Дайджест СМИ: Неожиданный канцлер Австрии, Иран не получит С-400, Трамп наказывает Мексику

Автор:

Кучер Егор

Россия влияет на весь Ближний Восток

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на «двух высокопоставленных российских источников», Россия отказала Ирану в продаже ракетных комплексов С-400.

Россия отклонила иранскую просьбу о покупке систем ПРО С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет ещё большую напряжённость на Ближнем Востоке, считают два человека, осведомлённые об этом, в том числе высокопоставленный российский чиновник,

— пишет Bloomberg.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

По его данным, решение об отказе Ирану принимал лично президент России Владимир Путин. Агентство напоминает, что 7 мая с официальным визитом в Москве был министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Bloomberg отмечает, что появление С-400 у Ирана могло кардинально изменить расклад сил в регионе, который уже длительное время остаётся горячей точкой на мировой карте.

«Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой с одной стороны и Соединёнными Штатами Америки и их арабскими союзниками в Персидском заливе — с другой. Президент Дональд Трамп согласился в этом месяце направить больше войск США в регион, после того как США обвинили Иран в нападениях на саудовские нефтяные установки, а также на четыре корабля», — сообщает агентство.

Вместе с тем Bloomberg подчёркивает, что Россия и Иран поддерживают тесные политические и военные связи в последние годы, несмотря на очевидные попытки Москвы постепенно уменьшить влияние Ирана на Ближнем Востоке, чтобы не подвергать риску свои отношения с другими региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Израиль.

Новый канцлер Австрии

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, канцлером Австрии впервые стала женщина — 69-летняя глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она возглавит правительство страны до новых выборов, которые должны пройти в сентябре. Kronen Zeitung отмечает, что её назначение на этот пост оказалось неожиданностью не только для граждан, но и для самой Бирляйн.

Б. Бирляйн. Фото: www.globallookpress.com

«Это, безусловно, удивительно для вас и для меня тоже. Федеральный президент попросил меня подумать, могу ли я представить себя на должности канцлера», — приводит издание слова Бирляйн в её первом совместном заявлении с президентом Александром Ван дер Белленом.

Бирляйн провела несколько часов в раздумьях, после чего ответила президенту согласием и «решила взять на себя ответственную задачу работать на благо Австрии». Между тем она уже объявила о первых назначениях в австрийском кабинете министров.

«Как объявила Бирляйн, бывший председатель Административного суда Клеменс Джаблонер станет вице-канцлером и министром юстиции. Посол Александр Шалленберг, в настоящее время глава европейского отделения Федеральной канцелярии и ближайший соратник бывшего канцлера Себастьяна Курца, назначен министром иностранных дел и Европы», — пишет Kronen Zeitung.

Издание также приводит мнение президента Ван дер Беллена, который объяснил свой выбор тяжёлой политической ситуацией в стране, из которой её может вывести только тот, кто годами защищал конституционные права и свободы на посту председателя Конституционного суда.

Китай вредит политике Трампа

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как стало известно агентству Bloomberg, Китай нанёс очередной удар по США в торговой войне и приостановил закупки американской сои.

«Государственные покупатели зерна не получили никаких дальнейших заказов на продолжение так называемой «покупки доброй воли» и не ожидают, что это произойдёт, из-за отсутствия согласия на торговых переговорах, сообщили источники, которые просили не называть их имени из-за конфиденциальности информации», — сообщает агентство.

По данным правительства США, Китай с декабря и до настоящего времени закупил порядка 13 млн метрических тонн американской сои, однако потом возникли сложности на торговых переговорах с США. Решение Китая также становится ударом по министру сельского хозяйства США Сонни Пердью, который в феврале пообещал, что Китай купит дополнительно 10 млн тонн сои. Останавливая эти закупки, Пекин также бьёт и по самому Дональду Трампу, отмечает Bloomberg.

Ограничение закупок сои в США является прямым ударом по политической базе Трампа. На выборах 2016 года Трамп получил поддержку восьми из 10 штатов с самым большим производством сои, все они находятся на Среднем Западе. Айова, второй по величине производитель сои в стране после Иллинойса, перешла от демократов к республиканцам в 2016 году и может снова вернуться к демократам в 2020 году,

— предостерегает агентство.

Данная ситуация также накладывается на тяжёлое состояние американского сельского хозяйства. Bloomberg пишет, что торговая война усугубила пятилетнее падение цен на сырьевые товары в США, а также потери от наводнения на Среднем Западе.

«В целом доход фермерских хозяйств США упал в прошлом году на 16% — до 63 млрд долларов, что примерно вдвое меньше, чем в 2013 году», — подчёркивает Bloomberg.

Трамп объявляет торговую войну Мексике

По сообщению мексиканского издания El Universal, власти Мексики обещают дать решительный ответ на повышение торговых пошлин Дональдом Трампом, о котором американский президент объявил накануне. США с 10 июня введут 5%-ые тарифы на товары из Мексики и будут повышать пошлины до тех пор, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов в Америку.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

«Мексика в четверг охарактеризовала как «катастрофическое» заявление президента США Дональда Трампа о том, что он введёт пятипроцентный тариф на товары, поступающие из этой страны, с 10 июня, если она не остановит нелегальную миграцию», — пишет издание.

«Это что-то катастрофическое, эта угроза, и её приведение в исполнение будет очень серьёзным. Если это произойдёт, мы должны энергично отреагировать», — приводит El Universal заявление замглавы МИД Мексики Хесуса Сеада.

По его словам, действия Трампа становятся «ледяным душем», мешающим выстроить хорошие отношения между двумя странами. Мексика окажется в безвыходном положении и будет действовать. Сеад отметил, что его страна может ввести собственные пошлины в 5% на американские товары.

Как пишет Wall Street Journal, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил Трампу письмом, в котором он призвал к более глубокому диалогу по проблеме миграции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: www.globallookpress.com

— отметил президент Мексики.

Он повторил своё предложение противостоять миграции посредством усилий по развитию Центральной Америки, добавив, что Мексика делает всё возможное, чтобы обуздать поток мигрантов, не нарушая прав человека.

«Люди не покидают свою родину ради удовольствия, они делают это по необходимости. У меня нет недостатка в смелости, я не трус и я не робок, я действую исходя из своих принципов. И я верю в политику, которая, помимо прочего, была изобретена, чтобы избегать конфронтации и войн», — написал Обрадор Трампу.