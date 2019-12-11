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Дайджест СМИ: Нервный Зеленский, спокойный Путин, слежка ФБР за Трампом

11 декабря 2019, 14:09  •  53 • В мире
Зарубежные СМИ 10 декабря подробно анализируют прошедшую в Париже встречу «нормандской четвёрки» по урегулированию на Украине. Между тем в Великобритании начались судебные слушания о долге Украины в 3 млрд долларов перед Россией. В США опубликован доклад генерального инспектора Минюста по слежке ФБР за штабом Дональда Трампа
Автор:
Кучер Егор
Сдержанный успех в Париже
Прошедшие 9 декабря переговоры «нормандской четвёрки» по Украине, завершившиеся пресс-конференцией лидеров поздно ночью по московскому времени, обсуждаются целым рядом мировых СМИ. The Wall Street Journal пишет, что несмотря на ряд важных договорённостей, президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не смогли добиться успеха в переговорах, направленных на снижение напряжённости в регионе.
На своей первой личной встрече украинский президент Владимир Зеленский, бывший комик, избранный в апреле, и российский президент Владимир Путин заявили, что они договорились о прекращении огня и обмене пленными к концу года. Они также договорились об ограниченном выводе войск в определённых районах, а также о планах по разминированию в зоне конфликта,
— пишет издание.
Франция, Париж. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) перед пресс-конференцией по итогам саммита «нормандского формата» в Елисейском дворце. Фото: kremlin.ru
Подписанное в понедельник коммюнике имеет «ограниченный охват», отмечает газета. Оно не регламентирует, а лишь подтверждает соглашение, заключённое четыре года назад в Минске, которое предусматривает возвращение границы с Россией под украинский контроль, а также проведение выборов на востоке Украины.
Le Monde делает акцент на словах президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего украинский конфликт «открытой раной в сердце Европы». По его словам, «нормандский формат» восстановлен, а нынешние переговоры являются «прогрессом сами по себе».
Издание также обращает внимание на нервное поведение Зеленского, который «жадно пил воду» и обратил внимание на фотографов только после того, как ему на это «вежливо указал Путин».
«Конкретные результаты, однако, по-прежнему ограничиваются гуманитарными и военными вопросами, в то время как основной предмет расхождения — контроль над восточной границей Украины и разоружение сепаратистов — был перенесён на следующий саммит через четыре месяца», — пишет Le Figaro, забыв сказать о необходимости разоружения и украинских военных сил.
Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». Фото: kremlin.ru
Газета добавляет, что итогом встречи в Париже может быть «сдержанный оптимизм», а президент России Владимир Путин выразил удовлетворение прошедшими переговорами и отдельно указал на необходимость неукоснительного соблюдения минских соглашений, в которых подтверждена российская позиция по границе. Зеленский же считает этот вопрос дискуссионным.
Тон Le Figaro — ещё более жёсткий. Издание пытается дать ответ на прозвучавший в ходе пресс-конференции вопрос о наступлении «оттепели» между Россией и Украиной, Россией и Европой.
«Избрание главой Украины Владимира Зеленского, который протянул руку Москве, позволило организовать новую встречу в нормандском формате», — считает издание.
Тем не менее, отвечая на вопрос об отсутствии серьёзного прогресса, Le Figaro пишет, что «Путин в нём не заинтересован».
«Со времени прихода в Кремль Владимир Путин пытается восстановить влияние России в регионе. Последней иллюстрацией этого путинского проекта, который беспокоит дальние страны, является Европа. Москва недавно усилила своё давление, чтобы подтолкнуть интеграцию с Белоруссией. Но одним из наиболее эффективных способов консолидации влияния России на территории бывшего СССР является поддержание замороженных конфликтов на его периферии. В начале 1990-х Москва подпитывала сепаратистские движения в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии», — пишет французская газета.
В. Путин. Фото: kremlin.ru
Украинский долг в три миллиарда долларов
Как сообщает Reuters, Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 млрд долларов.
В понедельник Россия заявила британскому Верховному суду, что Украине нельзя разрешать использовать геополитические аргументы для оспаривания миллиардов долларов долга после того, как Киев заявил, что был вынужден занять эти деньги у Москвы,
— отмечает агентство.
Разрешение дела состоялось ранее в Лондоне, и долг был реструктурирован в виде еврооблигаций на 3 млрд долларов, срок погашения по этим бумагам наступил ещё в 2015 году, однако они не были погашены, добавляет агентство. Первоначально суд вынес решение о необходимости выплаты украинского долга, однако Апелляционный суд согласился с доводами Украины о том, что сначала Киев имеет право попытаться оспорить долг в полном объёме.
В судебных документах, подготовленных к слушанию, Киев заявил, что «был вынужден выпустить еврооблигации из-за подавляющего давления со стороны России в отношении угроз территории, экономике и гражданам Украины». Эти угрозы «возникли всего несколько месяцев спустя в результате незаконного вторжения и оккупации Крыма, а также военного вмешательства на востоке Украины», говорится в заявлении.
Здание Министерства финансов России. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress
Как заявило Министерство финансов России в понедельник, оно по-прежнему уверено, что Верховный суд вынесет решение в пользу Москвы в этом деле. Украина заявила, что ожидает решения в первой половине следующего года.
ФБР взялось за Трампа и не преуспело
Американская пресса широко обсуждает публикацию доклада генерального инспектора американского Минюста Майкла Хоровитца о том, как спецслужбы вели слежку за штабом Дональда Трампа перед и во время выборов в 2016 году. Дональд Трамп уже назвал данные этого доклада «позором для страны».
«Чиновники ФБР имели достаточные основания для того, чтобы начать расследование связей между Россией и помощниками Трампа в 2016 году, и они действовали без политической предвзятости, говорится в долгожданном отчёте в понедельник. Однако в нём сделан вывод, что расследование было поспешным и неэффективным, а также сопровождалось серьёзными ошибками», — пишет The New York Times.
Против действий ФБР выступил генеральный прокурор США Уильям Барр, который обвинил спецслужбы в давлении на Трампа.
Тема газа на «нормандской» встрече в Париже не раскрыта: Договорились договариваться
У. Барр. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress
«Из отчёта генерального инспектора теперь ясно, что ФБР начало навязчивое расследование президентской кампании в США по самым тонким подозрениям, которых, на мой взгляд, было недостаточно, чтобы оправдать предпринятые шаги», — приводит газета заявление Барра.
Доклад генерального инспектора Майкла Хоровитца на 434 страницах не разрешит противоречий. Суд считает, что расследование ФБР, получившее название Crossfire Hurricane ("Ураган перекрёстного огня" — прим. Царьград), было в достаточной степени обосновано и в целом подтверждает предыдущие выводы, которые сделал ещё спецпрокурор Роберт Мюллер,
— пишет по этому поводу The Washington Post.
Издание отмечает, что расследование ФБР — шанс для противников Трампа не допустить его переизбрания в 2020 году, тогда как для самого Трампа и его сторонников важной является дискредитация этого расследования.

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