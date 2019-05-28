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Дайджест СМИ: Курц теряет Австрию, Кузнецов и «белый порошок», Китай поддержал США по Ирану

28 мая 2019, 13:54  •  46 • В мире
Внимание европейских СМИ 28 мая приковано к вотуму недоверия, который неожиданно получил премьер Австрии Себастьян Курц. В США разгорается скандал вокруг нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова после появления в Cети видео, где он запечатлён с неким белым порошком. Китай поддержал санкции США против Ирана
Автор:
Кучер Егор
Взлёт, падение и снова взлёт
Как пишет Die Welt, после вполне ожидаемого успеха партии премьера Австрии Себастьяна Курца на выборах в Европарламент у себя дома глава австрийского кабинета внезапно получил вотум недоверия от нижей палаты парламента (Национального совета). Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен заявил, что 28 мая отправит в отставку правительство Курца и его самого. Издание отмечает, что вотум недоверия последовал за распадом коалиции Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС), который произошёл из-за скандальной публикации видео с «племянницей русского олигарха» и бывшим вице-канцлером, главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе.
За исключением Себастьяна Курца, предыдущее австрийское правительство будет оставаться у власти ещё несколько дней. В течение этого времени должно быть сформировано переходное правительство. Власть на себя примет Хартвиг ​​Лёгер (вице-канцлер Австрии с 22 мая — прим. Царьград),
— пишет Die Welt.
С. Курц. Фото: www.globallookpress.com
Издание отмечает, что Курца, вне всяких сомнений, подставил вице-канцлер его кабинета Штрахе. Ему ставят на вид, что вместо поиска путей решения кризиса вместе с оппозицией он лишь попытался расширить свою власть.
«Канцлер Себастьян Курц был свергнут, хотя избиратели подавляющим большинством выразили доверие к нему и его ÖVP на европейских выборах в воскресенье», — пишет Die Welt.
Это значит, продолжает издание, что власть переходит к социал-демократам, которые станут второй силой в коалиции, однако по факту это ничего не меняет, так как правительство Курца остаётся более популярным, чем те силы, которые готовы его сменить.
Даже если социал-демократы принимают на себя ответственность в переходном качестве, они только усугубляют собственный кризис. В настоящее время SPÖ, возможно, избавилась от своего нелюбимого канцлера, но её собственные проблемы остаются. Лидер партии Памела Рэнди-Вагнер до сих пор не смогла составить программу обновлении партии,
— пишет газета.
Парламент Австрии. Фото: www.globallookpress.com
Из этого следует, что вотум недоверия канцлеру, который стал первым для Австрии вообще с 1945 года, может обернуться для Курца новым взлётом. Die Welt полагает, что социал-демократы освободили канцлера от всё более обременительного союза с АПС, чтобы «дать ему возможность совершить яркое возвращение на выборах в сентябре», когда Курц может вернуться, пользуясь уже полноценной поддержкой избирателей, в коалиции с «зелёными» и либералами.
Китай прекратил покупать иранскую нефть
Как сообщает The Wall Street Journal, во исполнение эмбарго со стороны США Китай полностью остановил закупки нефти у Ирана, несмотря на критику со стороны Пекина вмешательства Вашингтона в торговые дела с Тегераном.
По словам бизнесменов из Тегерана, китайские компании больше не покупают иранскую нефть. Это включает в себя и покупки так называемых мини-НПЗ — небольших частных компаний, которые, как надеялся Иран, могут заменить крупные государственные нефтяные компании,
— сообщает издание.
Оно также ссылается на данные судового трекинга FleetMon, который отслеживает передвижение судов. В середине мая в иранской Харге на загрузку нефтью стоял китайский танкер, что было истолковано в Вашингтоне как отказ Китая соблюдать санкции против Ирана.
Фото: www.globallookpress.com
«Но танкер впоследствии ушёл в Индонезию, а на данный момент он остаётся недалеко от Ирана, в Оманском заливе», — сообщает The Wall Street Journal.
