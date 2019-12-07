Дайджест СМИ: Новые санкции США против России, протесты во Франции

Автор:

Кучер Егор

Новые санкции

Как сообщает Reuters, Минфин США объявил о введении санкций против шести российских компаний, хакерской группировки Evil Corp. и 17 лиц, в число которых входят граждане России. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на сотрудничество с ними американских компаний.

Иск против корпорации Evil Corp., которую чиновники называют одной из самых опасных преступных организаций в интернете, предусматривает выплату пяти миллионов долларов за информацию о местонахождении предполагаемого лидера группировки Максима Якубца,

— сообщает агентство.

Отмечается, что хакеры уже смогли похитить более 100 млн долларов по всему миру, а власти Великобритании описывают 32-летнего Якубца как любителя суперкаров, который ездит на Lamborghini с номерным знаком «ВОР» на русском языке. Якубец руководит операциями хакеров «из подвалов московских кафе», добавляет Reuters.

«Якубец — настоящий преступник XXI века. ФБР включило его в список самых разыскиваемых киберпреступников в мире», — приводит агентство слова помощника генерального прокурора США Брайана Бенчковски.

Evil Corp., как утверждается, стоит за постоянно развивающейся вредоносной программой Dridex, которая уже нанесла большой ущерб банкам и предприятиям с момента своего первого появления в 2011 году. Вредоносная программа взламывает системы банков и совершает мошеннические финансовые переводы, которые в итоге попадают к хакерам,

— отмечает Reuters.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph / Globallookpress

Минфин США также считает, что Якубец и Evil Corp. связаны с ФСБ России. Лидер хакеров якобы работал на правительство России и виновен в краже секретных данных в интересах Москвы. Между тем в ФБР заявили, что власти России «в некотором смысле» помогали США выслеживать хакеров этой группировки.

Забастовки во Франции

Как сообщает Le Figaro, более 800 тыс. французов вышли на улицы в разных городах страны, протестуя против пенсионной реформы. 6 декабря из-за протестов будут закрыты 10 линий метро в Париже, общественный транспорт ходит с большими перебоями.

Le Monde уточняет, что 6 декабря ситуация в Париже не будет сильно отличаться от того, что было днём ранее. По данным издания, французские компании сократят число полётов на 20% из-за невыхода на работу многих сотрудников. Движение в Париже сильно затруднено пробками, которые возникли из-за перекрытия движения демонстрантами.

Города по всей Франции были парализованы массированной забастовкой общественного транспорта против планового пересмотра пенсионной системы страны, что стало новой проверкой решимости президента Эммануэля Макрона в его усилиях по модернизации экономики,

— отмечает The Wall Street Journal.

В данный момент серьёзно сокращено движение поездов, включая скоростную линию между Парижем и Лондоном. На части маршрутов движения нет вообще, отмечает издание. Закрыты многие школы и детские сады, Эйфелева башня и ряд экспозиций Лувра.

«По данным Министерства внутренних дел Франции, около 806 тыс. протестующих, в том числе адвокаты, учителя, студенты и авиадиспетчеры, вышли на улицы по всей стране. Демонстрации были в основном мирными, несмотря на несколько столкновений с полицией в Париже, где местные власти насчитали около 65 тыс. протестующих. Некоторые протестующие бросали камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом. Профсоюзы предупредили, что забастовка может продлиться несколько дней и стать одной из крупнейших во Франции за последние два десятилетия», — рассказывает газета о ситуации.

Фото: Norbert Scanella via www.imago-i / Globallookpress

Отмечается, что правительство Франции намерено фактически провести реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста в стране и сокращение льготных категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Детали реформы правительство озвучит только на следующей неделе, однако врачи, учителя и работники сферы транспорта уже недовольны тем, что попадают в категорию этих лиц.

Как отмечает The Wall Street Journal, ключевым моментом реформы, вызывающим недовольство, являются опасения сотрудников бюджетной сферы относительно потери преимуществ перед работниками частного сектора.

В США скончался сбежавший из СССР майор КГБ

Как пишет The Washington Post, в США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, сбежавший из СССР в 1980 году при помощи ЦРУ.

Газета рассказывает, что Шеймов «быстро поднимался по иерархии КГБ» и входил в Восьмое управление, которое считается самым секретным и занимается коммуникациями, шифрами и кодами.

«К тому времени, когда ему было 32 года, Шеймов получил звание майора и отвечал за мониторинг потока информации КГБ со всего мира. Но он всё больше разочаровывался в своём руководстве и жизни при коммунистическом режиме, особенно после того, как он заподозрил КГБ в убийстве одного из своих друзей», — пишет газета.

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Тогда Шеймов решил связаться с офицерами разведки США и в 1980 году «совершил дерзкий побег через границу со своими женой и дочерью». The Washington Post называет этот побег одним из самых значительных в период Холодной войны. После того, как он попал в США, Шеймов провёл год в беседах с сотрудниками разведки и рассказал им о всемирной криптологической сети КГБ и других секретах.

«Моя цель состояла в том, чтобы нанести как можно больше ущерба коммунистической системе. Моей особенностью было то, что я был во внутреннем "святилище" КГБ и знал всю систему, включая систему шифрования», — заявил он The Washington Post в 1990 году, когда стал публичным после 10 лет скрытной жизни.

Шеймов скончался в городе Вена в штате Вирджиния. Его смерть подтвердила супруга Ольга. Шеймов был награждён медалью за разведывательную деятельность и высоко оценён правительством США за «ценный вклад в страну и национальную безопасность».