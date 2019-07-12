Дайджест СМИ: Лобстер для посла Израиля, русское расследование в Италии, китайский проект Байдена

Автор:

Гасанов Камран

Лобстер раздора

Израильское посольство в Бразилии подняли на смех в интернете после публикации в Twitter, пишет CNN.

Поводом стала фотография, на которой посол Йосси Шелли и бразильский президент Жаир Болсонару за обедом ели лобстеров. На фотографии еду замазали.

Пользователи соцсетей отметили, что полупрозрачные чёрные каракули не смогли скрыть очевидную попытку замаскировать потребление израильским дипломатом некошерных моллюсков,

— говорится в статье.

Шелли и Болсонару встретились за ланчем перед посещением финального матча между Бразилией и Перу Кубка Америки по футболу. Израильское посольство поздравило сборную Бразилии с победой.

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irão acompanhar a partida desejando sorte para a seleção brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) 7 июля 2019 г.

Некоторые пользователи Twitter решили поиздеваться над попыткой посольства замазать лобстеров, сделав аналогичные отредактированные фото со своим участием. Критики негодуют, почему израильское посольство не вырезало из снимка еду, а просто замазало чёрными каракулями, через которые всё равно видно, что ест господин Шелли.

Попутно Болсонару припомнили его нелепые слова о Холокосте. Когда тот беседовал с группой бразильских евангелистов о своём посещении мемориала Яд ва-Шем в Иерусалиме, президент сказал: «Мы можем простить, но мы не можем забыть. Это моя фраза. Те, кто забывает своё прошлое, обречены на то, чтобы не иметь будущего», — сказал Болсонару.

Президент Израиля Реувен Ривлин написал твит, намеренно противоречащий высказыванию бразильца: «Мы никогда не простим и никогда не забудем». Болсонару ответил критикам на странице посольства в Facebook, сказав, что любая негативная «интерпретация» его слов — «в интересах тех, кто хочет оттолкнуть меня от моих друзей-евреев».

Пока израильтяне разглядывали тарелки своего посла в Бразилии, в Италии продолжают искать «русский след».

Нефтяная сделка Сальвини

Итальянские прокуроры начали расследование после заявлений о том, что правая партия «Лига» Маттео Сальвини хотела заработать с помощью нефтяной сделки с российской компанией, пишет The Guardian.

Прокуроры в Милане начали расследование возможных обвинений в коррупции против «Лиги».

Судебное разбирательство последовало после расследования, проведённого журналом L'Espresso, в котором говорилось о том, что российские представители, близкие к правительству Владимира Путина, (намерены заключить — прим. ред.) сделку о продаже трёх миллионов тонн дизельного топлива итальянской нефтяной компании,

— отмечает британское издание.

Расследование было начато ещё в феврале, но о его существовании стало известно только 11 июля. Главный прокурор Милана Франческо Греко заявил агентству ANSA: «Мы проводим расследование, чтобы понять, есть состав преступления или нет».

По сообщению L'Espresso, 18 октября 2018 года бывший секретарь вице-премьера Италии Джанлука Савоини встретился с двумя итальянцами и тремя русскими в московском отеле «Метрополь», чтобы обсудить сделку, которая обещала прибыль «Лиге» накануне майских выборов в Европарламент. На днях информагентство BuzzFeed News опубликовало аудиозапись той встречи, «в которой можно расслышать, как близкий помощник [Сальвини] и другие пять человек договариваются об условиях сделки, чтобы тайно направить десятки миллионов долларов от продажи российской нефти партии Сальвини».

Отмечалось, что подобная сделка была бы «нарушением итальянского избирательного законодательства», которое запрещает политическим партиям принимать крупные суммы денег от иностранных государств. «Лига» опровергла публикации L'Espresso и BuzzFeed, а Сальвини пригрозил судебным иском.

Я уже предъявлял иск за клевету в прошлом, я сделаю это снова сегодня, завтра и послезавтра,

— сказал он.

L'Espresso признала, что у неё нет никаких доказательств того, что сделка когда-либо была заключена. Оппозиционные партии Италии потребовали от Сальвини немедленно объясниться за «российские рубли в "Лигу"».

Китай тоже не люблю, но Трамп всё равно неправ

Тем временем в США в разгаре предвыборная кампания. Главный кандидат от демократов Джозеф Байден раскритиковал торговую политику Трампа, пишет CNBC.

Кандидат в президенты обрушился на повышенные тарифы Трампа на китайские товары, которые вызвали ответные меры Пекина и ударили по американским фермерам. Тем не менее он призвал США быть "жёстким с Китаем", занять более агрессивную позицию, нежели ту, к которой он призывал в начале года, когда преуменьшал китайскую угрозу,

— сообщает американский телеканал.

«Президент Трамп может подумать, что он жёстко обходится с Китаем. Всё, что он получил в результате этого, — это то, что американские фермеры, производители и потребители теряют и платят больше», — заявил Байден в университете Нью-Йорка. «Его экономические решения столь же близоруки и недальновидны, как и остальная часть его внешней политики», — добавил бывший вице-президент США.

Байден дал понять, что США необходимо оказывать сопротивление Китаю, иначе он будет и дальше воровать американские технологии и интеллектуальную собственность. Будучи сторонником соглашений о свободной торговли с Европой (TTIP) и Азией (TPP), демократ призывает к созданию «новых правил» для выстраивания торговых отношений.

Байден ранее предлагал «создать единый фронт» экономических партнёров США, чтобы привлечь Китай к ответственности. «Китай не может позволить себе игнорировать половину мировой экономики, если мы будем едины», — сказал он.