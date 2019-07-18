Дайджест СМИ: Новые обвинения против «русских хакеров», провал импичмента Трампа

Автор:

Кучер Егор

Тысяча хакерских атак

Как сообщает Wall Street Journal, корпорация Microsoft подготовила отчёт, в котором сообщается о тысячах кибератак на политические группы в США со стороны хакеров из России, Ирана и КНДР.

Предположительно связанные с правительствами России, Ирана и других стран хакеры за последний год совершили около 800 кибератак против политических организаций, сообщила корпорация Microsoft. Причём подавляющее большинство атак было направлено на группы, базирующиеся в США,

— пишет издание.

По данным корпорации, в большинстве случаев пострадали «мозговые центры» и неправительственные группы, которые связаны с кандидатами или политическими партиями. Эти нападения могут быть предвестниками прямых атак на кампании и избирательные системы, что уже стало тенденцией последних выборных циклов в США и Европе, считает корпорация.

Фото: www.globallookpress.com

«Полученные данные являются последним свидетельством того, что правительства иностранных государств готовят основу перед президентскими выборами 2020 года, чтобы потенциально подорвать американскую политику, как неоднократно предупреждали высокопоставленные представители разведки США», — пишет газета.

Microsoft удалось отследить 781 уведомление о предполагаемых хакерских атаках через свой сервис AccountGuard, предоставляющий услуги обеспечения безопасности федеральным и местным политическим кругам, включая партийные комитеты, а также неправительственные и некоммерческие организации.

«Microsoft заявила, что уведомила почти 10 тыс. клиентов о том, что они подвергались атакам со стороны национальных государств в прошлом году или были скомпрометированы, причём около 84% этих атак были направлены на бизнес-клиентов, а остальные имели своей целью получить доступ к электронной почте», — отмечает Wall Street Journal.

По данным Microsoft, наибольшую активность проявляли Иран, Северная Корея и Россия. Среди идентифицированных хакерских атак были и нападения со стороны группировки Fancy Bear, которая, как считается, связана с военной разведкой России.

Импичмент Трампа не прошёл

Как сообщает Washington Post, Палата представителей Конгресса США заблокировала резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Против документа выступили 332 конгрессмена, 95 выступили в его поддержку, один конгрессмен воздержался.

Это был удивительный поворот всего через один день после того, как две стороны (демократы и республиканцы. — прим. Царьград) поссорились из-за принятия Палатой резолюции, осуждающей расистские высказывания Трампа,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Газета напоминает, что демократы в Палате представителей оказались на распутье после того, как демократ Эл Грин во вторник, 16 июля, представил документ об импичменте, содержащий «расистские» цитаты Трампа в отношении четырёх женщин-конгрессменов из числа демократов.

«Нам пора разобраться с его фанатизмом. Этот президент продемонстрировал, что он хочет кричать «огонь» в переполненном театре, и мы видели, что может случиться с людьми, когда фанатизму позволено иметь полную свободу действий. Мы все должны подписаться под этим. Мы все должны сообщить миру, за что мы боремся в ситуации, когда в Белом доме сидит фанатик», — приводит Washington Post заявление Грина.

Однако, как пишет газета, демократы не показали единства, ведь 137 голосов против резолюции об импичменте были поданы из стана противников Трампа. Более того, спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, также выступила против немедленного импичмента Трампа. Она полагает, что у документа мало шансов на успех в настоящее время. Если бы Палата представителей поддержала документ, то он должен был пройти через суд и Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам.

НАТО готовит ответ России на выход из ДРМД

Телерадиокомпания BBC приводит заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал России «взвешенный оборонительный» ответ, если Москва не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в срок до 2 августа.

Столтенберг заявил, что российские ракеты, которые, по его словам, являются "явным нарушением договора", обладают ядерными способностями, мобильны, их очень трудно обнаружить, и они могут достичь европейских городов в нескольких странах за считанные минуты,

— отмечает BBC.

Й. Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

«Это серьёзно. Договор о РСМД был краеугольным камнем в контроле над вооружениями на протяжении десятилетий, и теперь мы видим его кончину. Поэтому мы должны быть готовы к миру без договора о РСМД и с большим количеством российских ракет», — сказал он.

Хотя НАТО по официальным заявлениям не планирует развёртывать собственные ядерные ракеты наземного базирования в Европе, Столтенберг заявил, что альянс отреагирует «взвешенным, оборонительным способом», если Россия откажется вернуться к соблюдению ДРСМД до 2 августа.

Среди возможных мер, по словам Столтенберга, могут быть усиление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, новые учения и инициативы. Как отметил генсек НАТО, окончательное решение о том, каким может быть ответ на действия России, будет принято после крайнего срока 2 августа.

США отправят военных в Саудовскую Аравию

Телеканал CNN сообщает, что США в рамках ответа на «иранскую угрозу» намерены отправить в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих. Предполагается, что военные будут направлены на авиабазу принца Султана, так как она наименее уязвима для иранских ракет.

По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих и вспомогательного персонала уже находится на месте. На начальном этапе ведутся подготовительные работы к развёртыванию батареи ПРО Patriot, а также по модернизации взлётно-посадочной полосы и аэродрома,

— сообщает CNN.

Фото: www.globallookpress.com

Телеканал отмечает, что нынешнее усиление американского контингента в Саудовской Аравии происходит в «деликатный период». Власти королевства всё ещё осуждают администрацию Трампа за реакцию на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что твёрдо намерен защитить Саудовскую Аравию от «иранской агрессии». Нынешнее усиление также являются частью плана по отправке 1 тыс. военных на Ближний Восток, отмечает телеканал.

«Пока что Пентагон отказывается комментировать размещение войск из-за ранней неоднозначной реакции Саудовской Аравии по поводу размещения американских войск в королевстве. Саудиты также пока не объявили, что американские войска прибывают в страну», — сообщает CNN.