Дайджест СМИ: Названы возможные преемники Болтона, Россия «озолотила» свою экономику

Автор:

Кучер Егор

Отставка Болтона

Уход из администрации президента США Джона Болтона – тема номер один для большинства западных СМИ, которые отмечают, что это событие знаменует собой смену политического курса Вашингтона в области безопасности.

Президент Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона после ожесточённых дебатов по поводу мирных переговоров с Афганистаном. Эти споры стали последними в ряду многих, вызвавших серьёзные разногласия,

– пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Болтон, ставший уже третьим по счёту советником по нацбезопасности в администрации Трампа, оказывал «ястребиное влияние» на Белый дом, тогда как президент США стал уклоняться от проведения политики вмешательства в дела других стран. Болтон также был не согласен с другими чиновниками в вопросах политики по КНДР, Ирану и России.

«В течение нескольких месяцев Трамп защищал агрессивные взгляды Болтона и заявлял, что ценит разнообразие мнений. Но после того как Болтон не согласился с заинтересованностью президента в достижении мирного соглашения в Афганистане, включая переговоры на прошлых выходных с талибами и афганскими лидерами в Кэмп-Дэвиде, которые в конечном итоге были отменены, Трамп дал понять, что с него достаточно», – отмечает издание.

Отмечается, что Болтон сам подал Трампу заявление о своей отставке после жёсткого разговора с Трампом в понедельник по афганскому вопросу. Как заявил сам Болтон, президент не дал немедленного ответа, а пообещал «подумать об этом завтра».

Отставка (Болтона – прим. Царьграда) накануне годовщины терактов 11 сентября показала, что дебаты по поводу политики в Афганистане и на Ближнем Востоке продолжают доминировать во внешней политике США и разделять Республиканскую партию почти два десятилетия спустя,

– пишет издание.

Д. Болтон. Фото: Serg Glovny/Globallookpress

Высокопоставленный источник Wall Street Journal в Белом доме заявил, что Трамп ценит разнообразие мнений, но «когда он принимает решение, он ожидает, что мы сделаем свою работу, а Болтон этого не делал».

Исполнять обязанности Болтона временно будет его заместитель Чарльз Куперман.

Телеканал CNN между тем назвал вероятных преемников Болтона. В списке 10 имён. Среди них: генерал-майор запаса Рикки Уодделл, который в течение года занимал пост заместителя советника по нацбезопасности США, Стив Бигун – специальный представитель США в Северной Корее, Роб Блэр – советник по национальной безопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани, Ричард Гренелл – посол США в Германии, Пит Хукстра – посол США в Нидерландах.

Также на пост претендуют Кит Келлог – советник по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, Дуглас Макгрегор – полковник армии США в отставке, Джек Кин – отставной четырёхзвёздный генерал и Фред Флитц – бывший начальник штаба Болтона в Совете национальной безопасности США.

Япония сменила правительство

Как сообщает New York Times, премьер-министр Японии Синдзо Абэ «перетряхнул» свой кабинет министров, оставив в нём лишь ключевые фигуры и добавив в его состав двух женщин, в также сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми – 38-летнего Синдзиро Коидзуми.

Синдзо Абэ. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Абэ, сделавший тёплые отношения с Дональдом Трампом основным вектором своей политики, сохранил на ключевых постах старых министров. Таро Коно, который был министром иностранных дел, назначен министром обороны, а министр экономической политики Тосимицу Мотеги теперь стал министром иностранных дел,

– сообщает издание.

Свой пост также сохранил министр финансов Таро Асо, однако остальные 13 портфелей достанутся новым лицам.

Отмечается, что самым молодым в кабмине стал Синдзиро Коидзуми – новый министр охраны окружающей среды.

«Отец Коидзуми был очень популярен, когда был у власти. В течение многих лет японская общественность ожидала, что младшему Коидзуми суждено стать новым премьером», – пишет издание.

Россия нарастила запасы золота

Как сообщает Bloomberg, за последнее десятилетие Россия увеличила запасы золота в четыре раза в рамках отказа от долларовых активов, что уже окупилось с лихвой. Общая стоимость золота России в прошлом году подскочила на 42% – до 109,5 млрд долларов.

Долгосрочная ставка России на золото выглядит лучше с каждым месяцем <…>. Сейчас этот металл составляет самую большую долю в общих запасах России с 2000 года,

– отмечает агентство.

В сообщении сказано, что Центральный банк России был крупнейшим покупателем золота в последние несколько лет, так как президент Владимир Путин пытается ослабить зависимость от доллара США на фоне сохраняющихся напряжённых отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Если бы России действительно потребовалось получить доступ к своему золотому запасу, это принесло бы огромную прибыль – металл вышел на лучшие годовые цены с 2010 года на фоне торговой войны между США и Китаем, которая вредит глобальному росту и заставляет центральные банки смягчать монетарную политику», – отмечает Bloomberg.

Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress

Аналитики отмечают, что Россия всё больше делает ставку на политически нейтральные активы, что позволяет ей достигать макроэкономической стабильности.

Массовая замена активов в долларах США золотом – стратегия, которая принесла Банку России миллиарды долларов всего за несколько месяцев,

– сказали аналитики.

Джек Ма ушёл на пенсию

Основатель торговой империи Alibaba, самый богатый человек Китая с состоянием в 40 млрд долларов Джек Ма покинул компанию спустя 20 лет после её основания.

«Во вторник, когда ему исполнилось 55 лет, Ма ушёл с поста председателя Alibaba Group в рамках давно запланированной схемы преемственности. Alibaba Group – крупнейший в мире гигант в сфере электронной коммерции, имеющий втрое больший объём продаж в сравнении с Amazon», – сообщает Business Insider.

Джек Ма. Фото: Long Wei/Globallookpress

В настоящий момент в Alibaba работают порядка 100 тыс. человек, а первичное размещение акций компании (IPO) в 2014 году на 24 млрд долларов остаётся крупнейшим в истории. По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Ма оценивается в 40 млрд долларов, он занимает 21-е место в мире.

Отмечается, что Ма уходит с главной руководящей должности, однако возглавит Alibaba Partnership – объединение из 38 человек, которое «косвенно играет роль в управлении группой».