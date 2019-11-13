Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Человек, предвидевший будущее. Иван Ефремов
"В Латинской Америке тоже есть свой Ростов": Моралес улетел в Мексику....
«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей с...
Джокер, давний оппонент Шейнина с Первого канала, пришёл в Верховную раду. Кинут...
Главная / В мире

Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией

13 ноября 2019, 03:39  •  84 • В мире
Зарубежные СМИ 12 ноября обсуждают укрепление Россией острова Гогланд в Финском заливе, который может стать одним из рубежей в грядущей войне. Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику, которая предоставила ему убежище. Госсекретарь Майк Помпео прямо заявил, что США предоставили Украине оружие, чтобы убивать русских, и гордятся этим. Дональд Трамп вновь пригрозил Турции санкциями за С-400
Автор:
Кучер Егор
Путин нервирует НАТО
Как пишет The Wall Street Journal, Россия создала пять новых вертолётных площадок на острове Гогланд в Финском заливе, что позволяет ей за считанные минуты достигать столиц Эстонии и Финляндии. Таким образом Москва продолжает производить действия, которые заставляют Запад нервничать, отмечает издание.
Этим летом один из крупнейших российских вертолётов приземлился на крошечном острове между Финляндией и Эстонией, выгрузил материалы и высадил инженеров, которые быстро построили вертолётную базу для российских военных,
— пишет газета.
Таким образом Россия приобретает новую стратегическую площадку в регионе, который может быть линией фронта в любом конфликте между Россией и НАТО. Обе стороны существенно укрепили здесь свои силы, а напряжённость достигла наивысшего уровня после окончания Холодной войны, отмечает издание.
«Находясь между страной НАТО и северным союзником альянса, база не добавляет России большой военной мощи. Но её строительство, похоже, соответствует усилиям президента России Владимира Путина по поддержанию соседей в напряжённом состоянии», — пишет The Wall Street Journal.
Эти пять новых вертолётных площадок позволяют России сократить вероятное подлётное время к столицам Эстонии и Финляндии, а также внимательно следить за ходом боевых действий у Санкт-Петербурга.
База, построенная для обслуживания всех видов транспортных и военных вертолётов России, позволяет Путину оказывать психологическое давление на своих соседей и не допустить кошмарного сценария: присоединения соседней Финляндии или Швеции к НАТО, что позволит альянсу и далее приближаться к границам России,
— сказано в материале.
Фото: Xinhua / Globallookpress
Издание напоминает, что с 2014 года Россия разместила в «калининградском анклаве, зажатом между членами НАТО Польшей и Литвой», ракеты с ядерным оружием. Военные самолёты России преследовали корабли и самолёты НАТО в регионе. Позднее Россия совершила «фиктивный налёт» на Гогланд, забрав силы спецназа оттуда вертолётами.
The Wall Street Journal пишет, что НАТО не остаётся в долгу у России за размещение новых сил на российском же острове Гогланд. Альянс разместил около пяти тысяч солдат в Прибалтике. Финляндия и Швеция стали более тесно сотрудничать с НАТО, а США и 18 европейских стран в июне провели масштабные учения на Балтике.
Моралес улетел в Мексику
Как сообщает Bloomberg, ушедший со своего поста президент Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики о предоставлении политического убежища, что теперь может привести к проблемам для левого мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
«Убежище было предоставлено по "гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации, с которой он сталкивается в Боливии, где его жизнь и неприкосновенность находятся под угрозой", заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард», — сообщает Bloomberg.
Эво Моралес. Фото: Carlos Garcia Granthon / Globallookpress
Отмечается, что поддержку Моралесу выразили также Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Они, в частности, назвали произошедшее в Боливии госпереворотом. Президент США Дональд Трамп приветствовал армию Боливии и отметил её роль в сохранении конституционного строя.
«В понедельник Моралес заявил в своём Twitter, что его дом и дом его сестры подверглись нападению, и что его министрам угрожали. По сообщениям местных СМИ, банки, супермаркеты и правительственные учреждения в центре Ла-Паса были разграблены и закрылись в воскресенье вечером», — отмечает агентство.
