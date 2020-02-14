Дайджест СМИ: Медведь-шатун живёт вечно, как русские американцев спасли и зачем Праге площадь Немцова

Автор:

Курганов Дмитрий

Широкий жест Александра II

Американское издание USNI News вспоминает о тех временах, когда Россия была в числе немногочисленных друзей Вашингтона. В начале февраля в США почтили память русского моряка Николая Демидова, который погиб во время подзабытых сегодня событий, случившихся более 150 лет назад. На окраине кладбища в Аннаполисе, расположенном неподалёку от местной военно-морской академии, собрались дипломаты из российского посольства, представители Минобороны и российские школьники.

В 1864 году большинство европейских стран придерживались формального нейтралитета во время Гражданской войны в Америке, но при этом симпатизировали конфедератам. Британцы и французы были заинтересованы в хлопке с юга, поэтому в любой момент могли присоединиться к мятежникам. Император Александр II послал две эскадры, чтобы продемонстрировать поддержку Аврааму Линкольну со стороны России. Одна из них была направлена в Сан-Франциско, а вторая, в составе которой и был Николай Демидов, прибыла в Нью-Йорк в сентябре 1863 года. Оттуда корабли "Варяг" и "Алмаз" через Вирджинию по реке Северн добрались до Военно-морской академии США.

Тогда Аннаполис считался настолько уязвимым для набегов конфедератов, что академия была перемещена дальше на север в Ньюпорт. Американский корабль "Конституция", который в то время использовался академией в качестве учебного судна, был отбуксирован в Род-Айленд, чтобы предотвратить его захват. Через неделю после прибытия русских кораблей несколько матросов отважились войти в город. Демидов и его товарищ зашли выпить, но бармен отказался подавать им напитки крепче сидра. Версии того, что происходило на самом деле, разнятся, но моряки рассердились. После жаркого спора, переросшего в драку в соседнем заведении, Демидов был застрелен насмерть.

Линкольн попросил держать его в курсе расследования инцидента. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Безусловно, Линкольн опасался, что этот инцидент может испортить отношения с Россией, поэтому попросил держать его в курсе расследования. Тем не менее, хотя владелец ресторана, который нажал на курок, был арестован, его впоследствии выпустили под залог. Демидова провожали в последний путь в часовне Военно-морской академии. Офицеры ВМС и армии США присоединились к русским. Часовня была битком. Большая процессия в сопровождении духового оркестра, российских морских пехотинцев и жителей Аннаполиса провожала гроб Демидова на кладбище. Как отмечает USNI News , русские в целом были удовлетворены ходом расследования и тем уважением, которое было оказано Демидову во время поминальной службы.

Русские эскадрильи оставались в американских водах до весны. Тогда Россия пыталась не допустить восстания в Польше и всерьёз беспокоилась, что Великобритания выступит на стороне поляков. Зимой в США Россия могла держать корабли в незамерзающих портах и атаковать британские торговые суда в случае войны. Впрочем, британцы решили не ввязываться ни в один из этих конфликтов. Не исключено, что присутствие российских кораблей в удерживаемых союзниками портах в какой-то степени сдерживало нападения конфедератов. Широкий жест Александра II зародил надежду на развитие отношений в будущем. На приёме, устроенном в Бостоне по случаю отбытия эскадры, мэр города отметил, что русские принесли им "чувство международного братства и дали возможность через близкие отношения с опытными офицерами укрепить уже существующие связи между двумя народами, что окажет немалое влияние на процветание обеих стран".

В то время, когда большинство европейских стран симпатизировали конфедератам, Россия была в числе немногочисленных друзей Вашингтона. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

USNI News также отмечает, что Демидов – не единственный моряк из состава ВМФ России, похороненный в Аннаполисе. В богато украшенном бронзовом саркофаге в крипте под часовней Военно-морской академии США лежит Джон Пол Джонс, которого называют "отцом американского флота". Он оказался безработным после американской войны за независимость, поэтому присоединился к русскому флоту, где стал контр-адмиралом Павлом де Жонесом, сражаясь в Русско-турецкой войне.

"Дипломатический троллинг" по-чешски

Автор чешского издания Haló noviny выразил своё возмущение намерением мэрии Праги переименовать площадь Под Каштаны. Как отмечается в статье, место, которому не стали давать другого названия даже нацисты, хотят переименовать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого несколько лет назад. Этот тренд набирает обороты и уже никого не удивляет, особенно когда речь идёт о США и Литве (Вашингтон, Вильнюс, 2018 год). Но в случае с Чехией это выглядит как "перчатка, брошенная в лицо", ведь на этой площади находится российское посольство.

