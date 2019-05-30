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Дайджест СМИ: Мюллер уходит в отставку, «молекулы свободы» США, Джонсон может угодить за решётку
30 мая 2019, 14:39 • 13 • В мире
Западные СМИ 30 мая активно обсуждают отставку спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, который нарушил молчание и выступил с последней пресс-конференцией. Вашингтон назвал американский СПГ «молекулами свободы», а в Великобритании вероятный преемник Терезы Мэй Борис Джонсон предстанет перед судом за ложь о Brexit
Автор:
Кучер Егор
Мюллер хлопает дверью
Как пишет подавляющее большинство западных СМИ, спецпрокурор Мюллер решил «громко хлопнуть дверью», оставив демократов Конгресса один на один с Дональдом Трампом в их попытке организовать импичмент. Как пишет Wall Street Journal, выступая на финальной пресс-конференции, Мюллер отметил, что если бы он был уверен в том, что президент Трамп не совершил преступления, то «он так бы и сказал». Но тем не менее спецпрокурор заявил: «Складывается впечатление, что работа Конгресса заключается в попытке обвинить действующего президента в проступке».
– приводит издание заявление Мюллера в Минюсте по поводу его почти двухлетнего расследования связей Трампа с Россией.
Р. Мюллер. Фото: www.globallookpress.com
Как отмечает Wall Street Journal, Мюллер тем самым дал понять, что он «умывает руки» и возможные будущие обвинения против Трампа должны выдвигаться напрямую Конгрессом, а не Минюстом.
«Не отвечая ни на какие вопросы, он сказал, что уходит в отставку со своего поста в Министерстве юстиции, закрывает кабинет специального прокурора и возвращается к личной жизни. На этом заканчивается его расследование российского вмешательства, в рамках которого также рассматривались связи между кампанией Трампа и Москвой и любые попытки помешать расследованию», – пишет газета.
Bloomberg добавляет, что финальное выступление Мюллера лишь обострило споры сторонников Трампа с его противниками, которые пытаются инициировать процедуру импичмента. Один из наиболее серьёзных критиков Трампа конгрессмен-демократ Джерролд Надлер заявил, что теперь делом президента США должен заняться Конгресс.
– сказал Надлер.
«Молекулы свободы» США
Как сообщает CNN, в ходе министерской конференции по чистой энергетике, прошедшей в Ванкувере, двое представителей Минэнерго США назвали добываемый в стране природный газ «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Такое заявление содержалось в пресс-релизе, объявляющем о расширении производства природного газа в Техасе.
«Увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет решающее значение для распространения свободного газа по всему миру, предоставляя союзникам Америки разнообразный и доступный источник чистой энергии», – сказал заместитель министра энергетики Марк Менезес.
– заявил помощник министра энергетики Стивен Уинберг.
Фото: www.globallookpress.com
По сообщению CNN, компания Freeport LNG в состоянии экспортировать 0,72 млрд кубических футов (203,8 тыс. кубометров) СПГ в сутки. К 2020 году предприятие может нарастить суточные объёмы экспорта до 5 млрд кубических футов (141,5 млн кубометров).
Секретные ядерные испытания России
Wall Street Journal узнала, что США подозревают Россию в проведении секретных ядерных испытаний. Газета пишет об этом со ссылкой на данные американской разведки.
«Россия, вероятно, тайно проводит ядерные испытания очень низкой взрывной мощности, чтобы модернизировать свой ядерный арсенал, говорится в последних оценках разведки США, которая оспаривает заявления Москвы о том, что она добросовестно придерживается международного договора, запрещающего ядерные испытания», – пишет газета.
По мнению разведки, Кремль не соблюдает свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ратифицированному Москвой в 2000 году. Издание считает, что это происходит из-за «начала разрушения cистемы контроля над вооружениями, ограничивающей военную конкуренцию между США и Россией». Это привело к тому, что «обе стороны осуществляют амбициозные программы по созданию нового ядерного оружия».
– пишет Wall Street Journal.
Договор о запрете ядерных испытаний, напоминает издание, разрешает целый ряд мероприятий по обеспечению безопасности и надёжности ядерного оружия, однако запрещает деятельность по новым ядерным испытаниям.
Газета обращает внимание на то, что представители администрации США не смогли подтвердить нарушение Россией договора и назвать масштабы предполагаемых испытаний.
Борис Джонсон предстанет перед судом
Как пишет Independent, бывшему министру иностранных дел Великобритании и одному из кандидатов на пост премьера Борису Джонсону была вручена повестка в суд. Его подозревают во лжи о Brexit.
Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
«Судья вызвал депутата-консерватора, чтобы он предстал перед судом после того, как представитель общественности начал частное судебное преследование в связи с утверждениями, что членство в ЕС обходится Великобритании в 350 млн фунтов в неделю», – пишет издание.
– поясняет Independent.
Отмечается, что обвинения против Джонсона выдвинуты по статье о «неправомерном поведении на государственной службе», что влечёт за собой наказание вплоть до пожизненного заключения. Первый толчок делу против экс-главы МИД дал некто Маркус Болл, который собрал более 200 тыс. фунтов стерлингов в рамках краудфандинговых кампаний и начал частное расследование против Джонсона.
«Адвокат Льюис Пауэр, представляющий интересы Болла, заявил суду, что Джонсон преднамеренно ввёл в заблуждение общественность во время кампании по референдуму о выходе из ЕС, а затем повторил это заявление во время всеобщих выборов 2017 года», – пишет газета.
Пауэр заявил в своём иске, что «Великобритания никогда не отправляла, не давала и не предоставляла 350 млн фунтов стерлингов в неделю в Европу, это заявление является ложью». Сторона обвинения считает, что Джонсон намеренно пугал жителей Британии выдуманной цифрой, чтобы выслужиться перед сторонниками Brexit в 2016 году. Сам Джонсон через своего адвоката уже отверг обвинения.
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