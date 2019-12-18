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Дайджест СМИ: Маневры российского корабля у Флориды, Пентагон ответил на ультиматум Турции
18 декабря 2019, 08:39 • 71 • В мире
Зарубежные СМИ 17 декабря пишут о «русском корабле-шпионе» «Виктор Леонов», который действует в международных водах у побережья штата Флорида. Глава Пентагона Марк Эспер ответил на угрозы Турции выгнать американцев с базы «Инджирлик». Перед голосованием по импичменту Дональду Трампу в Палате представителей от него отвернулись вчерашние умеренные демократы, которые не планировали «свергать» президента США. Boeing объявила о прекращении производства самолётов MAX
Автор:
Кучер Егор
Разведывательный корабль
Как сообщает CNN, в международные воды у юго-восточного побережья США вернулся российский «корабль-шпион» «Виктор Леонов», который действует «небезопасным образом».
— сообщает телеканал.
По словам источника CNN, российский корабль также участвовал в «других беспорядочных маневрах».
Представитель береговой охраны США заявил телеканалу, что его ведомство разместило сведения в «Информационном бюллетене морской безопасности», чтобы предупредить моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.
Сообщается также, что за действиями российского корабля наблюдает американский эсминец Mahan.
Разведывательный корабль Северного флота ВМФ России «Виктор Леонов» в акватории Гаваны. Фото: Desmond Boylan / AP / TASS
«"Виктор Леонов" регулярно совершает патрули в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это каждый год с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго», — добавляет CNN.
Пентагон ответил на угрозы Турции
Как сообщает Reuters, министр обороны США Марк Эспер накануне прокомментировал угрозы со стороны Турции закрыть американскую военную базу «Инджирлик» в ответ на введение санкций.
— сообщает агентство.
Турция угрожает закрыть американскую военную базу «Инджирлик». Фото: Dha / Globallookpress
Эрдоган предупредил Вашингтон о том, что он может закрыть «Инджирлик» в ответ на угрозы санкций со стороны США, а также на отдельную резолюцию Сената, в которой был признан геноцид армян в Османской империи, напоминает Reuters.
«Мне не сообщили об этом раньше. Я узнал об этом из газет, о которых вы только что упомянули. Мне необходимо поговорить со своим турецким коллегой, чтобы понять, что значат эти заявления и насколько они серьёзны», — сказал Эспер журналистам.
У главы Пентагона также спросили, что он думает об угрозе закрытия другой базы — «Куречик». В ответ на это Эспер заметил, что этот вопрос необходимо согласовывать с НАТО.
— сказал министр обороны США.
Министр обороны США Марк Эспер узнал о возможном закрытии базы из газет. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress
Умеренные демократы нанесут удар по Трампу
Как пишет New York Times, в преддверии голосования в Палате представителей США по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа за утверждение процедуры намерены выступить и умеренные демократы, которые ранее не планировали этого делать.
— пишет газета.
За два дня до голосования по двум статьям импичмента около полудюжины демократов, впервые избранных в округах, которые Трамп выиграл в 2016 году, заявляют об отсутствии у них возможности пойти против официальной позиции партии. Эти демократы также заявляют, что осознают свою ответственность и понимают, что поддержка импичмента может в дальнейшем обернуться для них концом карьеры.
Перед голосованием по двум статьям импичмента около полудюжины демократов, впервые избранных в округах, которые Трамп выиграл в 2016 году, заявляют об отсутствии у них возможности пойти против официальной позиции партии. Фото: Evan Golub / Globallookpress
— сказал представитель штата Юта Бен Макадамс.
Издание отмечает, что Макадамс входит в число тех умеренных демократов, которые обеспечили партии большинство в Палате представителей по итогам выборов в 2018 году.
Boeing прекращает производство 737 MAX
Подавляющее большинство западных СМИ пишут также о том, что американская компания Boeing официально объявила о прекращении выпуска пассажирских лайнеров 737 MAX, так и не сумев решить проблемы с их безопасностью.
«В понедельник компания заявила, что планирует остановить производство в январе на предприятии в Сиэтле, где за месяц собрано почти 40 самолётов, после введения глобального запрета на полёты этих лайнеров из-за двух резонансных катастроф в течение пяти месяцев. Жертвами крушений в Индонезии и Эфиопии стали в общей сложности 346 человек», — пишет Wall Street Journal.
Газета отмечает, что Boeing вносит большой вклад в экономику США, является крупнейшим промышленным экспортёром и одним из ведущих работодателей в стране. Авиалайнер Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолёт компании.
Остановка производства 737 MAX обойдётся экономике США в 0,3 роста ВВП за квартал. Фото: Chen Yichen, via www.imago-image / Globallookpress
— отмечает Wall Street Journal.
В компании Boeing уточнили, что будут задействовать рабочих в других сферах и не планируют для них бессрочных отпусков. По оценкам опрошенных газетой аналитиков, остановка производства 737 MAX обойдётся экономике США в 0,3 роста ВВП за квартал.
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