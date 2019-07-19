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Дайджест СМИ: Новые санкции против России, США сбили иранский беспилотник
19 июля 2019, 13:54 • 67 • В мире
19 июля внимание мировой прессы сфокусировано на развитии конфликта США и Ирана: Тегеран захватил нефтяной танкер, а Вашингтон сбил иранский беспилотник. Группа сенаторов внесла в Конгресс США новый законопроект о санкциях против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые обозначила позицию по России, корпорация SpaceX едва не сожгла во время испытаний прототип своего марсианского двигателя.
Автор:
Кучер Егор
Санкции за украинских моряков
Как сообщает Radio Free Europe, двухпартийная группа законодателей США, занимающаяся украинскими вопросами, представила законопроект, предусматривающий наказание сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) за их роль в захвате 24 украинских моряков в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Документ получил название Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act («О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России»). Он был внесён членом Палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур совместно с демократом Майком Куигли и республиканцами Энди Харрисом и Брайаном Фитцпатриком.
— заявили законодатели.
Фото: www.globallookpress.com
США сбили иранский дрон
Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС сбили в Ормузском проливе дрон, принадлежащий Ирану.
— пишет газета.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
По словам Трампа, дрон был сбит с универсального десантного корабля USS Boxer, так как его экипаж счёл действия беспилотника опасными. Президент США назвал инцидент с захватом танкера и беспилотником «последним из множества провокационных и враждебных действий Ирана против судов, действующих в международных водах».
По данным военных, беспилотник мог быть уничтожен средствами РЭБ (радиолокационной борьбы). США в последний год начали развёртывание такой системы в регионе. Между тем обе стороны всё чаще вступают в мелкие стычки.
«USS Boxer был одним из шести военных кораблей, отправленных США через Ормузский пролив в качестве демонстрации силы, призванной успокоить союзников. Невооружённый вертолёт военно-морского флота Ирана пролетел рядом с кораблём, буквально в нескольких ярдах от палубы, и не удалялся, прежде чем вертолёт США прогнал его», — пишет газета.
«Затем иранское судно приблизилось к Boxer на расстояние не более 500 ярдов (457,2 метра — прим. Царьграда) — расстояние, на котором ВМС США начинают в устной форме требовать от корабля не подходить ближе. В сторону иранского судна были направлены вертолёты», — добавляет Wall Street Journal.
Урсула фон дер Ляйен не меняет курс
Новая глава Еврокомиссии и экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выступила с первым обращением на своём посту. В интервью итальянской газете La Repubblica она заявила о том, что отношение к международным вопросам со стороны России «является враждебным», и призвала к сохранению антироссийских санкций.
— сказала она.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: www.globallookpress.com
По её мнению, «Кремль не прощает никакой слабости», поэтому санкции против России должны быть всесторонне поддержаны одновременно с предложением Москве диалога.
«Мы также совершенствуемся в ликвидации клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейковыми новостями. Наша привилегия как демократии заключается в том, чтобы отвечать за прозрачность, свободу прессы и открытую дискуссию», — сказала фон дер Ляйен.
При этом она проигнорировала вопрос итальянских журналистов о том, что в «Лиге севера» министра внутренних дел Италии и вице-премьера Маттео Сальвини «разразился скандал», связанный с «финансированием из Москвы».
SpaceX чуть не сожгла марсианский двигатель
Как пишет портал Space.com, корпорация SpaceX провела новые испытания двигателя Raptor для корабля Starhopper, который в будущем может достичь Марса.
— рассказывает издание об амбициозных планах SpaceX.
Между тем, по данным профильного портала NASASpaceFlight, двигатель всё-таки загорелся во время испытаний.
Первая часть испытаний прошла штатно, а во время второго этапа произошло возгорание на пусковой площадке.
«После доставки и установки нового двигателя Raptor на Starhopper на испытательном стенде SpaceX в Бока Чика, штат Техас, во вторник поздно вечером было проведено испытание на статический пожар <…> Статический огонь, как оказалось, вызвал некоторые вторичные события, включая воспламенение метана. Тем не менее двигатель выжил и прошёл положительные проверки», — пишет издание.
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