Дайджест СМИ: Новые санкции против России, США сбили иранский беспилотник

Автор:

Кучер Егор

Санкции за украинских моряков

Как сообщает Radio Free Europe, двухпартийная группа законодателей США, занимающаяся украинскими вопросами, представила законопроект, предусматривающий наказание сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) за их роль в захвате 24 украинских моряков в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Документ получил название Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act («О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России»). Он был внесён членом Палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур совместно с демократом Майком Куигли и республиканцами Энди Харрисом и Брайаном Фитцпатриком.

Соединённые Штаты продолжают решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков. Это событие является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного порядка, основанного на правилах,

— заявили законодатели.

Фото: www.globallookpress.com

США сбили иранский дрон

Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС сбили в Ормузском проливе дрон, принадлежащий Ирану.

Президент Трамп заявил, что ВМС США сбили иранский беспилотник, который летел слишком близко к военному кораблю США в Ормузском проливе. Это произошло спустя несколько часов после того как иранские силы заявили, что они захватили иностранный танкер, что стало последним из серии инцидентов, которые привели к усилению напряжённости с США,

— пишет газета.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

По словам Трампа, дрон был сбит с универсального десантного корабля USS Boxer, так как его экипаж счёл действия беспилотника опасными. Президент США назвал инцидент с захватом танкера и беспилотником «последним из множества провокационных и враждебных действий Ирана против судов, действующих в международных водах».

По данным военных, беспилотник мог быть уничтожен средствами РЭБ (радиолокационной борьбы). США в последний год начали развёртывание такой системы в регионе. Между тем обе стороны всё чаще вступают в мелкие стычки.

«USS Boxer был одним из шести военных кораблей, отправленных США через Ормузский пролив в качестве демонстрации силы, призванной успокоить союзников. Невооружённый вертолёт военно-морского флота Ирана пролетел рядом с кораблём, буквально в нескольких ярдах от палубы, и не удалялся, прежде чем вертолёт США прогнал его», — пишет газета.

«Затем иранское судно приблизилось к Boxer на расстояние не более 500 ярдов (457,2 метра — прим. Царьграда) — расстояние, на котором ВМС США начинают в устной форме требовать от корабля не подходить ближе. В сторону иранского судна были направлены вертолёты», — добавляет Wall Street Journal.

Урсула фон дер Ляйен не меняет курс

Новая глава Еврокомиссии и экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выступила с первым обращением на своём посту. В интервью итальянской газете La Repubblica она заявила о том, что отношение к международным вопросам со стороны России «является враждебным», и призвала к сохранению антироссийских санкций.

Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России. Это варьируется от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу,

— сказала она.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: www.globallookpress.com

По её мнению, «Кремль не прощает никакой слабости», поэтому санкции против России должны быть всесторонне поддержаны одновременно с предложением Москве диалога.

«Мы также совершенствуемся в ликвидации клеветнических кампаний и кампаний в социальных сетях, подпитываемых фейковыми новостями. Наша привилегия как демократии заключается в том, чтобы отвечать за прозрачность, свободу прессы и открытую дискуссию», — сказала фон дер Ляйен.

При этом она проигнорировала вопрос итальянских журналистов о том, что в «Лиге севера» министра внутренних дел Италии и вице-премьера Маттео Сальвини «разразился скандал», связанный с «финансированием из Москвы».

SpaceX чуть не сожгла марсианский двигатель

Как пишет портал Space.com, корпорация SpaceX провела новые испытания двигателя Raptor для корабля Starhopper, который в будущем может достичь Марса.

Будущие итерации Starhopper будут летать на трёх двигателях Raptor. В полностью работоспособном звездолёте будут места на 100 пассажиров и шесть двигателей. Starship будет запускаться при помощи огромной ракеты-носителя Super Heavy, которая будет работать на 31 двигателе Raptor. Звездолёт и ракета-носитель будут многоразовыми,

— рассказывает издание об амбициозных планах SpaceX.

Между тем, по данным профильного портала NASASpaceFlight, двигатель всё-таки загорелся во время испытаний.

Первая часть испытаний прошла штатно, а во время второго этапа произошло возгорание на пусковой площадке.

«После доставки и установки нового двигателя Raptor на Starhopper на испытательном стенде SpaceX в Бока Чика, штат Техас, во вторник поздно вечером было проведено испытание на статический пожар <…> Статический огонь, как оказалось, вызвал некоторые вторичные события, включая воспламенение метана. Тем не менее двигатель выжил и прошёл положительные проверки», — пишет издание.