Дайджест СМИ: Макрон назвал сценарии развития России, США признали отставание в гонке вооружений

Автор:

Кучер Егор

Макрон и его советы

Как рассказал Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist, у России сегодня есть три сценария развития.

Я смотрю на Россию и спрашиваю себя, каков будет её стратегический выбор. Мы говорим о стране размером с континент, с огромной территорией, с уменьшающимся и стареющим населением. Страна, чей ВВП такой же, как в Испании. Которая перевооружается вдвое быстрее, чем любая другая европейская страна. Которая законно попала под санкции за украинский кризис. И на мой взгляд, эта модель не является устойчивой. Россия занимается чрезмерной милитаризацией, умножением конфликтов, но имеет и свои внутренние проблемы: демография, экономика и т. д.,

— сказал Макрон.

Э. Макрон. Фото: Shen Hong / Globallookpress

По его мнению, первый путь развития России состоит в том, чтобы стать супердержавой. Однако этот путь несостоятелен, так как сегодняшняя Россия очень консервативна и при огромной территории, а также будучи окружённой мусульманами со всех сторон, никогда не согласится на увеличение собственного населения при помощи масштабной миграционной политики.

«Учитывая размеры территории, она могла бы иметь огромный рычаг роста, а именно миграционную политику. Но нет, это православный консервативный политический проект, так что это не сработает. Я не очень верю в этот автономный вариант», — отметил президент Франции.

Второй путь развития, по словам Макрона, основан на евразийской модели. Однако этот путь уже избрал Китай, и он преуспел в этом. Президент Франции отметил, что эта модель развития России «никогда не будет сбалансированной».

«Я смотрю на планы обсуждения проекта нового "Шёлкового пути", и российский президент сидит всё дальше и дальше от Си Цзиньпина. Он видит, что всё меняется, и я не уверен, что ему это нравится. Но российский президент родился в Санкт-Петербурге, его старший брат умер во время блокады и похоронен в Санкт-Петербурге. Я ни секунды не верю, что его (Путина — прим. Царьград) стратегия — это стать вассалом Китая», — отметил Макрон.

В. Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Третьим вариантом для России, по его мнению, является восстановление сбалансированной политики с Европой. Макрон сказал, что Путин ошибочно считает Европу вассалом США, хотя НАТО «не соблюло сделку 1990 года» и не оставило Москве «безопасной зоны», приблизившись к российским границам. Путин, по словам Макрона, решил противодействовать этому и при приближении НАТО к Украине пытался «положить этому конец» путём разрушения отношений с Европой.

«Его консерватизм привёл к разработке антиевропейского проекта, но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе этот проект может быть чем-то иным, кроме проекта партнёрства с Европой», — сказал президент Франции.

Вместе с тем, по словам Макрона, Европе сегодня тоже необходимо пересмотреть отношения с Россией, если она хочет воссоздать европейскую стратегическую автономию. Восстановление диалога с Москвой может занять около 10 лет, добавил он.

Пентагон признал лидерство России в гиперзвуке

Как заявил в интервью Newsweek официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер, Вашингтон должен бросить все силы на устранение отставания от Москвы в области разработки гиперзвукового оружия, так как в этом вопросе возникла «асимметрия в боевых возможностях».

Newsweek приводит выдержки из выступления президента России Владимира Путина во время недавней церемонии награждения военнослужащих в Большом Кремлёвском дворце. Президент России, отмечает журнал, высоко оценил заслуги в разработке современных видов вооружений.

«Одной из важнейших задач является надёжная защита России и наших сограждан от внешних и внутренних угроз, чёткое прогнозирование потенциальных рисков и вызовов, а также постепенное и последовательное повышение эффективности борьбы с ними», — приводит Newsweek слова Путина.

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, но мы намерены наращивать наш оборонительный потенциал и использовать гиперзвуковое, лазерное и другое передовое оружие, которого нет ни в одной другой стране», — сказал Путин, добавив, что это не повод кому-либо угрожать, а новейшие вооружения нужны России прежде всего для обеспечения безопасности перед лицом растущих угроз.

Фото: Keith J Finks / Shutterstock.com

Newsweek при этом пытается объяснить отсутствие у США таких военных технологий и приводит заявление одного из представителей Пентагона, полковника Роберта Карвера.

