Дайджест СМИ: Наезд на людей в Германии, НЛО над Фиджи и возвращение Российской Империи

Автор:

Курганов Дмитрий

Сдержал обещание

В понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарзен в Германии проходило карнавальное шествие. В мероприятии приняли участие около 700 человек. Однако праздник был омрачён серьёзным происшествием. Около половины третьего дня по местному времени в толпу людей въехал автомобиль. Пострадали 30 человек, семеро из них госпитализированы в тяжёлом состоянии.

За рулём находился 29-летний гражданин Германии, которого очевидцы случившегося чуть не избили на месте. Полицейским пришлось встать на защиту виновника инцидента, чтобы не дать свершиться самосуду. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне квалифицировала наезд как покушение на убийство. О теракте речь пока не идёт.

Телеканал RTL поговорил с соседкой подозреваемого. Выяснилось, что она виделась с ним, когда он уезжал из дома. "Он выглядел так, словно принял наркотики, и сказал, что скоро о нём напишут газеты", – заявила она. По свидетельству очевидцев, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако официально эту информацию в правоохранительных органах ещё не подтвердили.

При этом, как сообщает таблоид Bild, сам подозреваемый получил серьёзные травмы после наезда на участников карнавального шествия, поэтому полиция сможет допросить его, только когда он придёт в себя.

В городе Фолькмарзен в Германии в толпу людей въехал автомобиль. Фото: Uwe Zucchi / Globallookpress

Едва не обернувшееся крупной трагедией происшествие произошло в так называемый Розовый понедельник – день, являющийся кульминацией карнавального сезона. Город Фолькмарзен, где всё и произошло, совсем небольшой. Его население всего лишь 7 тысяч человек. Он расположен на севере федеральной земли Гессен.

Имперское будущее России

Испанское издание La Vanguardia задаётся вопросом, действительно ли возвращается Российская Империя. Автор статьи довольно уважительно, но в то же время поверхностно описывает российскую действительность и место нашей страны на мировой арене. Он неоднократно отмечает, что Россия своей политикой может поставить в тупик кого угодно, и поэтому рассуждать о ней очень сложно. В качестве сравнения в тексте упоминается "знаменитая русская деревянная игрушка" матрёшка – видимо, имеется в виду, что внутри всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Также в статье говорится о том, что понимать, каким курсом следует Москва, становится всё сложнее, поскольку слишком много ложных данных поступает как с Запада, так и из самой России. Издание ссылается на "некоторых аналитиков", считающих, что в стране развивается новая империалистическая идеология, основанная на объединении в культуре образа жизни Российской Империи и СССР, и главную роль в этом процессе играет православная церковь.

Считается, что большинство жителей современной России не жалеют о прошлом, а потому положительно относятся к обеим эпохам, причём молодые люди 18-24 лет особенно идеализируют советский период истории, хотя никогда не жили в это время. Впрочем, возможно, именно в этом причина. Они и в начале 90-х не жили.

Расширение НАТО на Восток стало главной ошибкой Запада, пишет La Vanguardia. Таким образом, было нарушено обещание, данное отцу перестройки Михаилу Горбачёву в 1990 году. Поэтому не стоит удивляться, что политическая элита России повернулась в сторону Китая. Стратегическое партнёрство двух стран не может не вызывать у Запада раздражения, в первую очередь у США. Предполагалось, что введённые ещё Бараком Обамой санкции после присоединения Крыма нанесут серьёзный удар по российской экономике, а в реальности они пошли стране лишь на пользу.

На Западе считают, что молодые люди в России особенно идеализируют советский период истории. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Как отмечает автор статьи, именно тогда политическое руководство начало восстанавливать большое количество промышленных предприятий, разрушенных в 90-е годы, приступило к их обновлению, а также к открытию новых производств. Кроме того, Россия активно развивает свой военно-промышленный комплекс, достигая в этом направлении "впечатляющих результатов", особенно в области гиперзвукового оружия и ведения радиоэлектронной борьбы. Также страна добилась немалых успехов в области нанотехнологий, использовании ядерной энергии в мирных целях, создании искусственного интеллекта и других важных сферах.

"Специалисты в области геополитики считают, что ещё одна большая ошибка Запада заключалась в том, что после распада СССР у России оставались только сырьё и ядерное оружие, поэтому западные страны решили, что ей не удастся восстановиться", – так в тексте объясняется природа недооценки нашей страны.

Впрочем, некоторые эксперты и сейчас недооценивают Россию, считая, что её возможности исчерпались, а все успехи, что мы видим, лишь красивая обложка, а не действительность. На самом деле, чем дольше на Западе так будут думать, тем лучше. В конце статьи La Vanguardia приводит слова экс-главы МИД Испании Жозепа Борреля, который однажды сказал: "Россия вернулась, чтобы остаться". Тем не менее вывод издания таков, что о возрождении Российской Империи пока говорить рано.

"Старый трюк" инопланетян

На очередное "доказательство" существования инопланетян натолкнулся эксперт по неопознанным объектам Скот Уоринг. Как пишет британский портал Express, уфолог обнаружил НЛО на картах Google. Он уверен, что спутник заснял тот момент, когда инопланетный корабль похищал самолёт с пассажирами на борту в районе островов Фиджи.

Уоринг обратил внимание на необычной формы чёрную тень вокруг самолёта, как будто воздушное судно "всасывается" внутрь образовавшегося на этом месте пузыря. Рядом с ним, по мнению уфолога, находится сам НЛО. Он светится, у него неровные края, что выглядит довольно странным.

Изображение, о котором идёт речь, и сейчас доступно на картах Google по координатам 18° 3’22.84” ю.ш. 178° 41’8.51” в.д., также для его просмотра можно перейти по ссылке. На картах действительно видна аномалия, представляющая собой "волнистый" полукруг, частично розовый, частично бирюзовый и белый посередине.

Изучение увиденного при помощи специального программного обеспечения позволило Уорингу предположить, что объекты находятся на самом деле довольно низко, возможно, даже на уровне земли. По его подсчётам, длина самолёта составляет около 11 метров, у соседнего пятна размеры примерно такие же.

Уфолог уверен, что самолёт "застыл" после столкновения с НЛО, а инопланетяне в этот момент начали загружать вещи с самолёта. "Это стопроцентное доказательство того, что инопланетяне похищают людей", – отметил Уоринг. Также эту паузу они могли использовать для своего "старого трюка", когда они стирали память людей и возвращали их спустя несколько часов.

Неудивительно, что эта аномалия вызвала бурное обсуждение в Youtube, где на специализирующемся на данной теме канале был выложен подробный видеоразбор скриншота с карт Google.

"Вот как раз из-за таких роликов Youtube теперь воспринимают только как развлечение", – констатировал один из комментаторов. Многие пользователи видеохостинга посчитали, что пятно, которое Уоринг принял за НЛО, всего лишь отражение солнца в воде океана.