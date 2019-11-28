Дайджест СМИ: Макрон ответил на письмо Путина, Трамп сокращает расходы на НАТО

Автор:

Кучер Егор

Ответ Макрона

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо Владимира Путина, направленное в сентябре странам НАТО и Китаю. В нём российский президент призвал страны альянса ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, несмотря на ликвидацию ДРСМД по инициативе США.

Макрон в направленном 23 октября письме ответил, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения". С этой целью президент предлагает провести двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами, которые имеют оговорки в отношении конкретного содержания российского моратория. Он недвусмысленно подчеркнул, что следует установить "заслуживающие доверия, надёжные и взаимные проверяемые меры",

— пишет немецкое издание, в распоряжении которого оказалось письмо Макрона.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что страны НАТО до сих пор критически смотрели на предложение Москвы. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно называл мораторий «невероятным». При этом все 29 стран-членов НАТО уверены, что Россия создала новую ракету SSC-8 (9M729), которая нарушила условия ДРСМД. Между тем Макрон воспользовался ситуацией для того, чтобы сыграть новую роль в Европе, пишет издание.

«Франция и Германия сожалеют о том, что самый важный для Европы договор о разоружении истёк в августе. Макрон немедленно воспользовался этой возможностью, чтобы предупредить об угрозе гонки ядерных вооружений за счёт Европы. Впервые в середине августа он выступил с публичной просьбой об участии России в новой архитектуре европейской безопасности. В своём предвыборном бюллетене "Революция" в ноябре 2016 года он заявлял, что нацелен на формирование "независимой европейской политики" в отношении России, которая не будет продиктована американскими интересами», — напоминает немецкая газета.

Э. Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress

Макрон уже тогда призывал «переосмыслить отношения с Россией», а по истечении срока действия ДРСМД он посчитал, что наступил момент для политической инициативы.

Он пригласил Путина в свою летнюю резиденцию в форте Брегансон на Лазурном берегу и бредил по поводу "Европы от Лиссабона до Владивостока". При этом он не упомянул о российских нарушениях ДРСМД,

— говорится в материале.

Трамп защищает Гонконг

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп подписал законопроект, призванный продемонстрировать солидарность с протестующими «за демократию в Гонконге». Президент США выступил в поддержку демонстрантов, несмотря на то, что ранее он высказывал опасения насчёт осложнений в ходе торговых переговоров с Китаем в случае вмешательства в дела Гонконга.

«Гонконгский закон о правах человека и демократии от 2019 года подтверждает и вносит поправки в Закон о политике США и Гонконга от 1992 года, в котором подробно описывается политика США в отношении региона и, в частности, проводится оценка политических событий в этой стране», — пишет газета.

«Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си, Китаю и народу Гонконга. Они принимаются в надежде, что представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, ведущие к долгосрочному миру и процветанию для всех», — сказал Трамп в своём заявлении после подписания документа.

Д. Трамп. Фото: White House / Globallookpress

Отмечается, что Пекин уже выступил против нового американского закона и пригрозил США ответными мерами. В заявлении китайской стороны не уточняется, какими могут быть эти меры. В МИД Китая заявили, что во второй раз на этой неделе вызвали посла США Терри Бранстеда для передачи ему ноты протеста и настоятельно призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

«Подписанный Трампом закон требует от госсекретаря проводить ежегодные проверки того, достаточно ли независим Гонконг от Пекина, чтобы сохранять режим привилегированной торговли с США. Закон также позволяет вводить санкции и запрещать въезд лицам, причастным к нарушению прав человека в Гонконге», — пишет издание.

США сократят финансирование НАТО

Между тем Дональд Трамп намерен сократить объём выплат в бюджет Североатлантического альянса, сообщает CNN.

«Администрация Трампа предприняла шаги по значительному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО. По мнению ряда должностных лиц США и НАТО, это символический шаг, который демонстрирует сомнения в приверженности Трампа трансатлантическому альянсу в преддверии его 70-летия, которое будет отмечаться на следующей неделе в Лондоне», — сообщает телеканал.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные военные операции.

«Это в значительной степени символический шаг, поскольку непосредственно бюджет НАТО относительно невелик — около 2,5 млрд долларов — и он отделён от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% ВВП», — отмечает CNN.

Представители Министерства обороны США заявили, что администрация Трампа намерена сократить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, обеспечивающей 14,8%.

Отмечается, что, по мнению Трампа, восполнить дефицит должны будут другие страны НАТО, и на этот счёт уже существуют договорённости.

Все союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно ей, доля затрат большинства европейских союзников и Канады будет увеличиваться, а доля США — уменьшаться. Это является важной демонстрацией приверженности союзников альянсу, а также правилу более справедливого распределения финансового бремени,

— заявил CNN официальный представитель НАТО.

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress

НАТО не сдаётся

Между тем, как пишет The National Interest, НАТО сейчас «крепче, чем когда-либо». В публикации отмечается, что Североатлантический альянс остаётся самой влиятельной организацией мира, ответственной за глобальную безопасность.

«29 стран западного военного альянса сейчас несут ответственность за 53% мирового ВВП. Половина этой суммы обеспечена американцами, а другая половина — из таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Эти страны НАТО имеют совокупный ВВП, превышающий ВВП Китая, а если включить в него США, то ВВП будет более чем в два раза больше», — пишет издание.

Отмечается, что НАТО поддерживает основанный на международных правилах порядок в Европе, а также обладает войсками, готовыми в любой момент «отразить российское вторжение в Прибалтику». НАТО борется против «дезинформационных кампаний Москвы» и занимается сдерживанием «дальнейших злодеяний России против своих соседей».

Тем не менее, продолжает издание, НАТО — это нечто большее. Альянс является доказательством того, что некогда конкурирующие нации могут объединиться, чтобы защищать свои принципы и друг друга. От самых густонаселённых стран-членов, таких как США, до самой маленькой Исландии все члены НАТО применяли принцип коллективной обороны после 11 сентября. НАТО — самый мощный в истории военный альянс — воплощает основанную на правилах международную систему, созданную США после союзнического успеха во Второй мировой войне. Это союз ценностей, так же как и союз вооружённых сил, сказано в материале.