В то время как Соединённые Штаты были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, мы не решились использовать их в качестве оружия. Те, кто стремился быть нашими противниками, решили использовать их в качестве оружия, что создало асимметрию в боевых возможностях, которую мы должны преодолеть,

— сказал он.

Карвер добавил, что Пентагон сегодня является лидером в гиперзвуковых исследованиях, которые стали для США «высшим техническим приоритетом». По словам военного, Пентагон не оставит ни у кого сомнений в том, что в будущем США «сохранят господство на всех полях сражений».

Разделённая Германия

Как пишет The Washington Post, спустя 30 лет после падения Берлинской стены, годовщина которого будет отмечаться 9 ноября, Германия так и не смогла преодолеть разобщённость, а восточные немцы остаются «людьми второго сорта».

«Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине падения Берлинской стены на этой неделе, смягчаются переоценкой ценностей в обществе. Хотя экономическое разделение между Востоком и Западом снизилось, Восток всё ещё отстаёт. Политические и психологические разногласия, которые до последних лет некоторые политики списывали на проблемы прошлого, становятся всё более очевидными. Это особенно относится к поколению немцев, родившихся уже после воссоединения, у которых нет воспоминаний о коммунистическом государстве», — пишет газета.

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac / Globallookpress

Отмечается, что лишь 38% восточных немцев считают воссоединение успешным. Среди людей моложе 40 лет этот процент ещё ниже — 20%. Это те люди, которые помнят ГДР в детстве или вовсе не знали её.

«Вечером 9 ноября 1989 года правительственные чиновники Восточной Германии объявили, что граждане смогут свободно ездить на Запад. Восточные немцы устремились к Берлинской стене, где их приветствовали граждане Западной Германии. Там были очень тёплые сцены празднования, поскольку самый мощный символ железного занавеса, который разделил Европу, был разрушен. Но это было только началом болезненной перестройки для многих в Восточной Германии», — пишет The Washington Post.

Воссоединение дало 17 миллионам немцев на Востоке возможность владеть собственностью, но многим выходцам из ГДР попросту не хватало капитала для этого. Во время приватизации заводы на Востоке были закрыты или скуплены новыми владельцами с Запада. Трудовые и профессиональные квалификации восточных немцев не были признаны действительными, отмечает издание.

«Через два года после воссоединения промышленное производство на Востоке сократилось более чем на три четверти, более трёх миллионов человек остались без работы. Многие люди уехали, что привело к удручающей депопуляции на Востоке. Спустя три десятилетия картина уже намного лучше, так как мощная экономика Германии подняла Восток и Запад. Но различия остаются. Согласно правительственным данным, заработная плата и располагаемый доход на Востоке в настоящее время достигают примерно 85% от заработной платы на Западе. Восточные немцы не так хорошо представлены в бизнесе, науке и политике, несмотря на то что канцлер Ангела Меркель с Востока. Существует также постоянный разрыв в уровне безработицы: 6,9% на Востоке по сравнению с 4,8% на Западе», — сказано в материале.

Различия усугубляются и политическим противостоянием, так как правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) становится всё более популярной, отвечая в своей политике чаяниям восточных немцев, которые всё ещё «чувствуют себя людьми второго сорта».

США могут обмануть Китай в торговой сделке

Как пишет The Wall Street Journal, в четверг в Пекине было объявлено, что США и Китай договорились об отмене пошлин в рамках так называемой первой фазы торгового соглашения. Это привело к росту финансовых рынков, однако на самом деле о намерениях администрации Дональда Трампа остаётся ещё много вопросов.

«Если будет заключена первая фаза сделки, Китай и США должны будут отменить одинаковую долю пошлин одновременно, исходя из содержания сделки», — приводит газета заявление официального представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.

Фото: Ink Drop / Shutterstock.com

Однако из администрации США поступают противоречивые сообщения, пишет газета. Ряд источников отмечают, что намерение частично отменить пошлины для Китая пока не было согласовано.

В настоящее время нет решения об отмене каких-либо существующих пошлин в качестве условия на первом этапе сделки,

— сказал старший торговый советник президента Трампа Питер Наварро.

Другие источники уверяют, что Китай и вовсе мог «выдавать желаемое за действительное», объявив о согласии США на отмену части пошлин, тогда как американцы вовсе ничего не обещали китайцам. Между тем бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон сказал, что Китай провёл «сложную операцию влияния», чтобы сделать отмену пошлин частью любой сделки.