Bloomberg полагает, что, в отличие от своего друга Николаса Мадуро, находящегося у власти в Венесуэле, Моралес руководил страной с сильным экономическим ростом и ростом доходов населения. Однако он утратил часть симпатий общества после внесения изменений в конституцию в 2016 году, чтобы переизбраться вновь.
Помпео рассказал, зачем украинцам американское оружие
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США предоставили оружие Украине, чтобы украинцы могли сражаться с русскими, а президент России Владимир Путин «не смог навредить» Киеву.
М. Помпео. Фото: Gregor Fischer / Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский хотел убедиться, что Владимир Путин не будет в состоянии причинить страдания украинскому народу. Поэтому мы предоставили вооружение украинцам. Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы же дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь политикой администрации по Украине,
— сказал Помпео.
Комментируя скандал с началом процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, Помпео сказал, что и сам был частью политики США по Украине, и политика эта была прозрачной. По его словам, Трамп просто хотел убедиться, что коррупция, существовавшая на Украине в течение очень долгого времени, снизилась, а новый президент Зеленский может на это повлиять. Помпео также поддержал тех, кому предстоит вскоре давать показания по украинскому делу.
«Что ж, я надеюсь, что все, кто даст показания, будут правдивыми и точными. И когда они это сделают, то контрольная функция будет выполнена, и у Америки не останется сомнений в том, что там (на Украине — прим. Царьград) произошло», — добавил госсекретарь США.
Трамп грозит Турции новыми санкциями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил в интервью CBS, что Трамп вновь заявит лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Вашингтон на следующей неделе о необходимости отказаться от присутствия российских С-400 на вооружении турецкой армии.
С-400. Фото: mod_russia / Globallookpress
Если Турция не избавится от С-400, вероятно, последуют санкции. Санкции CAATSA будут приняты в Конгрессе подавляющим большинством, состоящим из двух партий, и Турция почувствует воздействие этих санкций. Мы это очень ясно дали понять президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для значительных российских военных закупок. Это послание, которое президент очень чётко передаст ему, когда он будет здесь, в Вашингтоне,
Страшная тайна: В Берлине расстроились, что Макрон проболтался о смерти НАТО
— сказал О'Брайен.
По его мнению, пока следует посмотреть на дальнейшее развитие событий, особенно в контексте «наших встреч с Эрдоганом». Турция является членом НАТО, вновь напомнил он, и при этом играет важнейшую геополитическую роль для США и их друзей в Европе. «Они сидят верхом на Босфоре», — образно выразился помощник Трампа.
О'Брайен также заявил об обеспокоенности политикой Турции в Сирии. По его словам, Анкара заверила Вашингтон, что ведёт расследования военных преступлений, а в США внимательно за этим следят. Геноциду и этническим чисткам нет места в XXI веке, и эта позиция была чётко изложена туркам, сказал помощник президента США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 14:24
А без "Суджи" всё подозрительно: Украинцы нашли, что предъявить "Газпрому"
12 ноября 2019, 20:54
"В Латинской Америке тоже есть свой Ростов": Моралес улетел в Мексику. Но обещал вернуться
13 ноября 2019, 00:09
В поисках компромисса: смогут ли конституционные реформы погасить протестные настроения в Ираке
12 ноября 2019, 04:39
Страшная тайна: В Берлине расстроились, что Макрон проболтался о смерти НАТО
13 ноября 2019, 03:24
«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей системы ПРО
13 ноября 2019, 00:24
Украинские политики готовы отменить санкции против России. Но не безвозмездно
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 00:24
Посольство США + Ельцин-Центр = промытые мозги школьников (Руслан Осташко)
13 ноября 2019, 00:24
"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полуостро...
13 ноября 2019, 00:24
Украинские политики готовы отменить санкции против России. Но не безвозмездно
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
13 ноября 2019, 00:09
В поисках компромисса: смогут ли конституционные реформы погасить протестные настроен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
07 ноября 2019, 13:54
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.