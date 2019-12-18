Дайджест СМИ: Маневры российского корабля у Флориды, Пентагон ответил на ультиматум Турции

Автор:

Кучер Егор

Разведывательный корабль

Как сообщает CNN, в международные воды у юго-восточного побережья США вернулся российский «корабль-шпион» «Виктор Леонов», который действует «небезопасным образом».

"Виктор Леонов", российский разведывательный корабль, был замечен в последние несколько дней у берегов Южной Каролины, сказал один из источников CNN. Он добавил, что маневры корабля были определены как небезопасные, потому что он не использует ходовые огни в условиях низкой видимости из-за плохой погоды и не реагирует на многочисленные сигналы коммерческих судов, которые пытаются избежать возможного столкновения,

— сообщает телеканал.

По словам источника CNN, российский корабль также участвовал в «других беспорядочных маневрах».

Представитель береговой охраны США заявил телеканалу, что его ведомство разместило сведения в «Информационном бюллетене морской безопасности», чтобы предупредить моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

Сообщается также, что за действиями российского корабля наблюдает американский эсминец Mahan.

Разведывательный корабль Северного флота ВМФ России «Виктор Леонов» в акватории Гаваны. Фото: Desmond Boylan / AP / TASS

«"Виктор Леонов" регулярно совершает патрули в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это каждый год с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго», — добавляет CNN.

Пентагон ответил на угрозы Турции

Как сообщает Reuters, министр обороны США Марк Эспер накануне прокомментировал угрозы со стороны Турции закрыть американскую военную базу «Инджирлик» в ответ на введение санкций.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник, что ему необходимо поговорить со своим турецким коллегой, чтобы понять, насколько серьёзно президент Тайип Эрдоган говорил о возможном закрытии авиабазы "Инджирлик", где размещено американское ядерное оружие,

— сообщает агентство.

Турция угрожает закрыть американскую военную базу «Инджирлик». Фото: Dha / Globallookpress

Эрдоган предупредил Вашингтон о том, что он может закрыть «Инджирлик» в ответ на угрозы санкций со стороны США, а также на отдельную резолюцию Сената, в которой был признан геноцид армян в Османской империи, напоминает Reuters.

«Мне не сообщили об этом раньше. Я узнал об этом из газет, о которых вы только что упомянули. Мне необходимо поговорить со своим турецким коллегой, чтобы понять, что значат эти заявления и насколько они серьёзны», — сказал Эспер журналистам.

У главы Пентагона также спросили, что он думает об угрозе закрытия другой базы — «Куречик». В ответ на это Эспер заметил, что этот вопрос необходимо согласовывать с НАТО.

С самого начала они (турки — Прим. Царьграда) являются суверенной нацией, поэтому имеют неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска. Но опять же, я думаю, что это становится вопросом альянса, вашей приверженности альянсу, если они действительно серьёзно относятся к тому, что говорят,

— сказал министр обороны США.

Министр обороны США Марк Эспер узнал о возможном закрытии базы из газет. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Умеренные демократы нанесут удар по Трампу

Как пишет New York Times, в преддверии голосования в Палате представителей США по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа за утверждение процедуры намерены выступить и умеренные демократы, которые ранее не планировали этого делать.

Депутаты-демократы, представляющие консервативно настроенные округа, объявили один за другим в понедельник, что на этой неделе они проголосуют за то, чтобы привлечь к ответственности президента Трампа. Это свидетельствует о дальнейшем объединении демократов в усилиях по отрешению президента от должности,

— пишет газета.

За два дня до голосования по двум статьям импичмента около полудюжины демократов, впервые избранных в округах, которые Трамп выиграл в 2016 году, заявляют об отсутствии у них возможности пойти против официальной позиции партии. Эти демократы также заявляют, что осознают свою ответственность и понимают, что поддержка импичмента может в дальнейшем обернуться для них концом карьеры.

Перед голосованием по двум статьям импичмента около полудюжины демократов, впервые избранных в округах, которые Трамп выиграл в 2016 году, заявляют об отсутствии у них возможности пойти против официальной позиции партии. Фото: Evan Golub / Globallookpress

То, что сделал президент, было неправильно. Он должен нести ответственность за свои действия. Мы не должны закрывать на это глаза, провоцируя в будущем любого другого президента — демократа или республиканца — делать то же самое,

— сказал представитель штата Юта Бен Макадамс.

Издание отмечает, что Макадамс входит в число тех умеренных демократов, которые обеспечили партии большинство в Палате представителей по итогам выборов в 2018 году.

Boeing прекращает производство 737 MAX

Подавляющее большинство западных СМИ пишут также о том, что американская компания Boeing официально объявила о прекращении выпуска пассажирских лайнеров 737 MAX, так и не сумев решить проблемы с их безопасностью.

«В понедельник компания заявила, что планирует остановить производство в январе на предприятии в Сиэтле, где за месяц собрано почти 40 самолётов, после введения глобального запрета на полёты этих лайнеров из-за двух резонансных катастроф в течение пяти месяцев. Жертвами крушений в Индонезии и Эфиопии стали в общей сложности 346 человек», — пишет Wall Street Journal.

Газета отмечает, что Boeing вносит большой вклад в экономику США, является крупнейшим промышленным экспортёром и одним из ведущих работодателей в стране. Авиалайнер Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолёт компании.

Остановка производства 737 MAX обойдётся экономике США в 0,3 роста ВВП за квартал. Фото: Chen Yichen, via www.imago-image / Globallookpress

В выпуске самолёта участвуют порядка 12 тыс. рабочих на заводе в городе Рентон, штат Вашингтон. Производственная цепочка 737 MAX включает в себя подрядчиков с более чем 1 тыс. рабочих мест, 600 поставщиками и сотнями других более мелких компаний,

— отмечает Wall Street Journal.

В компании Boeing уточнили, что будут задействовать рабочих в других сферах и не планируют для них бессрочных отпусков. По оценкам опрошенных газетой аналитиков, остановка производства 737 MAX обойдётся экономике США в 0,3 роста ВВП за квартал.