Вашингтон. 27 февраля 2018 года участок Висконсин-авеню, расположенный прямо напротив российского посольства, был официально переименован в Площадь Бориса Немцова. Фото: twister909/ twitter.com / Globallookpress

Журналист связывает происходящее с новым руководством столичной мэрии, в которой осело поколение людей, считающих себя новыми лидерами и не связывающих себя с прошлым. "Вместе с враждебно настроенными политиками в некоторых городских районах они решили уничтожать старые символы, чтобы создавать новые, откровенно прославляя предателей", – пишет Ярослав Койзар.

По его словам, действия мэра и его соратников сегодня разделяют народ так, как не удавалось никому прежде. Этому способствует апатия людей, перемешанная с чувством страха и навязанной убеждённостью, что всё так и должно быть. "Невежды, пришедшие в Прагу и не чувствующие к ней ничего, сегодня бросают перчатку России, потому что ведут с ней свою собственную войну", – подводит итог автор, добавляя, что последствия, среди которых будут и нравственные, лягут на всех остальных чехов.

Норвежская Dagbladet также не обошла эту тему стороной, назвав решение пражских властей "дипломатическим троллингом". Один из инициаторов переименования, депутат от партии "Зелёные" Петр Кутилек объяснил такие действия "поддержкой прав человека и демократии", которые являются приоритетом в чешской внешней политике. На это директор Института Фритьофа Нансена и эксперт по России Ивер Нойманн ответил, что поступать таким образом – антидипломатично, ведь главная задача дипломатии – наладить хорошие отношения, а в данном случае задумка совершенно противоположная.

Мэрия Праги решила переименовать площадь Под Каштаны в годовщину смерти Немцова – 27 февраля. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

Официально новое имя площади должно быть присвоено в годовщину смерти Немцова — 27 февраля. Отмечается, что журналисты британской The Guardian пытались получить комментарий у российских дипломатов в Праге, но сделать этого не удалось.

Так сколько нужно ходить?

Французская газета Le Figaro пишет о том, что расхожее мнение о необходимости проходить в день 10 тысяч шагов скорее миф, чем правда. Безусловно, это утверждение о "круглой" норме неоднократно подвергалось сомнению и ранее, но это не мешает повсеместному использованию красивого числа в качестве маркетингового инструмента, эдакой красивой обёртки, которая сделает привлекательнее ту или иную смежную теорию.

Издание напоминает, что отметка в 10 тысяч шагов появилась во время Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Тогда компания Yamasa начала активно продавать шагомер под названием Manpo-kei. В качестве слогана рекламщики выбрали "10 000 шагов-мер". Впоследствии обоснованность такого рубежа была подтверждена работами Есиро Хатано из Университета здравоохранения и благополучия Косю. Только вот касалось это только японцев. А поскольку они значительно отличаются от остальных национальностей (прежде всего, других рас) по антропометрическим данным, то и норма для французов (и, скорее всего, для русских) будет отличаться.

Председатель научного комитета Национального центра физической деятельности и малоподвижности Мартин Дюкло утверждает, что для его соотечественников достаточно нормы в 5-6 тысяч шагов. По его словам, этого будет достаточно для снижения риска возникновения рака, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. "Для производства энергии мышцы улавливают глюкозу и жиры, что не даёт тем накапливаться вокруг сердца, печени и поджелудочной железы", – отмечает специалист.

Ранее в материале BBC Future рассказывалось об исследовании профессора Гарвардской школы медицины Имин Ли, которая вместе с коллегами попробовала сравнить количество шагов, пройденное в течение дня, с вероятностью смерти от любых причин. Каждая из 16 000 относительно здоровых женщин старше 70 лет одну неделю передвигалась с устройством, фиксирующим число её шагов. После замеров была сделана пауза на четыре года и три месяца. Спустя это время 504 женщины скончались.

По словам Мартина Дюкло, 5-6 тысяч шагов будет достаточно для снижения риска возникновения рака, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Участвовавшие в исследовании женщины проходили в среднем 5500 шагов. Причём среди тех, кто проходил 4000 шагов, умерших была намного меньше, чем среди тех, кто ограничивался 2700 шагами. Вероятность умереть снижалась вплоть до 7500 шагов, а вот дальнейшее увеличение никакого значения не имело.

Так или иначе, невозможно говорить о каком-то однозначном стандарте, единой планке для всех. С уверенностью можно сказать, что движение – жизнь, и ходить действительно нужно. Но не стоит искусственно пытаться достигать каких-то навязываемых значений ради уведомления в приложении вашего смартфона или "умных часов". Ведь исходя из этой логики, медведь-шатун должен жить бесконечно долго.