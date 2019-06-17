Дайджест СМИ: Мэй хочет увидеть Путина, «блэкаут» в Аргентине, новые протесты в Гонконге

Автор:

Кучер Егор

Мэй и Путин

Как пишет Guardian, Великобритания и Россия рассматривают возможность проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и главы российского государства Владимира Путина «для разморозки отношений» после инцидента в Солсбери. Предполагается, что встреча лидеров может пройти в ходе саммита G20 в Осаке в конце месяца.

Если встреча состоится, то это будет первая встреча на этом уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года – эпизода, который привёл к высылке 23 российских дипломатов из Великобритании с последующим изгнанием примерно такого же количества британских дипломатов из России,

– пишет Guardian.

Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Издание отмечает, что ответная высылка дипломатов из России «серьёзно подорвала способность Британии анализировать Россию изнутри». Кроме этого, Россия закрыла офисы Британского совета в Москве.

«Встреча между двумя лидерами не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной при согласовании общей повестки. Открытым также остаётся вопрос о том, предпочтёт ли Путин перевернуть страницу в отношениях с Великобританией после смены премьер-министра», – отмечает газета.

Guardian напоминает, что вероятный преемник Мэй и лидер консерваторов Борис Джонсон резко критиковал действия России в Сирии. Издание считает «нереальным» ожидания, что Россия «возьмёт на себя ответственность за Скрипалей» или выдаст «двух агентов ГРУ» (Петрова и Боширова – прим. Царьграда) Великобритании. Для Лондона же разморозка отношений невозможна, если не появится уверенности в том, что «Россия сделала правильные выводы из этого эпизода», добавляет Guardian.

Владимир Путин в случае встречи с Терезой Мэй, вероятно, скажет ей, что Сергей Скрипаль был британским агентом, а не российским, и что для разморозки отношений необходимо «перевернуть станицу». Guardian приводит слова Путина на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме:

Когда всё сказано и сделано, нам нужно перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и покушениями. Он ваш агент, а не наш. Это значит, что вы шпионили за нами, и мне трудно сказать, что с ним произошло впоследствии. Мы должны забыть обо всём этом в конечном итоге. Глобальные проблемы, связанные с общими экономическими, социальными интересами и интересами безопасности, важнее, чем игры, в которые играют спецслужбы,

– сказал Путин.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Путин также может подчеркнуть на встрече с Мэй, что у него в рамках ПМЭФ были очень продуктивным встречи с «представителями британского сообщества», а также об инвестициях Великобритании в Россию на сумму 22 млрд долларов.

А где же Борис?

Как сообщает Independent, вероятный преемник Терезы Мэй на посту британского премьера неожиданно не явился на телевизионные дебаты кандидатов в премьеры, чем поставил под сомнение свою способность вести диалог по Brexit.

На дебатах на британском Channel 4 было приготовлено кресло для Джонсона, однако оно осталось пустым. Ближайший соперник экс-главы МИД Британии Джереми Хант срзу же набросился с критикой на «прогульщика».

«Через двадцать пять минут после начала дебатов Джереми Хант подверг критике отсутствующего лидера на выборах и спросил: «А где же Борис? Если его команда не разрешает ему спорить с пятью довольно дружелюбными коллегами, то как он справится с 27 странами ЕС? Он должен быть здесь», – приводит издание слова Ханта.

Министр международного развития Рори Стюарт заявил, что партии консерваторов «необходимо отказаться от позиции великого лидера-мачо» и политики «великого я». Он выразил надежду, что следующим премьером Британии станет кандидат, участвующий в дебатах.

В дебатах участвовали действующий глава МИД Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт.

Издание отмечает, что все кандидаты подвергли Джонсона критике, однако ни один из них не предложил нового сценария Brexit.

Все кандидаты, за исключением жёсткого лидера партии Brexit Доминика Рааба, осудили возможность просить королеву о приостановке работы парламента, чтобы помешать депутатам заблокировать Brexit без сделки. Это вариант, не исключённый ранее Джонсоном,

– пишет газета.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Лидер партии Brexit Доминик Рааб, как и сам Джонсон, настаивал на том, что Британия должна выйти из ЕС до 31 октября, несмотря на отсутствие сделки по Brexit и роспуск парламента. Остальные кандидаты не исключили новой отсрочки по Brexit, а также возможности достичь успеха на переговорах с Брюсселем.

