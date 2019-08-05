Дайджест СМИ: Массовая стрельба в США, операция Турции в Сирии, протесты в Гонконге

Автор:

Кучер Егор

Массовая стрельба в США

Как пишет The Wall Street Journal, по меньшей мере 29 человек погибли в результате двух массовых расстрелов в США за 24 часа, 53 человека были ранены. Эти события потрясли страну, которая уже должна была привыкнуть к стрельбе в общественных местах, отмечает издание.

В Эль-Пасо, штат Техас, стрелок-одиночка пришёл в супермаркет Walmart в субботу утром и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. В результате стрельбы погибли 20 человек, 26 были ранены. Власти считают, что это могло быть преступлением на почве расовой ненависти, так как подозреваемый, белый человек, преследовал латиноамериканцев. Ему предъявлены обвинения в убийствах,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Спустя всего лишь 13 часов в Дейтоне, штат Огайо, вооружённый мужчина в бронежилете и маске открыл огонь в центре города из полуавтоматической винтовки калибра 233. Из неё он убил девять человек, 27 были ранены. Подозреваемый пришёл на место со своей сестрой, которую также расстрелял. Как заявила полиция, стрелок был ликвидирован спустя 30 секунд после того, как он сделал первый выстрел, мотивы выясняются.

«По словам представителей правоохранительных органов, оба подозреваемых использовали оружие, которое они приобрели на законных основаниях. Чиновники заявляют, что оба расследования находятся на ранних стадиях, федеральные чиновники ищут какую-либо связь между массовыми расстрелами», — пишет издание.

ФБР выражает обеспокоенность, что «это и предыдущие громкие нападения могут вдохновить других экстремистов», и это может вызвать волну насилия в США. Стрельбу прокомментировал и президент Дональд Трамп. Как сообщает Reuters, президент США полагает, что оба преступника были психически нездоровыми.

«Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Это проблема психических заболеваний. Эти люди действительно очень, очень серьёзно психически больны», — заявил Трамп.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

США будут мешать операции Турции в Сирии

Как пишет The Washington Post, Вашингтон предпринимает «отчаянную попытку» отговорить Турцию от проведения операции в Сирии.

Администрация Трампа предприняла последнюю попытку предотвратить турецкое вторжение в северо-восточную Сирию, которое, как она ожидает, произойдёт в течение следующих двух недель. В связи с тем, что десятки тысяч турецких войск сосредоточены возле границы, делегация министерства обороны высокого уровня планирует представить то, что официальные лица США называют окончательным предложением по решению проблем Турции, на встрече в понедельник в Анкаре,

— пишет издание.

Встреча США и Турции по Сирии должна стать кульминацией многолетнего спора между союзниками по НАТО о том, какие силы в САР могут быть поддержаны, отмечает газета. США делают ставку на курдские подразделения, которые воевали против террористов, а Турция считает этих курдов террористической угрозой для самой себя. Анкара возмущена, что после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) курды смогли взять под контроль большую территорию в приграничной зоне.

«Провал усилий США может вызвать обострение ситуации в регионе и поставить под сомнение усилия по разгрому остатков "Исламского государства", а также намерение Трампа вывести войска из Сирии», — пишет газета.

The Washington Post сообщает, что США могут предложить Турции совместную операцию по обеспечению безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, в результате чего будет создана демилитаризованная зона глубиной около девяти миль (14,4 км) и длиной в 87 миль (140 км), из которой будут выведены курдские части.

Фото: www.globallookpress.com

Британия опасается тихих подлодок России

Как пишет The Telegraph, источники в вооружённых силах Великобритании полагают, что новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут быть угрозой для Британии.

По сообщениям военных источников, новая модификация сверхтихих российских подводных лодок невидима в британских территориальных водах. Есть опасения, что новые российские подводные лодки класса Kilo (проект 636.3 "Варшавянка" в классификации НАТО — прим. Царьград) угрожают безопасности Великобритании, оставаясь незамеченными во время слежения за британским флотом в Северной Атлантике,

— пишет издание.

Это ставит под угрозу флагманский авианосец Queen Elizabeth и подводные лодки с ядерным оружием на борту. Российские подлодки обладают технологиями максимальной скрытности, расширенной боевой дальности и способны поражать цели под водой, над водой и на суше, добавляет издание.

Авианосец Queen Elizabeth. Фото: www.globallookpress.com

«Русские извлекают выгоду из огромного увеличения расходов на исследования и разработки 15-20 лет назад, благодаря которым сейчас производится новый класс сверхтихих подводных лодок Kilo», — добавляет The Telegraph.

Британия считает, что первая из спущенных на воду подводных лодок нового класса, обладающих низким уровнем шума и высокой манёвренностью, уже проверила, насколько трудно её будет обнаружить во время прохождения вблизи европейских берегов.

«Предполагается, что подводные лодки класса "Варшавянка", вооружённые 18 торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами SS-N-27 Sizzler (ракеты "Калибр" в классификации НАТО — прим Царьград), могут работать совместно с российскими глубоководными разведывательными судами, чтобы внедряться в подводные кабели и прослушивать телекоммуникационные системы», — добавляет издание.

Новая волна протестов в Гонконге

Как сообщает Reuters, в понедельник утром Гонконг захлестнула новая волна протестов, частично парализовано движение общественного транспорта.

Фото: www.globallookpress.com

«Гонконг погрузился в новый хаос в понедельник из-за всеобщих забастовок, парализовавших движение транспорта. Забастовки привели к отмене 200 авиарейсов и беспрецедентному транспортному коллапсу в городе», — сообщает агентство.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм впервые за две недели обратилась к гражданам через СМИ и предупредила, что протесты являются вызовом суверенитету Китая и способны привести к «чрезвычайной ситуации». Лэм отклонила призывы протестующих об уходе в отставку и заявила, что «правительство будет решительным в поддержании правопорядка».

«Они утверждают, что хотят революции, эти действия намного превзошли их первоначальные политические требования. Эти незаконные действия бросают вызов суверенитету нашей страны и ставят под угрозу принцип "одна страна, две системы", разрушают процветание Гонконга», — сказала Лэм.