Газета также приводит заявление владельца международного торгового дома Meraat International в Тегеране Хамида Хоссейни, который сообщил, что общался с представителями китайских мини-НПЗ, и они сказали ему, что правительство Китая запретило им покупать нефть у Ирана.
«У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им предлог», — сказал другой иранский нефтяной управляющий, пожелавший остаться неизвестным.
Издание отмечает, что меры со стороны Китая против Ирана последовали за объявлением госсекретаря США Майка Помпео в конце апреля, что Вашингтон отзывает своё решение на покупку иранской нефти для восьми стран, включая Китай, Турцию, Южную Корею и Японию.
«Белый порошок» и Кузнецов
Как пишет The Washington Post, руководство команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проведёт проверку в связи с появлением в интернете видео, на котором нападающий клуба и сборной России Евгений Кузнецов запечатлён вместе с подозрительным белым порошком.
«В понедельник команда "Вашингтон Кэпиталз" подтвердила, что звезда клуба Евгений Кузнецов попал на уже удалённое из соцсетей видео, на котором он, похоже, находится рядом с линиями белого порошка на столе перед ним в гостиничном номере», — пишет газета.
На видеозаписи также была «спящая девушка». Сам Кузнецов на этом 22-секундном видео не трогает ничего на столе и разговаривает по телефону, пишет издание. The Washington Post также пишет, что некоторые комментарии в Twitter под роликом содержали предположение, что «именно поэтому сборная России проиграла полуфинал чемпионата мира по хоккею», хотя видео было снято ещё в 2018 году в Лас-Вегасе после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли, о чём уже также заявил сам хоккеист. Он сказал, что он зашёл в гостиничный номер друга, увидел наркотики и «неизвестных женщин», позвонил другу и ушёл.
Я никогда не принимал наркотики, дайте мне пройти тест, и я его пройду,
— сказал Кузнецов.
Е. Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com
«27-летний Кузнецов был лучшим бомбардиром "Вашингтона" в серии плей-офф, когда год назад клуб выиграл Кубок Стэнли. В этом сезоне российский центрфорвард набрал 72 очка в 76 играх, но забил только один гол в первом круге проигранного плей-офф с "Каролиной"», — пишет газета.
The Washington Post также приводит комментарий заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли, который сказал перед первой игрой нынешнего финала НХЛ между «Бостоном» и «Сент-Луисом», что Лига не видит оснований для скандала.
"Шизофрения, которая охватила Европу": Гаспарян – о вотуме недоверия, вынесенном канцлеру Австрии
«Мы узнали о видео сегодня днём. Я знаю, что Евгений уже прокомментировал это, и я знаю, что "Кэпиталз" также выпустили заявление. Нам нужно собрать немного больше фактов, чтобы знать, какими будут наши дальнейшие шаги», — сказал он.
США «перехотели» торговую сделку с Китаем
Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что «США не готовы» к торговому соглашению с Китаем. Такое заявление Трамп сделал в ходе своего официального визита в Японию, который проходит на этой неделе.
Я думаю, что они, вероятно, хотели бы заключить сделку, которую они имели на столе, прежде чем попытались пересмотреть её. (Но) мы не готовы заключить сделку,
— заявил Трамп на совместной пресс-конференции в Токио вместе с японским лидером Синдзо Абэ.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США вновь пригрозил Китаю «лёгким и существенным» ростом пошлин на его товары. По словам Трампа, различные предприятия начинают покидать Китай и переезжают в другие страны, включая США и Японию.
«Я думаю, что когда-нибудь в будущем у Китая и Соединённых Штатов будет отличная торговая сделка, и мы с нетерпением ждём этого. Потому что я не верю, что Китай может продолжать платить эти сотни миллиардов долларов в виде тарифов. Я не верю, что они могут это сделать», — сказал Трамп.

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