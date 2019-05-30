Дайджест СМИ: Мюллер уходит в отставку, «молекулы свободы» США, Джонсон может угодить за решётку

Автор:

Кучер Егор

Мюллер хлопает дверью

Как пишет подавляющее большинство западных СМИ, спецпрокурор Мюллер решил «громко хлопнуть дверью», оставив демократов Конгресса один на один с Дональдом Трампом в их попытке организовать импичмент. Как пишет Wall Street Journal, выступая на финальной пресс-конференции, Мюллер отметил, что если бы он был уверен в том, что президент Трамп не совершил преступления, то «он так бы и сказал». Но тем не менее спецпрокурор заявил: «Складывается впечатление, что работа Конгресса заключается в попытке обвинить действующего президента в проступке».

Конституция требует иного, чем система уголовного правосудия, которая хочет официального обвинения действующего президента в проступках. Согласно давней политике департамента, президент не может быть обвинён в федеральном преступлении, пока он находится на своём посту. Это неконституционно, даже если обвинение хранится под печатью и скрыто от общественности,

– приводит издание заявление Мюллера в Минюсте по поводу его почти двухлетнего расследования связей Трампа с Россией.

Р. Мюллер. Фото: www.globallookpress.com

Как отмечает Wall Street Journal, Мюллер тем самым дал понять, что он «умывает руки» и возможные будущие обвинения против Трампа должны выдвигаться напрямую Конгрессом, а не Минюстом.

«Не отвечая ни на какие вопросы, он сказал, что уходит в отставку со своего поста в Министерстве юстиции, закрывает кабинет специального прокурора и возвращается к личной жизни. На этом заканчивается его расследование российского вмешательства, в рамках которого также рассматривались связи между кампанией Трампа и Москвой и любые попытки помешать расследованию», – пишет газета.

Bloomberg добавляет, что финальное выступление Мюллера лишь обострило споры сторонников Трампа с его противниками, которые пытаются инициировать процедуру импичмента. Один из наиболее серьёзных критиков Трампа конгрессмен-демократ Джерролд Надлер заявил, что теперь делом президента США должен заняться Конгресс.

Учитывая, что специальный прокурор Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против президента, теперь Конгресс должен дать ответ на преступления, ложь и другие правонарушения президента Трампа – и мы сделаем это,

– сказал Надлер.

«Молекулы свободы» США

Как сообщает CNN, в ходе министерской конференции по чистой энергетике, прошедшей в Ванкувере, двое представителей Минэнерго США назвали добываемый в стране природный газ «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Такое заявление содержалось в пресс-релизе, объявляющем о расширении производства природного газа в Техасе.

«Увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет решающее значение для распространения свободного газа по всему миру, предоставляя союзникам Америки разнообразный и доступный источник чистой энергии», – сказал заместитель министра энергетики Марк Менезес.

Я рад, что Министерство энергетики делает всё возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет экспортировать по всему миру молекулы свободы США,

– заявил помощник министра энергетики Стивен Уинберг.

Фото: www.globallookpress.com

По сообщению CNN, компания Freeport LNG в состоянии экспортировать 0,72 млрд кубических футов (203,8 тыс. кубометров) СПГ в сутки. К 2020 году предприятие может нарастить суточные объёмы экспорта до 5 млрд кубических футов (141,5 млн кубометров).

Секретные ядерные испытания России

Wall Street Journal узнала, что США подозревают Россию в проведении секретных ядерных испытаний. Газета пишет об этом со ссылкой на данные американской разведки.

«Россия, вероятно, тайно проводит ядерные испытания очень низкой взрывной мощности, чтобы модернизировать свой ядерный арсенал, говорится в последних оценках разведки США, которая оспаривает заявления Москвы о том, что она добросовестно придерживается международного договора, запрещающего ядерные испытания», – пишет газета.

По мнению разведки, Кремль не соблюдает свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ратифицированному Москвой в 2000 году. Издание считает, что это происходит из-за «начала разрушения cистемы контроля над вооружениями, ограничивающей военную конкуренцию между США и Россией». Это привело к тому, что «обе стороны осуществляют амбициозные программы по созданию нового ядерного оружия».

Речь идёт о деятельности на Новой Земле, отдалённом архипелаге за Полярным кругом, где Россия проводит ядерные испытания. Там, по мнению аналитиков разведки США, Россия, вероятно, провела испытания ядерного оружия с очень низкой мощностью в рамках своих усилий по разработке нового ядерного оружия,

– пишет Wall Street Journal.

Договор о запрете ядерных испытаний, напоминает издание, разрешает целый ряд мероприятий по обеспечению безопасности и надёжности ядерного оружия, однако запрещает деятельность по новым ядерным испытаниям.

Газета обращает внимание на то, что представители администрации США не смогли подтвердить нарушение Россией договора и назвать масштабы предполагаемых испытаний.

Борис Джонсон предстанет перед судом

Как пишет Independent, бывшему министру иностранных дел Великобритании и одному из кандидатов на пост премьера Борису Джонсону была вручена повестка в суд. Его подозревают во лжи о Brexit.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

«Судья вызвал депутата-консерватора, чтобы он предстал перед судом после того, как представитель общественности начал частное судебное преследование в связи с утверждениями, что членство в ЕС обходится Великобритании в 350 млн фунтов в неделю», – пишет издание.

Обвинения носят характер подлежащих уголовному рассмотрению. Это означает, что ответчик должен будет присутствовать на предварительных слушаниях в суде, а затем дело будет передано в суд первой инстанции для рассмотрения,

– поясняет Independent.

Отмечается, что обвинения против Джонсона выдвинуты по статье о «неправомерном поведении на государственной службе», что влечёт за собой наказание вплоть до пожизненного заключения. Первый толчок делу против экс-главы МИД дал некто Маркус Болл, который собрал более 200 тыс. фунтов стерлингов в рамках краудфандинговых кампаний и начал частное расследование против Джонсона.

«Адвокат Льюис Пауэр, представляющий интересы Болла, заявил суду, что Джонсон преднамеренно ввёл в заблуждение общественность во время кампании по референдуму о выходе из ЕС, а затем повторил это заявление во время всеобщих выборов 2017 года», – пишет газета.

Пауэр заявил в своём иске, что «Великобритания никогда не отправляла, не давала и не предоставляла 350 млн фунтов стерлингов в неделю в Европу, это заявление является ложью». Сторона обвинения считает, что Джонсон намеренно пугал жителей Британии выдуманной цифрой, чтобы выслужиться перед сторонниками Brexit в 2016 году. Сам Джонсон через своего адвоката уже отверг обвинения.