Министр окружающей среды Майкл Гоув, например, заверил аудиторию, что он сможет «улучшить сделку, заключённую Мэй с Брюсселем в ноябре прошлого года», а поможет ему в этом «личная приверженность делу Brexit» и «репутация победителя».

Аргентинский «блэкаут»

Как пишет El Pais, в воскресенье, 16 июня, жители Аргентины и Уругвая остались без света из-за масштабного сбоя.

«Аргентина встретила рассвет в темноте. Массовое отключение электроэнергии привело к тому, что с семи часов утра этого воскресенья без электроэнергии осталась вся южноамериканская страна и значительная часть её соседа – Уругвая. Власти пока не нашли объяснения проблем, которые стали беспрецедентными в Аргентине. Edesur, одна из энергораспределительных компаний в городе Буэнос-Айрес, утверждает, что причиной является «массовый сбой в системе электрических соединений», – пишет издание.

Подача электроэнергии в Буэнос-Айресе частично возобновилась спустя три часа. Энергетические компании сообщили, что через семь часов свет получили около 95% потребителей, однако на полное устранение аварии потребуется значительное время.

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает Bloomberg, власти Аргентины активно расследуют этот инцидент и не исключают, что причиной сбоя могла стать кибератака.

«Фактически госизмена»: Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему Хотя кибератака не является основной версией, её нельзя исключать, заявил журналистам в Буэнос-Айресе министр энергетики Аргентины Густаво Лопетеги. По словам Карлоса Гарсиа Перейры, главы Transener, крупнейшего оператора по передаче электроэнергии в Аргентине, «техническая проблема» или простая влажность могли привести к этой поломке,

– говорится в сообщении.

Минэнерго Парагвая заявило, что причиной аварии стало «необъяснимое событие в энергосети Аргентины», которое вызвало ошибку, повлёкшую за собой отключение генераторов на Ясиретской ГЭС (гидроэлектростанция в городе Корриентес на северо-востоке Аргентины, одна из самых протяжённых плотин в мире – прим. Царьграда).

По данным Bloomberg, сбой в работе энергосети также затронул соседние страны – Бразилию, Чили и Парагвай.

«В результате отключения электроэнергии было отложено голосование на губернаторских выборах в аргентинских провинциях Санта-Фе, Формоза и Сан-Луис. Избиратели выбирали кандидатов в бюллетенях при свете свечей или фонариков в мобильных телефонах», – сообщает Bloomberg.

Новые протесты в Гонконге

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Wall Street Journal полагает, что новые протесты против закона об экстрадиции в Гонконге «ставят власти Китая в тупик» в условиях торговой напряжённости с США.

Попытка гонконгского лидера продвинуть поддерживаемый Пекином законопроект об экстрадиции привёл к беспрецедентному сопротивлению и более жёсткому контролю над материком, что становится наиболее грозным вызовом для власти председателя КНР Си Цзиньпина,

– пишет издание.

В воскресенье, 16 июня, в Гонконге прошли новые массовые акции протеста, произошли столкновения демонстрантов с полицией.

«Организаторы заявили, что в демонстрациях приняли участие почти 2 млн человек. Таких демонстраций Гонконг не видел с тех пор как сменил подданство с британского на китайское в 1997 году. Полиция существенно занизила эти цифры», – отмечает газета.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм днём ранее заморозила рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который жители Гонконга связывают с окончательной утратой суверенитета. Она также принесла гонконгцам извинения за «неправильное обращение» с этим документом. Однако протестующие не оценили этот жест и потребовали, чтобы Лэм заблокировала законопроект и ушла в отставку.

«Пекин стремится создать имидж силы и стабильности, поскольку он борется с экономическим спадом в ходе ожесточённого торгового конфликта с США. Госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что президент Дональд Трамп может поднять вопрос о Гонконге на встрече с председателем Си в ходе саммита G20», – пишет газета.