стоять за решением основных мировых проблем в 2020 году. Так считают 22%. Путин в этом рейтинге эффективных мировых политиков идёт на втором месте с 20%, при этом он обошёл в сознании немцев президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и Дональда Трампа (16%). В то же время 20% немцев считают, что ни один из ведущих мировых лидеров не сможет решить новые глобальные проблемы.
Удары США по Ираку и Сирии
Как сообщает CNN, ВВС США нанесли авиаудары по группировке «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, жертвами атаки стали около 25 человек.
ВВС США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии. Фото: Sra Erin Trower / Globallookpress
– говорится в сообщении.
Удары стали «первым значительным военным ответом» на нападения со стороны шиитской группировки боевиков, известной как «Катаиб Хезболла», в результате которых были ранены многочисленные американские военнослужащие, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США. «Представитель Пентагона Джонатан Хоффман охарактеризовал удары по группировке как «точечные и оборонительные». Министр обороны США Марк Эспер в субботу согласовал удары с президентом Дональдом Трампом», – сказано в сообщении.
Представители народного шиитского ополчения, поддерживаемого Тегераном, также известного как «Хашд аш-Шааби», сообщили, что жертвами ударов США стали не менее 25 человек.
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