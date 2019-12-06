Дайджест СМИ: Меркель объяснила высылку дипломатов из России, США отправят 14 тыс. солдат на Ближний Восток

Автор:

Кучер Егор

Высылка дипломатов

Как сообщает немецкое издание Zeit, канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку из Германии двух российских дипломатов отсутствием помощи со стороны Москвы в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии.

Мы приняли эти меры, потому что мы не увидели, чтобы Россия поддерживала нас в расследовании этого убийства,

— приводит издание заявление Меркель.

А. Меркель. Фото: Peter Manning / Globallookpress

Газета уточняет, что МИД Германии объявил российских дипломатов персонами нон-грата после того, как Федеральная прокуратура Германии заявила о наличии доказательств причастности к убийству властей России или Чеченской республики.

«Меркель заявила, что обсудит это дело во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело ранее было передано из Берлинской прокуратуры в Федеральную прокуратуру Германии, которая занимается расследованием преступлений, связанных с национальной безопасностью страны, касающихся терроризма, госизмены и преступлений с внешнеполитическим аспектом.

Власти России отвергли любую причастность к убийству и решительно осудили решение немецкого МИДа о высылке дипломатов.

Мы вынуждены принять ряд ответных мер. Мы абсолютно не были осведомлены об этом деле,

— заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Д. Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Решение властей ФРГ критикуют и в самой Германии, отмечает Zeit. Так, член партии СвДП (FDP) Александр Ламбсдорфф потребовал от немецкого правительства разъяснений относительно доказательств, которые бы указывали на вину Москвы.

«То, что федеральное правительство высылает двух российских дипломатов, хотя расследование ещё продолжается, трудно понять, не имея чёткой информации», — сказал Ламбсдорфф.

Дуда не назвал Россию врагом

Как сообщает польский телеканал TVN, президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами после саммита НАТО в Лондоне, заявил, что считает Россию сложным соседом, но не врагом.

«Политика безопасности и сдерживания должна осуществляться решительно, показывая, что последующие попытки имперских действий России встретят жёсткий ответ НАТО, — заявил президент Анджей Дуда на пресс-конференции после саммита альянса в Лондоне. Вместе с тем он отметил, что, с другой стороны, ни одна страна не должна быть строго изолирована», — сообщает телеканал.

А. Дуда. Фото: Ray Tang / Globallookpress

Россия является нашим соседом, с которым мы не согласны по многим вопросам, у нас другая точка зрения, и мы считаем определённые действия со стороны России неприемлемыми. Но здесь нет враждебности,

— подчеркнул он.

По словам Дуды, серьёзными врагами для НАТО являются террористические организации, нападающие на солдат стран альянса.

«Но мы не можем говорить о каком-либо враге на межгосударственном уровне сегодня», — добавил президент Польши.

Вместе с тем Дуда отметил, что НАТО не согласна с попранием границ государств и нарушением их суверенитета, установившегося после Второй мировой войны, и что этот порядок должен меняться силой. Россия предпринимала такие действия, сказал Дуда, пояснив, что имеет в виду действия России в Грузии в 2008 году, на востоке Украины и в Крыму.

Усиление США на Ближнем Востоке

Как пишет Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает возможность значительного расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке для противодействия Ирану. Обсуждаемый план предусматривает отправку в регион десятков кораблей, другой военной техники и ещё 14 тыс. военнослужащих, заявили представители США.

«Развёртывание может удвоить количество военнослужащих США, которые были отправлены в регион с начала наращивания войск в мае. Ожидается, что президент Трамп примет решение о новом развёртывании уже в этом месяце», — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.

Трамп по мере приближения выборов в следующем году уже давно стремится вывести США из зарубежных конфликтов. Однако в отношении Ирана, в том числе и с подачи Израиля, Трамп убеждён в необходимости противостоять угрозе из Тегерана, отмечает газета.

Д. Трамп. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

«По словам чиновников, среди военных и других представителей администрации США растёт опасение, что нападение на силы США в регионе может не оставить Вашингтону выбора», — пишет Wall Street Journal.

Некоторые официальные лица обеспокоены тем, что отправка дополнительных военных ресурсов в регион может спровоцировать ещё одну атаку со стороны Ирана или привести регион к опасному и непредсказуемому конфликту, отмечается в материале.

В целом на Ближнем Востоке и в Афганистане дислоцировано от 60 тыс. до 80 тыс. американских военнослужащих, численность которых варьируется в зависимости от количества кораблей в регионе и ротации сухопутных войск.

Итоги саммита НАТО

Агентство Bloomberg между тем подводит итоги завершившегося в Лондоне саммита НАТО, посвящённого 70-летию альянса.

«70-летие НАТО оказалось не похожим на вечеринку по случаю дня рождения, а, скорее, на обед в честь Дня благодарения для большой неблагополучной семьи: не все её члены ладили, было сделано несколько глупых замечаний. Но в конце концов все вынуждены были признать, что они зависят друг от друга», — говорится в сообщении.

Трампу пришлось встать на защиту НАТО после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких нелицеприятных заявлений об альянсе, предупредив, что организация может не достичь своей 75-й годовщины в целости и сохранности. Одновременно с этим Турция пригрозила заблокировать принятие новой стратегии НАТО, напоминает Bloomberg.

Фото: Han Yan / Globallookpress

У нас была очень успешная встреча. Я очень этому рада,

— сказала канцлер Германии Ангела Меркель, которая, по мнению Bloomberg, почувствовала облегчение после окончания саммита.

Агентство отмечает, что альянс в итоге учёл заявления Макрона о необходимости взаимодействия с Россией, однако с поправкой: «если Москва делает это возможным». Что же касается Турции, то свою угрозу заблокировать стратегию НАТО она не привела в исполнение, отмечает Bloomberg.