Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией

Автор:

Кучер Егор

Путин нервирует НАТО

Как пишет The Wall Street Journal, Россия создала пять новых вертолётных площадок на острове Гогланд в Финском заливе, что позволяет ей за считанные минуты достигать столиц Эстонии и Финляндии. Таким образом Москва продолжает производить действия, которые заставляют Запад нервничать, отмечает издание.

Этим летом один из крупнейших российских вертолётов приземлился на крошечном острове между Финляндией и Эстонией, выгрузил материалы и высадил инженеров, которые быстро построили вертолётную базу для российских военных,

— пишет газета.

Таким образом Россия приобретает новую стратегическую площадку в регионе, который может быть линией фронта в любом конфликте между Россией и НАТО. Обе стороны существенно укрепили здесь свои силы, а напряжённость достигла наивысшего уровня после окончания Холодной войны, отмечает издание.

«Находясь между страной НАТО и северным союзником альянса, база не добавляет России большой военной мощи. Но её строительство, похоже, соответствует усилиям президента России Владимира Путина по поддержанию соседей в напряжённом состоянии», — пишет The Wall Street Journal.

Эти пять новых вертолётных площадок позволяют России сократить вероятное подлётное время к столицам Эстонии и Финляндии, а также внимательно следить за ходом боевых действий у Санкт-Петербурга.

База, построенная для обслуживания всех видов транспортных и военных вертолётов России, позволяет Путину оказывать психологическое давление на своих соседей и не допустить кошмарного сценария: присоединения соседней Финляндии или Швеции к НАТО, что позволит альянсу и далее приближаться к границам России,

— сказано в материале.

Фото: Xinhua / Globallookpress

Издание напоминает, что с 2014 года Россия разместила в «калининградском анклаве, зажатом между членами НАТО Польшей и Литвой», ракеты с ядерным оружием. Военные самолёты России преследовали корабли и самолёты НАТО в регионе. Позднее Россия совершила «фиктивный налёт» на Гогланд, забрав силы спецназа оттуда вертолётами.

The Wall Street Journal пишет, что НАТО не остаётся в долгу у России за размещение новых сил на российском же острове Гогланд. Альянс разместил около пяти тысяч солдат в Прибалтике. Финляндия и Швеция стали более тесно сотрудничать с НАТО, а США и 18 европейских стран в июне провели масштабные учения на Балтике.

Моралес улетел в Мексику

Как сообщает Bloomberg, ушедший со своего поста президент Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики о предоставлении политического убежища, что теперь может привести к проблемам для левого мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Убежище было предоставлено по "гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации, с которой он сталкивается в Боливии, где его жизнь и неприкосновенность находятся под угрозой", заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард», — сообщает Bloomberg.

Эво Моралес. Фото: Carlos Garcia Granthon / Globallookpress

Отмечается, что поддержку Моралесу выразили также Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Они, в частности, назвали произошедшее в Боливии госпереворотом. Президент США Дональд Трамп приветствовал армию Боливии и отметил её роль в сохранении конституционного строя.

«В понедельник Моралес заявил в своём Twitter, что его дом и дом его сестры подверглись нападению, и что его министрам угрожали. По сообщениям местных СМИ, банки, супермаркеты и правительственные учреждения в центре Ла-Паса были разграблены и закрылись в воскресенье вечером», — отмечает агентство.

Bloomberg полагает, что, в отличие от своего друга Николаса Мадуро, находящегося у власти в Венесуэле, Моралес руководил страной с сильным экономическим ростом и ростом доходов населения. Однако он утратил часть симпатий общества после внесения изменений в конституцию в 2016 году, чтобы переизбраться вновь.

Помпео рассказал, зачем украинцам американское оружие

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США предоставили оружие Украине, чтобы украинцы могли сражаться с русскими, а президент России Владимир Путин «не смог навредить» Киеву.

М. Помпео. Фото: Gregor Fischer / Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский хотел убедиться, что Владимир Путин не будет в состоянии причинить страдания украинскому народу. Поэтому мы предоставили вооружение украинцам. Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы же дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь политикой администрации по Украине,

— сказал Помпео.

Комментируя скандал с началом процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, Помпео сказал, что и сам был частью политики США по Украине, и политика эта была прозрачной. По его словам, Трамп просто хотел убедиться, что коррупция, существовавшая на Украине в течение очень долгого времени, снизилась, а новый президент Зеленский может на это повлиять. Помпео также поддержал тех, кому предстоит вскоре давать показания по украинскому делу.

«Что ж, я надеюсь, что все, кто даст показания, будут правдивыми и точными. И когда они это сделают, то контрольная функция будет выполнена, и у Америки не останется сомнений в том, что там (на Украине — прим. Царьград) произошло», — добавил госсекретарь США.

Трамп грозит Турции новыми санкциями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил в интервью CBS, что Трамп вновь заявит лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Вашингтон на следующей неделе о необходимости отказаться от присутствия российских С-400 на вооружении турецкой армии.

С-400. Фото: mod_russia / Globallookpress

Если Турция не избавится от С-400, вероятно, последуют санкции. Санкции CAATSA будут приняты в Конгрессе подавляющим большинством, состоящим из двух партий, и Турция почувствует воздействие этих санкций. Мы это очень ясно дали понять президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для значительных российских военных закупок. Это послание, которое президент очень чётко передаст ему, когда он будет здесь, в Вашингтоне,

— сказал О'Брайен.

По его мнению, пока следует посмотреть на дальнейшее развитие событий, особенно в контексте «наших встреч с Эрдоганом». Турция является членом НАТО, вновь напомнил он, и при этом играет важнейшую геополитическую роль для США и их друзей в Европе. «Они сидят верхом на Босфоре», — образно выразился помощник Трампа.

О'Брайен также заявил об обеспокоенности политикой Турции в Сирии. По его словам, Анкара заверила Вашингтон, что ведёт расследования военных преступлений, а в США внимательно за этим следят. Геноциду и этническим чисткам нет места в XXI веке, и эта позиция была чётко изложена туркам, сказал помощник президента США.