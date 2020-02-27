Дайджест СМИ: Коронавирус жалит Трампа, Мария Шарапова призналась в страшных болях, а Холокост стал... праздником

Автор:

Курганов Дмитрий

"Вирусный" фактор президентской гонки

Рассуждая о будущем Дональда Трампа, The Independent приходит к выводу, что эпидемия коронавируса может стать причиной весьма существенной потери для него – должности президента США. Такой вывод сделали политологи и эксперты в области здравоохранения после максимального за последние два года падения рынка акций в начале текущей недели. 94% самых крупных компаний страны, по версии журнала Fortune, столкнулись с проблемами в цепочке поставок.

Эти и другие факторы могут серьёзно навредить Трампу, тем более что сам он недооценивает опасность коронавируса для США. Глава Белого дома традиционно использует укрепление американской экономики как главный аргумент в пользу того, что он прекрасно справляется со своей работой на посту президента.

"Всегда присутствуют опасения относительно самого вируса и его последствий для экономики. Это, безусловно, может повлиять на экономику, и если это произойдёт, то однозначно повлияет на выборы", – заявил в интервью изданию представитель Государственного университета Флориды Алан Рован.

Из-за коронавируса в США произошло максимальное за последние два года падение рынка акций. Фото: Wang Ying / Globallookpress

На момент выхода материала в США было выявлено 53 случая заражения коронавирусом, и эксперты полагают, что это только начало. По их мнению, распространение вируса в Штатах лишь дело времени. Директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье подчёркивает, что речь не о том, произойдёт ли это, а о том, когда именно, сколько человек будут заражены и насколько серьёзными будут последствия.

В то же время сам Трамп уверен, что "ситуация под контролем", поскольку над решением проблемы трудятся "множество умов". "Я думаю, что скоро всё разрешится", – сказал американский лидер во время визита в Индию. Интересно, что политика главы Белого дома по борьбе с распространением эпидемии подверглась критике не только со стороны демократов, что вполне ожидаемо, но и со стороны членов Республиканской партии. Как отмечает The Independent, недовольство породил тот факт, что на борьбу с коронавирусом администрация президента запросила "всего лишь" 2,5 млрд долларов. Оппоненты Трампа считают, что он подвергает опасности здоровье нации и экономику страны.

Трамп уверен, что ситуация с распространением коронавируса у него под контролем. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

До выборов президента США осталось девять месяцев. Позиции действующего главы государства пытаются расшатывать со всех сторон. Поэтому нет ничего удивительного в том, что коронавирус COVID-2019 стал одним из инструментов в политической борьбе.

"Я всерьёз задумалась о будущем"

26 февраля самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Это событие не могло пройти мимо зарубежных СМИ, поскольку на протяжении более 15 лет она оставалась одной из самых ярких представительниц мирового спорта. С 2004 года, когда в 17 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема ("Уимблдон"), и до того дня, когда Мария решила, что уже хватит.

The New York Times анализирует, почему Шарапова решила уйти из профессионального тенниса в 32 года. В таких случаях редко доминирует одна причина, но главным предвестником окончания карьеры стала невозможность полноценно восстановиться после травм. "Я смотрю на фотографии, где я в движении и вот-вот ударю по мячу, и это заставляет меня съёжиться – так много в этом боли", – цитирует издание теннисистку, добавляя, что боль была неизменной спутницей одной из самых узнаваемых спортсменок современности на протяжении последних двух лет.

Однако окончательно мысль об завершении карьеры сформировалась у Шараповой после гибели баскетболиста Коби Брайанта, с которым она была хорошо знакома. Мария думала об этом, когда летела из Австралии в Лос-Анджелес. Теннисистка рассказала, что должна была встретиться с ним. Ранее она обратилась к нему за советом, как справиться с мучающими её физическими проблемами.

"Из-за особенностей нашей работы мы порой кажемся неуязвимыми, но на самом деле все по своей сути очень хрупки, – сказала она. – И именно такие моменты раскрывают нам глаза на то, что действительно имеет значение в жизни, так что именно тогда я всерьёз задумалась о будущем". В ближайших планах Шараповой начать изучать архитектуру, продолжать развитие собственного бренда Sugarpova и совершенствоваться в катании на лыжах.

Боль была неизменной спутницей Арины Шараповой на корте. Фото: AFP7 / Globallookpress

В России далеко не все относятся к Марии Шараповой как к русской спортсменке. С раннего возраста, когда отец увёз её в США, она жила и тренировалась за океаном. Её постоянно донимали вопросами о смене гражданства, но Мария оставалась верна себе – она русская, гордится этим, и так будет всегда.

"Весёлый" Холокост

Мировые СМИ не могли обойти стороной и состоявшийся в испанском городке Кампо-де-Криптана парад тире карнавал, посвященный памяти Холокоста. В скандальном мероприятии приняли участие танцующие "нацисты", узники лагерей смерти в полосатых пижамах, а дополнено всё это было передвижной платформой, "украшенной" трубами крематория. Женщины нарядились, по-другому и не скажешь, в "окровавленную" форму и размахивали израильскими флагами, а мужчины, одетые как немецкие офицеры, позировали с оружием в руках.

Неудивительно, что карнавал вызвал всеобщее возмущение. От простых людей, высказывавших свой протест в соцсетях, до посольства Израиля в Испании, назвавшего представление глумлением над шестью миллионами евреев, ставших жертвами нацистов. Власти города, расположенного примерно в 160 километрах от Мадрида, заявили, что Культурная ассоциация Эль-Чапараль из Лас-Месаса обещала, что парад будет "данью памяти миллионов людей, которые стали жертвами массового истребления, происходившего в Германии во время Второй мировой войны". Администрация Кампо-де-Криптана также отметила, что у неё нет возможности осуществлять предварительную проверку такого рода мероприятий. "Очевидно, что поставленная цель почтить память жертв не была достигнута", – отмечается в заявлении.

Фото:Скриншот страницы twitter

Как отмечает CNN, выступающая против всяческого проявления антисемитизма организация Stand With Us назвала парад в Испании абсолютно неприемлемым, а в Обществе дружбы между гражданами Каталонии и Израиля сравнили его с карнавалом, состоявшимся днём ранее в бельгийском Алсте. Там участники были одеты в костюмы, пародирующие ортодоксальных евреев. Помимо этого они несли карикатуру на Стену плача. Впрочем, до испанского парада им далеко.